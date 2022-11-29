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Оккупанты вывезли около 2500 заключенных из украинских колоний в РФ, - росСМИ

колония

Российские военные при отступлении из Херсонской области вывезли украинских заключенных в десять колоний на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

В мае заключенных из колоний в Херсонской и Николаевской областях стали свозить в ИК-7 в Старой Збурьевке (в 50 километрах от Херсона). За две недели до отступления российских войск из Херсона в ноябре российские военные стали перевозить заключенных в колонии России.

Известно, что около 2500 граждан Украины вывезли в три российских колонии в Краснодарском крае и Волгоградской области.

Правозащитники также выяснили, что украинские заключённые появились во Владимирской области. Правозащитники получили несколько сообщений, что через месяц украинцев планируют начать распределять по другим колониям в России.

Глава Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что с прибывающими в российские колонии украинскими заключенными жестоко обращаются, против них применяют электрошокеры.

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По его данным, с украинцами работает отдел специального назначения УФСИН, а от российских заключенных их изолируют.

Напомним, россияне после захвата Снигиревки заняли территорию местной колонии. Осужденных оккупанты вывезли в Херсон, а на территории колонии разместили своих военных.

Также сообщалось, что из исправительной колонии Херсона оккупанты вывезли заключенных и использовали ее для размещения личного состава и техники, устроив там базу.

Смотрите также: Россияне используют заключенных для разведки украинских позиций на передовой, - СБУ. ВИДЕО

Автор: 

заключение (171) колония (423) Херсон (2921) заключенные (515)


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Топ комментарии
+6
Зачем?сразу на передок!к пригожинуХуйлу с путинымХуйлом!
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29.11.2022 20:53 Ответить
+6
Я не знаю жодного кримінальника який би розмовляв в побуті українською мовою. Злочинці України це 100% прокацаплене і ледаче падло. Ну що ж "баба з возу - кобилі легче". Не даремно ж в усьому світі кажуть що "злочинці не мають національності" (crime has no color). Кацапам потрібні тупі раби то ж хай забирають "соціально близьких" манкуртів і експлуатують їх до смерті.
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29.11.2022 21:16 Ответить
+5
навіть зеків списд....ли ...
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29.11.2022 21:49 Ответить
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Зачем?сразу на передок!к пригожинуХуйлу с путинымХуйлом!
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29.11.2022 20:53 Ответить
Майбутні мобіки?
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29.11.2022 20:57 Ответить
А точніше опущені "вагнеровці".
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29.11.2022 21:06 Ответить
Они думают, что наши зк пойдут в первых рядах строем на пулемьоты? Зря
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29.11.2022 21:02 Ответить
Ну хоч у чомусь кацапи допомагають.
Беріть, то "краще" що у нас є. Для "хороших" русскИх лай... не жаль.
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29.11.2022 21:12 Ответить
Я не знаю жодного кримінальника який би розмовляв в побуті українською мовою. Злочинці України це 100% прокацаплене і ледаче падло. Ну що ж "баба з возу - кобилі легче". Не даремно ж в усьому світі кажуть що "злочинці не мають національності" (crime has no color). Кацапам потрібні тупі раби то ж хай забирають "соціально близьких" манкуртів і експлуатують їх до смерті.
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29.11.2022 21:16 Ответить
И много у вас в окружении криминалитета?
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29.11.2022 21:47 Ответить
Тема моєї докторської "Злочинність та практика застосування покарань в Україні перехідного періоду". Надивився за 25 років на всіх і всяке. В судах, в тюрмах, в реабілітаційних центрах... Я їх вивчав як ентомолог комах...
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29.11.2022 22:08 Ответить
Лошара воно, меле якусь ХЕРЬ, "нє пріхадя в сазнаніє"... НА ЗУ в нас практично уруцкім ізіком не балакають ЗК, патріоти вони у рази мудріші від зе-бидлятини(нарікі не в рахунок!) В 80-х мене стьюдентом захомутали, виховували, позбавили урюцькава ізіка, присадили на Українські Традиції й... після служби на Флоті могарич ставив моїм вихованцям у 93-му, а вони... примушували мене йти у менти... Парадокс... А на моє весілля "зненацька" посеред ночі завезли ящиками горілку й відкритку поздоровлення без тексту...
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29.11.2022 22:30 Ответить
байбака бачиш? а він є
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29.11.2022 21:50 Ответить
Мій знайомий відсидів 12 років за розбій і рекет колишній майстер спорту з вільної боротьби ,не знайшов собі на той час роботу, не чіпав простих людей,а бариг ображав , спілкування 3 мовами третій був різновид удар i... проти включення дурня,зараз займається бізнесом волонтер і шановна людина
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29.11.2022 22:07 Ответить
Я таких знаю набагато більше і відповідально стверджую що тюрма жодного злочинця не зробила кращою людиною, але вчить пристосовуватись. Тобто, приховувати своє гниле єство (прикидуватись і мімікрувати). Якщо Ви здатні таких шанувати то це Ваша проблема.
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29.11.2022 22:21 Ответить
Теоретики - хитросрака наволоч й нечисть, яка не має поваги. От воно їх лайном й поливає.
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29.11.2022 22:34 Ответить
В 10 років навіть мала дитина вже розрізняє між "добром" і "злом". Злочинець це буквально "той хто чинить зло". Спонтанних злочинів не буває. Це завжди результат довгого процесу думання і формування моральних цінностей. Кожен хто скоює злочин свідомо, або підсвідомо готується до нього все своє життя. Для того щоб скоїти злочин потрібно зненавидіти жертву. За щось. За те що більш успішний, має житло, машину, гарну дружину, тощо... В основі злочину лежить заздрість і небажання чесно і довго працювати на бажаний результат. Значно легше разок вдарити по голові і забрати місячну зарплату у "лоха" який чесно працює і годує трьох дітей... Поваги захотіло, чмо кримінальне? Твій дім тюрма і в тебе вже мабуть "на запах гівна член встає"... Практік, хрєнов...
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29.11.2022 22:52 Ответить
Я троха пенціанєр з погонів ще сірих. Таких *********, як ти, надивився ВАГОНАМИ. Чмо ти порожнє й хапануло дупльому за хабар. Відмазки ліпи собі подібним, пліснява дешева
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29.11.2022 22:54 Ответить
Саме такі як Ви сіропогонники в 90-і мріяли про "приватизацію місць увязнення", жили з хабарів від злочинців і власне були частиною кримінального світу. Я свій диплом захистив в Лондонській Школі Економіки на факультеті соціального управління, а не за "три кабана" в харківському розсаднику корупції. У Вас навіть думки не виникає що можна закінчити навчання без хабара... От що значить "совєцька школа"...
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29.11.2022 23:05 Ответить
Наприклад людина може відбути термін за ДТП у разі коли п'яний пішохід вирішив накласти на себе руки або коли захистив жертву від злочинця і перевищив рівень захисту і так далі, так що подумай коли пишеш і пам'ятай ніхто не застрахований від в'язниці хай навіть найпорядніший
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29.11.2022 22:56 Ответить
На жаль це реалії нашої дурацької країни... Але ж так не має бути!
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29.11.2022 23:06 Ответить
Розумієш я просто тебе поправив і навів приклади, я слава богу не сидів, але про знайомого правда, просто психанул, тому що ти узагальнив, чого не можна робити адекватній мудрій людині, ну думаю тільки на користь, давай і без образ
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29.11.2022 23:13 Ответить
Коли починав працювати проти системи у нас 272 000 сиділо в тюрмах і була смертна кара. Коли закінчив (ну от набридло!) держава перестала вбивати, а в тюрмах залишалось 62 000. Зараз мабуть ще менше. На жаль тюрма "виховує" лише безініціативність. Адже все гарантовано! Їжа, тепло, одяг, розваги, медицина. Все поганеньке але безкоштовно. І от призвичаївшись до виконання режиму (інституалізація) особа стає соціально недієздатною і дуже багато звільнених знову повертаються в тюрму де все гарантовано без надмірних зусиль... На Заході увязнення з сумною іронією вважають "страховкою від безробіття"...
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29.11.2022 23:29 Ответить
навіть зеків списд....ли ...
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29.11.2022 21:49 Ответить
Наши зеки для Роисси это элита. Демографический кризис, крадут детей, население...
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29.11.2022 21:53 Ответить
Факт , дітей вивозять - своїх не можуть зробити

А ЗЕКів - таки напевно з ціллю завербувати у найманці ...
Але - чому вони вважають , що ті є меньшими українськими націоналістами , чим інші мешканці України
А поки - корміть їх
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30.11.2022 00:52 Ответить
 
 