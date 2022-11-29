Оккупанты вывезли около 2500 заключенных из украинских колоний в РФ, - росСМИ
Российские военные при отступлении из Херсонской области вывезли украинских заключенных в десять колоний на территории РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
В мае заключенных из колоний в Херсонской и Николаевской областях стали свозить в ИК-7 в Старой Збурьевке (в 50 километрах от Херсона). За две недели до отступления российских войск из Херсона в ноябре российские военные стали перевозить заключенных в колонии России.
Известно, что около 2500 граждан Украины вывезли в три российских колонии в Краснодарском крае и Волгоградской области.
Правозащитники также выяснили, что украинские заключённые появились во Владимирской области. Правозащитники получили несколько сообщений, что через месяц украинцев планируют начать распределять по другим колониям в России.
Глава Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что с прибывающими в российские колонии украинскими заключенными жестоко обращаются, против них применяют электрошокеры.
По его данным, с украинцами работает отдел специального назначения УФСИН, а от российских заключенных их изолируют.
Напомним, россияне после захвата Снигиревки заняли территорию местной колонии. Осужденных оккупанты вывезли в Херсон, а на территории колонии разместили своих военных.
Также сообщалось, что из исправительной колонии Херсона оккупанты вывезли заключенных и использовали ее для размещения личного состава и техники, устроив там базу.
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Беріть, то "краще" що у нас є. Для "хороших" русскИх лай... не жаль.
А ЗЕКів - таки напевно з ціллю завербувати у найманці ...
Але - чому вони вважають , що ті є меньшими українськими націоналістами , чим інші мешканці України
А поки - корміть їх