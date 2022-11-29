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Новини
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Окупанти вивезли близько 2500 ув’язнених з українських колоній до РФ, - росЗМІ

колония

Російські військові під час відступу з Херсонської області вивезли українських ув’язнених у десять колоній на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Медузу".

У травні ув'язнених з колоній у Херсонській та Миколаївській областях почали звозити до ВК-7 у Старій Збур'ївці, що за 50 кілометрів від Херсону. За два тижні до відступу російських військ із Херсону в листопаді російські військові стали перевозити ув'язнених у колонії РФ.

Відомо, що близько 2500 громадян України вивезли до трьох російських колоній у Краснодарському краї та Волгоградській області.

Правозахисники також з’ясували, що українські в'язні з'явилися у Володимирській області. Правозахисники отримали кілька повідомлень, що за місяць українців планують почати розподіляти по інших колоніях у Росії.

Глава Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив, що з українськими в'язнями, які прибувають до російських колоній, жорстоко поводяться, проти них застосовують електрошокери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На тимчасово захопленій території перебувають близько 2 тис. засуджених і ув’язнених громадян України, - Мін’юст

За його даними, з українцями працює відділ спеціального призначення УФСВП, а від російських в'язнів їх ізолюють.

Нагадаємо, росіяни після захоплення Снігурівки зайняли територію місцевої колонії. Засуджених окупанти вивезли до Херсону, а на території колонії розмістили своїх військових.

Також повідомлялося, що з виправної колонії Херсону окупанти вивезли ув'язнених та використали її для розміщення особового складу та техніки, влаштувавши там базу.

Читайте: РФ відчуває нестачу живої сили і почне вербувати на війну засуджених в Україні злочинців, - Associated Press

Автор: 

ув’язнення (116) колонія (257) Херсон (3466) в’язні (338)


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Топ коментарі
+6
Зачем?сразу на передок!к пригожинуХуйлу с путинымХуйлом!
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29.11.2022 20:53 Відповісти
+6
Я не знаю жодного кримінальника який би розмовляв в побуті українською мовою. Злочинці України це 100% прокацаплене і ледаче падло. Ну що ж "баба з возу - кобилі легче". Не даремно ж в усьому світі кажуть що "злочинці не мають національності" (crime has no color). Кацапам потрібні тупі раби то ж хай забирають "соціально близьких" манкуртів і експлуатують їх до смерті.
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29.11.2022 21:16 Відповісти
+5
навіть зеків списд....ли ...
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29.11.2022 21:49 Відповісти
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Зачем?сразу на передок!к пригожинуХуйлу с путинымХуйлом!
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29.11.2022 20:53 Відповісти
Майбутні мобіки?
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29.11.2022 20:57 Відповісти
А точніше опущені "вагнеровці".
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29.11.2022 21:06 Відповісти
Они думают, что наши зк пойдут в первых рядах строем на пулемьоты? Зря
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29.11.2022 21:02 Відповісти
Ну хоч у чомусь кацапи допомагають.
Беріть, то "краще" що у нас є. Для "хороших" русскИх лай... не жаль.
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29.11.2022 21:12 Відповісти
Я не знаю жодного кримінальника який би розмовляв в побуті українською мовою. Злочинці України це 100% прокацаплене і ледаче падло. Ну що ж "баба з возу - кобилі легче". Не даремно ж в усьому світі кажуть що "злочинці не мають національності" (crime has no color). Кацапам потрібні тупі раби то ж хай забирають "соціально близьких" манкуртів і експлуатують їх до смерті.
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29.11.2022 21:16 Відповісти
И много у вас в окружении криминалитета?
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29.11.2022 21:47 Відповісти
Тема моєї докторської "Злочинність та практика застосування покарань в Україні перехідного періоду". Надивився за 25 років на всіх і всяке. В судах, в тюрмах, в реабілітаційних центрах... Я їх вивчав як ентомолог комах...
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29.11.2022 22:08 Відповісти
Лошара воно, меле якусь ХЕРЬ, "нє пріхадя в сазнаніє"... НА ЗУ в нас практично уруцкім ізіком не балакають ЗК, патріоти вони у рази мудріші від зе-бидлятини(нарікі не в рахунок!) В 80-х мене стьюдентом захомутали, виховували, позбавили урюцькава ізіка, присадили на Українські Традиції й... після служби на Флоті могарич ставив моїм вихованцям у 93-му, а вони... примушували мене йти у менти... Парадокс... А на моє весілля "зненацька" посеред ночі завезли ящиками горілку й відкритку поздоровлення без тексту...
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29.11.2022 22:30 Відповісти
байбака бачиш? а він є
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29.11.2022 21:50 Відповісти
Мій знайомий відсидів 12 років за розбій і рекет колишній майстер спорту з вільної боротьби ,не знайшов собі на той час роботу, не чіпав простих людей,а бариг ображав , спілкування 3 мовами третій був різновид удар i... проти включення дурня,зараз займається бізнесом волонтер і шановна людина
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29.11.2022 22:07 Відповісти
Я таких знаю набагато більше і відповідально стверджую що тюрма жодного злочинця не зробила кращою людиною, але вчить пристосовуватись. Тобто, приховувати своє гниле єство (прикидуватись і мімікрувати). Якщо Ви здатні таких шанувати то це Ваша проблема.
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29.11.2022 22:21 Відповісти
Теоретики - хитросрака наволоч й нечисть, яка не має поваги. От воно їх лайном й поливає.
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29.11.2022 22:34 Відповісти
В 10 років навіть мала дитина вже розрізняє між "добром" і "злом". Злочинець це буквально "той хто чинить зло". Спонтанних злочинів не буває. Це завжди результат довгого процесу думання і формування моральних цінностей. Кожен хто скоює злочин свідомо, або підсвідомо готується до нього все своє життя. Для того щоб скоїти злочин потрібно зненавидіти жертву. За щось. За те що більш успішний, має житло, машину, гарну дружину, тощо... В основі злочину лежить заздрість і небажання чесно і довго працювати на бажаний результат. Значно легше разок вдарити по голові і забрати місячну зарплату у "лоха" який чесно працює і годує трьох дітей... Поваги захотіло, чмо кримінальне? Твій дім тюрма і в тебе вже мабуть "на запах гівна член встає"... Практік, хрєнов...
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29.11.2022 22:52 Відповісти
Я троха пенціанєр з погонів ще сірих. Таких *********, як ти, надивився ВАГОНАМИ. Чмо ти порожнє й хапануло дупльому за хабар. Відмазки ліпи собі подібним, пліснява дешева
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29.11.2022 22:54 Відповісти
Саме такі як Ви сіропогонники в 90-і мріяли про "приватизацію місць увязнення", жили з хабарів від злочинців і власне були частиною кримінального світу. Я свій диплом захистив в Лондонській Школі Економіки на факультеті соціального управління, а не за "три кабана" в харківському розсаднику корупції. У Вас навіть думки не виникає що можна закінчити навчання без хабара... От що значить "совєцька школа"...
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29.11.2022 23:05 Відповісти
Наприклад людина може відбути термін за ДТП у разі коли п'яний пішохід вирішив накласти на себе руки або коли захистив жертву від злочинця і перевищив рівень захисту і так далі, так що подумай коли пишеш і пам'ятай ніхто не застрахований від в'язниці хай навіть найпорядніший
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29.11.2022 22:56 Відповісти
На жаль це реалії нашої дурацької країни... Але ж так не має бути!
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29.11.2022 23:06 Відповісти
Розумієш я просто тебе поправив і навів приклади, я слава богу не сидів, але про знайомого правда, просто психанул, тому що ти узагальнив, чого не можна робити адекватній мудрій людині, ну думаю тільки на користь, давай і без образ
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29.11.2022 23:13 Відповісти
Коли починав працювати проти системи у нас 272 000 сиділо в тюрмах і була смертна кара. Коли закінчив (ну от набридло!) держава перестала вбивати, а в тюрмах залишалось 62 000. Зараз мабуть ще менше. На жаль тюрма "виховує" лише безініціативність. Адже все гарантовано! Їжа, тепло, одяг, розваги, медицина. Все поганеньке але безкоштовно. І от призвичаївшись до виконання режиму (інституалізація) особа стає соціально недієздатною і дуже багато звільнених знову повертаються в тюрму де все гарантовано без надмірних зусиль... На Заході увязнення з сумною іронією вважають "страховкою від безробіття"...
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29.11.2022 23:29 Відповісти
навіть зеків списд....ли ...
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29.11.2022 21:49 Відповісти
Наши зеки для Роисси это элита. Демографический кризис, крадут детей, население...
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29.11.2022 21:53 Відповісти
Факт , дітей вивозять - своїх не можуть зробити

А ЗЕКів - таки напевно з ціллю завербувати у найманці ...
Але - чому вони вважають , що ті є меньшими українськими націоналістами , чим інші мешканці України
А поки - корміть їх
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30.11.2022 00:52 Відповісти
 
 