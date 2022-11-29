Окупанти вивезли близько 2500 ув’язнених з українських колоній до РФ, - росЗМІ
Російські військові під час відступу з Херсонської області вивезли українських ув’язнених у десять колоній на території РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Медузу".
У травні ув'язнених з колоній у Херсонській та Миколаївській областях почали звозити до ВК-7 у Старій Збур'ївці, що за 50 кілометрів від Херсону. За два тижні до відступу російських військ із Херсону в листопаді російські військові стали перевозити ув'язнених у колонії РФ.
Відомо, що близько 2500 громадян України вивезли до трьох російських колоній у Краснодарському краї та Волгоградській області.
Правозахисники також з’ясували, що українські в'язні з'явилися у Володимирській області. Правозахисники отримали кілька повідомлень, що за місяць українців планують почати розподіляти по інших колоніях у Росії.
Глава Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив, що з українськими в'язнями, які прибувають до російських колоній, жорстоко поводяться, проти них застосовують електрошокери.
За його даними, з українцями працює відділ спеціального призначення УФСВП, а від російських в'язнів їх ізолюють.
Нагадаємо, росіяни після захоплення Снігурівки зайняли територію місцевої колонії. Засуджених окупанти вивезли до Херсону, а на території колонії розмістили своїх військових.
Також повідомлялося, що з виправної колонії Херсону окупанти вивезли ув'язнених та використали її для розміщення особового складу та техніки, влаштувавши там базу.
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Беріть, то "краще" що у нас є. Для "хороших" русскИх лай... не жаль.
А ЗЕКів - таки напевно з ціллю завербувати у найманці ...
Але - чому вони вважають , що ті є меньшими українськими націоналістами , чим інші мешканці України
А поки - корміть їх