США изучают возможность признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией

Администрация Байдена изучает возможность объявить ЧВК "Вагнера" иностранной террористической организацией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Об этом сообщили два чиновника из Белого дома, знакомые с этим вопросом. В Вашингтоне считают, что статус террористической организации для ЧВК "Вагнера" может стать важным шагом в рамках усилий противодействия военному формированию, сыгравшему большую роль во вторжении России в Украину.

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