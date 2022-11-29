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США изучают возможность признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией

пвк,вагнерівці

Администрация Байдена изучает возможность объявить ЧВК "Вагнера" иностранной террористической организацией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Об этом сообщили два чиновника из Белого дома, знакомые с этим вопросом. В Вашингтоне считают, что статус террористической организации для ЧВК "Вагнера" может стать важным шагом в рамках усилий противодействия военному формированию, сыгравшему большую роль во вторжении России в Украину.

Читайте также: Пригожин признал, что его ЧВК завербовала студента из Замбии Ньиренду, погибшего в Украине

Автор: 

США (27331) ЧВК Вагнер (1335)


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Топ комментарии
+11
Вапрос, канешна, нипрастой. Требует всестороннего изучения и оценки
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29.11.2022 22:36 Ответить
+7
поспішають, як мертвий сере
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29.11.2022 22:40 Ответить
+6
Давно пора
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29.11.2022 22:39 Ответить
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Вапрос, канешна, нипрастой. Требует всестороннего изучения и оценки
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29.11.2022 22:36 Ответить
а не пошёл бы ты на путина со своим стёбом...
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29.11.2022 23:30 Ответить
Нет смысла учить!Нужно принять что да это ТЕРРОРИСТЫ!!!
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29.11.2022 22:36 Ответить
Давно пора
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29.11.2022 22:39 Ответить
поспішають, як мертвий сере
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29.11.2022 22:40 Ответить
А вдруг это невыгодно?
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29.11.2022 22:41 Ответить
або )(уйло нападе і почнеться ескалація...
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29.11.2022 22:44 Ответить
На ВАГИНОВЦЕВ НАПАДЁТ)))!!!НУ ТЫ КРУТО!!!)))
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29.11.2022 22:49 Ответить
*******************!обидицяяя!!!!
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29.11.2022 22:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=B46Td_c8ubw
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29.11.2022 22:53 Ответить
Давно пора!
и кацапию тоже!
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29.11.2022 22:55 Ответить
ага-ага, проте тоді США не зможуть торгувати з пвк вагнер...

буде трудно спочатку
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29.11.2022 22:56 Ответить
Та шо там вивчать? Визнали терористами та і все.
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29.11.2022 22:58 Ответить
Если это так сложно, можно признать их петухами. Это проще, но при этомне противоречит истине.
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29.11.2022 22:58 Ответить
Криминальный авторитет по прозвищу "Саша Кураре" заявляет, что во время пребывания за решеткой Евгений Пригожин у него сосал.

Відео тут: https://mobile.twitter.com/*************/status/1597122885306683392
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29.11.2022 23:00 Ответить
нашому ЗСУ, звісно, все одно кого на полі бою нищити... але з терористами можна взагалі і не панькаться
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29.11.2022 23:00 Ответить
Саша кураре поки зробив більше проти Вагнера, ніж США. ))
Хоча в Сирії там здається 600 вагнерівців США поклали.
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29.11.2022 23:02 Ответить
100 знищено, 200 поранено.
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30.11.2022 03:38 Ответить
***, признайте их лучше петушиной бригадой "Гей-славяне", они сами распадуться.
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29.11.2022 23:12 Ответить
Потужно
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29.11.2022 23:12 Ответить

Криминальный авторитет Саша Курара присоединился к Грише Московскому и обратился к российским зекам, решившим вступить в ЧВК "Вагнера".

Мнения / Видео 29-ноя, 02:279 18 952 0

Криминальный авторитет Саша Курара присоединился к Грише Московскому и обратился к российским зекам, которые решили вступить в ЧВК "Вагнера" под руководством Пригожина...

По сети ширится видео, где российский криминальный авторитет по прозвищу "Саша Кураре" заявляет, что во время пребывания за решеткой Евгений Пригожин принадлежал к касте так называемых "опущенных".

По российским уголовным законам находиться за одним столом, не только подчиняться, подобным лицам - строго запрещено. И всякий, кто соглашается вступать в ряды пвк вагнера сам становится "опущенным" и "петухом".

Вас фашисты насилуют швабрами и дубинками, а вы идете убивать миролюбивый украинский народ, что духу не хватает ответить настоящим фашистам и карателям, на всю огромную страну нашлось всего 5 пацанов, которые не побоялись бросить вызов истинным фашистам.

Теперь кадыров должен прийти к путину и спросить с кем он его за один стол усадил, с кем он хлеб вместе ел??? А у кадырова в Чечне должны спросить кому он руку жал???

А кто теперь те «уважаемыє» кто ручкался с ним и путин кто ???

Это самая великолепная новость, какую можно представить!))) Дядя Вова кушает из рук петушары))) 3 часа ночи, а я в голос ржу)))
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29.11.2022 23:17 Ответить
Так они даже по кацапским законам не имеют право на существование
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30.11.2022 00:42 Ответить
Навіть тільки після Сирії що ще треба для цього визнання , навіть і це проблема. Хосподі, який там лендліз
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30.11.2022 01:03 Ответить
Нельзя ! Это эскалация, а то путин нападёт на Аляску !
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30.11.2022 03:39 Ответить
У нас, что всемирный конкурс дебилов и аморальных тварей?
Ну пусть "цивилизованные" американские люди признают "вагнеровцев" благотворительной организацией по выявлению дебилов во всём мире
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30.11.2022 07:32 Ответить
А чем отличаются Зеки Джугашвили от Зеков Пригожина?да ничем...в партии чЛенина РСДРП сидели все в царських застененках. ..включая самого вождя мирового дерьма .причем некоторые по три четыре ходки имели...🦍🦍🦍
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30.11.2022 08:16 Ответить
Западные спецслужбы зажрались и полностью утратили профессионализм. Эти мрази уже убили и замучили тысячи людей. А США всё жуют сопли.
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30.11.2022 08:51 Ответить
 
 