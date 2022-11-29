США изучают возможность признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией
Администрация Байдена изучает возможность объявить ЧВК "Вагнера" иностранной террористической организацией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Об этом сообщили два чиновника из Белого дома, знакомые с этим вопросом. В Вашингтоне считают, что статус террористической организации для ЧВК "Вагнера" может стать важным шагом в рамках усилий противодействия военному формированию, сыгравшему большую роль во вторжении России в Украину.
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+11 Олег Кущ #518923
показать весь комментарий29.11.2022 22:36 Ответить Ссылка
+7 Trevo Trow
показать весь комментарий29.11.2022 22:40 Ответить Ссылка
+6 Дмитрий #517608
показать весь комментарий29.11.2022 22:39 Ответить Ссылка
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и кацапию тоже!
буде трудно спочатку
Відео тут: https://mobile.twitter.com/*************/status/1597122885306683392
Хоча в Сирії там здається 600 вагнерівців США поклали.
Криминальный авторитет Саша Курара присоединился к Грише Московскому и обратился к российским зекам, решившим вступить в ЧВК "Вагнера".
Мнения / Видео 29-ноя, 02:279 18 952 0
Криминальный авторитет Саша Курара присоединился к Грише Московскому и обратился к российским зекам, которые решили вступить в ЧВК "Вагнера" под руководством Пригожина...
По сети ширится видео, где российский криминальный авторитет по прозвищу "Саша Кураре" заявляет, что во время пребывания за решеткой Евгений Пригожин принадлежал к касте так называемых "опущенных".
По российским уголовным законам находиться за одним столом, не только подчиняться, подобным лицам - строго запрещено. И всякий, кто соглашается вступать в ряды пвк вагнера сам становится "опущенным" и "петухом".
Вас фашисты насилуют швабрами и дубинками, а вы идете убивать миролюбивый украинский народ, что духу не хватает ответить настоящим фашистам и карателям, на всю огромную страну нашлось всего 5 пацанов, которые не побоялись бросить вызов истинным фашистам.
Теперь кадыров должен прийти к путину и спросить с кем он его за один стол усадил, с кем он хлеб вместе ел??? А у кадырова в Чечне должны спросить кому он руку жал???
А кто теперь те «уважаемыє» кто ручкался с ним и путин кто ???
Это самая великолепная новость, какую можно представить!))) Дядя Вова кушает из рук петушары))) 3 часа ночи, а я в голос ржу)))
Ну пусть "цивилизованные" американские люди признают "вагнеровцев" благотворительной организацией по выявлению дебилов во всём мире