США вивчають можливість визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією
Адміністрація Байдена вивчає можливість оголосити ПВК "Вагнера" іноземною терористичною організацією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Про це повідомили два чиновники з Білого дому, знайомі із цим питанням. У Вашингтоні вважають, що статус терористичної організації для ПВК "Вагнера" може стати важливим кроком у рамках зусиль протидії військовому формуванню, яке відіграло велику роль у вторгненні Росії в Україну.
Топ коментарі
+11 Олег Кущ #518923
показати весь коментар29.11.2022 22:36 Відповісти Посилання
+7 Trevo Trow
показати весь коментар29.11.2022 22:40 Відповісти Посилання
+6 Дмитрий #517608
показати весь коментар29.11.2022 22:39 Відповісти Посилання
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и кацапию тоже!
буде трудно спочатку
Відео тут: https://mobile.twitter.com/*************/status/1597122885306683392
Хоча в Сирії там здається 600 вагнерівців США поклали.
Криминальный авторитет Саша Курара присоединился к Грише Московскому и обратился к российским зекам, решившим вступить в ЧВК "Вагнера".
Мнения / Видео 29-ноя, 02:279 18 952 0
Криминальный авторитет Саша Курара присоединился к Грише Московскому и обратился к российским зекам, которые решили вступить в ЧВК "Вагнера" под руководством Пригожина...
По сети ширится видео, где российский криминальный авторитет по прозвищу "Саша Кураре" заявляет, что во время пребывания за решеткой Евгений Пригожин принадлежал к касте так называемых "опущенных".
По российским уголовным законам находиться за одним столом, не только подчиняться, подобным лицам - строго запрещено. И всякий, кто соглашается вступать в ряды пвк вагнера сам становится "опущенным" и "петухом".
Вас фашисты насилуют швабрами и дубинками, а вы идете убивать миролюбивый украинский народ, что духу не хватает ответить настоящим фашистам и карателям, на всю огромную страну нашлось всего 5 пацанов, которые не побоялись бросить вызов истинным фашистам.
Теперь кадыров должен прийти к путину и спросить с кем он его за один стол усадил, с кем он хлеб вместе ел??? А у кадырова в Чечне должны спросить кому он руку жал???
А кто теперь те «уважаемыє» кто ручкался с ним и путин кто ???
Это самая великолепная новость, какую можно представить!))) Дядя Вова кушает из рук петушары))) 3 часа ночи, а я в голос ржу)))
Ну пусть "цивилизованные" американские люди признают "вагнеровцев" благотворительной организацией по выявлению дебилов во всём мире