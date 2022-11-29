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Новини
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США вивчають можливість визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією

пвк,вагнерівці

Адміністрація Байдена вивчає можливість оголосити ПВК "Вагнера" іноземною терористичною організацією.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пише  Bloomberg.

Про це повідомили два чиновники з Білого дому, знайомі із цим питанням. У Вашингтоні вважають, що статус терористичної організації для ПВК "Вагнера" може стати важливим кроком у рамках зусиль протидії військовому формуванню, яке відіграло велику роль у вторгненні Росії в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин визнав, що його ПВК завербувала студента із Замбії Ньїренду, який загинув в Україні

Автор: 

США (23613) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+11
Вапрос, канешна, нипрастой. Требует всестороннего изучения и оценки
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29.11.2022 22:36 Відповісти
+7
поспішають, як мертвий сере
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29.11.2022 22:40 Відповісти
+6
Давно пора
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29.11.2022 22:39 Відповісти
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Вапрос, канешна, нипрастой. Требует всестороннего изучения и оценки
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29.11.2022 22:36 Відповісти
а не пошёл бы ты на путина со своим стёбом...
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29.11.2022 23:30 Відповісти
Нет смысла учить!Нужно принять что да это ТЕРРОРИСТЫ!!!
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29.11.2022 22:36 Відповісти
Давно пора
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29.11.2022 22:39 Відповісти
поспішають, як мертвий сере
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29.11.2022 22:40 Відповісти
А вдруг это невыгодно?
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29.11.2022 22:41 Відповісти
або )(уйло нападе і почнеться ескалація...
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29.11.2022 22:44 Відповісти
На ВАГИНОВЦЕВ НАПАДЁТ)))!!!НУ ТЫ КРУТО!!!)))
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29.11.2022 22:49 Відповісти
*******************!обидицяяя!!!!
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29.11.2022 22:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=B46Td_c8ubw
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29.11.2022 22:53 Відповісти
Давно пора!
и кацапию тоже!
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29.11.2022 22:55 Відповісти
ага-ага, проте тоді США не зможуть торгувати з пвк вагнер...

буде трудно спочатку
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29.11.2022 22:56 Відповісти
Та шо там вивчать? Визнали терористами та і все.
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29.11.2022 22:58 Відповісти
Если это так сложно, можно признать их петухами. Это проще, но при этомне противоречит истине.
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29.11.2022 22:58 Відповісти
Криминальный авторитет по прозвищу "Саша Кураре" заявляет, что во время пребывания за решеткой Евгений Пригожин у него сосал.

Відео тут: https://mobile.twitter.com/*************/status/1597122885306683392
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29.11.2022 23:00 Відповісти
нашому ЗСУ, звісно, все одно кого на полі бою нищити... але з терористами можна взагалі і не панькаться
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29.11.2022 23:00 Відповісти
Саша кураре поки зробив більше проти Вагнера, ніж США. ))
Хоча в Сирії там здається 600 вагнерівців США поклали.
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29.11.2022 23:02 Відповісти
100 знищено, 200 поранено.
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30.11.2022 03:38 Відповісти
***, признайте их лучше петушиной бригадой "Гей-славяне", они сами распадуться.
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29.11.2022 23:12 Відповісти
Потужно
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29.11.2022 23:12 Відповісти

Криминальный авторитет Саша Курара присоединился к Грише Московскому и обратился к российским зекам, решившим вступить в ЧВК "Вагнера".

Мнения / Видео 29-ноя, 02:279 18 952 0

Криминальный авторитет Саша Курара присоединился к Грише Московскому и обратился к российским зекам, которые решили вступить в ЧВК "Вагнера" под руководством Пригожина...

По сети ширится видео, где российский криминальный авторитет по прозвищу "Саша Кураре" заявляет, что во время пребывания за решеткой Евгений Пригожин принадлежал к касте так называемых "опущенных".

По российским уголовным законам находиться за одним столом, не только подчиняться, подобным лицам - строго запрещено. И всякий, кто соглашается вступать в ряды пвк вагнера сам становится "опущенным" и "петухом".

Вас фашисты насилуют швабрами и дубинками, а вы идете убивать миролюбивый украинский народ, что духу не хватает ответить настоящим фашистам и карателям, на всю огромную страну нашлось всего 5 пацанов, которые не побоялись бросить вызов истинным фашистам.

Теперь кадыров должен прийти к путину и спросить с кем он его за один стол усадил, с кем он хлеб вместе ел??? А у кадырова в Чечне должны спросить кому он руку жал???

А кто теперь те «уважаемыє» кто ручкался с ним и путин кто ???

Это самая великолепная новость, какую можно представить!))) Дядя Вова кушает из рук петушары))) 3 часа ночи, а я в голос ржу)))
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29.11.2022 23:17 Відповісти
Так они даже по кацапским законам не имеют право на существование
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30.11.2022 00:42 Відповісти
Навіть тільки після Сирії що ще треба для цього визнання , навіть і це проблема. Хосподі, який там лендліз
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30.11.2022 01:03 Відповісти
Нельзя ! Это эскалация, а то путин нападёт на Аляску !
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30.11.2022 03:39 Відповісти
У нас, что всемирный конкурс дебилов и аморальных тварей?
Ну пусть "цивилизованные" американские люди признают "вагнеровцев" благотворительной организацией по выявлению дебилов во всём мире
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30.11.2022 07:32 Відповісти
А чем отличаются Зеки Джугашвили от Зеков Пригожина?да ничем...в партии чЛенина РСДРП сидели все в царських застененках. ..включая самого вождя мирового дерьма .причем некоторые по три четыре ходки имели...🦍🦍🦍
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30.11.2022 08:16 Відповісти
Западные спецслужбы зажрались и полностью утратили профессионализм. Эти мрази уже убили и замучили тысячи людей. А США всё жуют сопли.
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30.11.2022 08:51 Відповісти
 
 