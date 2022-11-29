США вивчають можливість визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією

Адміністрація Байдена вивчає можливість оголосити ПВК "Вагнера" іноземною терористичною організацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Про це повідомили два чиновники з Білого дому, знайомі із цим питанням. У Вашингтоні вважають, що статус терористичної організації для ПВК "Вагнера" може стати важливим кроком у рамках зусиль протидії військовому формуванню, яке відіграло велику роль у вторгненні Росії в Україну.

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