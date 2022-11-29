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Сын Портнова уехал из Украины по поддельным документам, - СМИ

портнов

Сын пророссийского деятеля Андрея Портнова, 29-летний Игорь Портнов, в марте получил временное разрешение на выезд из Украины как волонтер по поддельным документам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Наші Гроші – Львів".

В сентябре стало известно, что Игорь как волонтер уехал в направлении Польши и с тех пор не вернулся.

Однако до сих пор не было известно, каким образом он смог пересечь границу и кто отвечает за его "волонтерскую деятельность".

СМИ узнали, что Портнов-младший выехал благодаря разрешению, которое предоставила Львовская военная администрация на основании соответствующего обращения от ОО "Народная самооборона".

Однако как оказалось, документ был подделкой - на нем была фейковая эмблема, название и печать без ЕДРОУ.

Читайте также: Сын Портнова уехал из Украины как волонтер и не вернулся, - СМИ

Сын Портнова уехал из Украины по поддельным документам, - СМИ 01

Название и эмблема из "документа" Портнова очень похожи на название и эмблему настоящей ОО области - "Народная самооборона Львовщины".

Причины, почему Портнова выпустили за границу, могут быть разные – халатность, непрофессионализм или преступление, за которое получили взятку.

Сын Портнова уехал из Украины по поддельным документам, - СМИ 02

Львовская ОГА отвечает на это, что она "не наделена полномочиями по проверке" поступающих ей данных.

ГПСУ также не ответили на вопрос журналистов, как Портнов-младший смог выехать по поддельным документам, потому что заботятся о персональных данных.

По состоянию на 29 ноября он до сих пор "волонтерит" за границей.

Читайте также: Военнообязанного Портнова выпустили из Украины

Автор: 

граница (5312) Портнов Андрей (664) мобилизация (2829)


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Топ комментарии
+41
Нагадайте, з дозволу кого ця проросійська сволота повернулась в Україну?

"Слуга народу" заявила, що руками Портнова в Україні "відновлюється справедливість"

06/03/2020

"Пан Портнов робить нинішній владі неоціненну послугу. Саме його руками зараз відбувається відновлення справедливості. Люди справді хочуть змін і хочуть справедливості і якщо влада сьогодні не знаходить у собі сил цим займатися, то я дякую Андрію Портнову за його внесок у відновлення справедливості в Україні" , - заявила Василевська-Смаглюк.
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29.11.2022 23:14 Ответить
+39
одни умирают на войне,другие за взятки выпускают гнид с Украины
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29.11.2022 23:05 Ответить
+37
Проросійский... Портнов не только пророссийский. Это человек Тимошенко, а после воцарения Яныка- зам главы его администрации. При Порошенко-сбежал за кордон. Когда мудрый нарид, с подачи ЛОМов проголосовал за Коломойского, последний тут же ввез Портнова с мешком заготовленных исков против Порошенко, как главного "обидчика" Бени. Это с подачи Портнова, Зеленский давал указание ДБР изьять клистроны из систем ПВО, это Портнов с Татаровым управляли и управляют Окружным административным и Печерским судами. А вы говорите.
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29.11.2022 23:17 Ответить
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одни умирают на войне,другие за взятки выпускают гнид с Украины
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29.11.2022 23:05 Ответить
А що толку що ткач в туалетних кабінках Відня і Монако фоткає тупицьких, бахматюків, кіріла шевченка, портнових-суркісів, жеваго та інших? Вони спокійно собі під час воєнного стану виїхали з України. Їх без проблем випустили? Які ще питання? Королі життя. І митниці.
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29.11.2022 23:08 Ответить
и по чужим документам и под чухой личиной и ваще...чужой для Украины...а папаша - тварь
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29.11.2022 23:08 Ответить
А можна всем таким портновым дать документы, подсрачник и пластиковый стаканчик растворимого кофе?
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29.11.2022 23:10 Ответить
Можно...будет...более, чем реально
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29.11.2022 23:24 Ответить
Дивують заклики таких відправити на фронт. Вони ж все і всіх здадуть
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29.11.2022 23:30 Ответить
Якби ж то, сама б купила ту каву, ну і підсрачник, можна?
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30.11.2022 02:22 Ответить
А я вам расскажу куда девается гуманитарка, автомобили .... на шашлычки.

«Слуги народа» сколачивают миллионы на бегущих из страны мужчинах

Архитектором «схемы» называют Кирилла Тимошенко.

В отличие от периода президентства сивочолого гетьмана, чьим мотто по жизни было "ласковое теля двух маток сосет", визитной карточкой нынешней власти стали мегакоррупционные схемы, сосредоточенные, что называется, на направлении главного удара. Таким было и остается "Большое строительство": достаточно почитать свежее про https://crime-ua.com/node/30204 схемы любовницы днепропетровского губернатора Резниченко , пишет https://ukrrudprom.ua/analytics/Takov_SHlyah.html Укррудпром .

В условиях войны к "Великому крадивництву" добавился эпический "Шлях", который фактически стал единственной возможностью для обладателей XY-хромосомы (если они, конечно, не принадлежат к властной верхушке) выехать из воюющей страны не переходя участок госграницы ночью в неположенном месте. Возможность прикинуться волонтером и попасть в данную электронную систему колеблется сегодня в промежутке от 3 до 12 тыс. долларов.

Архитектором "Шляха", как и в случае с "Большим строительством", является скандальный замглавы ОП https://crime-ua.com/taxonomy/term/35155 Кирилл Тимошенко , который известен своей падкостью на все, что плохо приколочено, включая https://grom-ua.org/node/5136 гуманитарные внедорожники .

Как и "распил" на дорогах, система по переправке мужчин от 18 до 60 лет за границы нашей родины построена на широком консенсусе региональных элит. В каждой области включение в "Шлях" осуществляется одним из замгубернаторов, как правило, по представлению какого-нибудь нардепа. Плюс в идеале необходимо подмазать конкретный пункт пропуска на границе, чтобы псевдоволонтерам не задавали слишком много дебильных вопросов.

Как справедливо замечает бывший глава НАБУ, а ныне замглавы НАПК Артем Сытник, правовая неурегулированность вопроса, кто из украинских мужчин имеет право выезжать за границу, а кто нет, создает обильную кормовую базу для коррупционеров рангом чуть выше среднего. Неудивительно, что власть даже не собирается заморачиваться вопросом, кто из 7 млн мужчин от 18 до 60 может реально понадобится на фронте или в тылу. Ведь признание хотя бы части из них бесполезными с точки зрения боевых действий, равнозначно тому, чтобы фактически оставить буквально без средств к существованию целую кучу голодных до взяток чиновничьих ртов.

В итоге вся вертикаль власти упорно борется с возможностью выезжать из Украины студентов иностранных ВУЗов. Даже если относиться к этой опции преимущественно как к лазейке, необходимо признать, что она как минимум не справедлива по отношению к студентам, которые уже отучились минимум год заграницей и с дуру вернулись на каникулы на родину.

Но что еще более симптоматично, это пробуксовка инициативы "еКомандировка", которая позволяла бы военнообязанным выезжать в краткосрочные командировки за рубеж. Схема предполагала залог в размере 200 тыс. гривен на спецсчете в Ощадбанке за каждого такого выехавшего, который бы изымался в пользу государства, если становилось понятно, что совершен побег. Естественно, https://crime-ua.com/taxonomy/term/34896 Шмыгаль не подписал постановление о "еКомандировках", поскольку это противоречило бы интересам конкретных персонажей в ОП. Действительно, какая сволочь могла вообще предложить схему, на которой бы зарабатывали не конкретные Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, а украинское государство?

Удовлетворение нездоровых аппетитов представителей власти за счет поломанных судеб миллионов соотечественников будет иметь далеко идущие последствия. Никто в здравой памяти и рассудке не захочет связывать свое будущее со страной, в которой тебя попросту могут посадить "под ключ" вне зависимости от того, нужен ты реально на фронте/тылу или просто создаешь лишнюю нагрузку на энергосистему.

И не нужно разбрасываться высокими словами о долге перед родиной, которые на поверку оказываются лишь предложением дать взятку за свою свободу и будущее.
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29.11.2022 23:12 Ответить
Из-за подрашистницы Васильевской-Смаглюк погибли сотни людей в Буче и Ирпене ‼️Она все время работала в интересах террористов *****
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30.11.2022 00:15 Ответить
Нагадайте, з дозволу кого ця проросійська сволота повернулась в Україну?

"Слуга народу" заявила, що руками Портнова в Україні "відновлюється справедливість"

06/03/2020

"Пан Портнов робить нинішній владі неоціненну послугу. Саме його руками зараз відбувається відновлення справедливості. Люди справді хочуть змін і хочуть справедливості і якщо влада сьогодні не знаходить у собі сил цим займатися, то я дякую Андрію Портнову за його внесок у відновлення справедливості в Україні" , - заявила Василевська-Смаглюк.
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29.11.2022 23:14 Ответить
навіть не сплюнула, проковтнула
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29.11.2022 23:21 Ответить
Портнов власноручно стаорих всіх цих ригів в ЗЕліній шкурі. Звісно шо йому віддячили
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29.11.2022 23:40 Ответить
Де кримінальне впровадження, щоб ані син, ані батько ніколи в Україну не повернулися?
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29.11.2022 23:14 Ответить
Не на часі.
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29.11.2022 23:46 Ответить
Як це не повернулись, а на нари?
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29.11.2022 23:48 Ответить
При режиме зедерьмачья⁉️Как это пчёлы , против мёда ⁉️Портнов 🤡😈🤢их -вдохновитель учитель и старший товарищ,
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30.11.2022 00:20 Ответить
Как завещал тов.Берия , мешок на голову и в дип.машине через границу в кабинет. Было бы желание.
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30.11.2022 00:25 Ответить
а где сейчас сам портнов, в ОП сейчас работает или как ?
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29.11.2022 23:15 Ответить
В бєгах.
но ето врємєнно
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30.11.2022 00:53 Ответить
Проросійский... Портнов не только пророссийский. Это человек Тимошенко, а после воцарения Яныка- зам главы его администрации. При Порошенко-сбежал за кордон. Когда мудрый нарид, с подачи ЛОМов проголосовал за Коломойского, последний тут же ввез Портнова с мешком заготовленных исков против Порошенко, как главного "обидчика" Бени. Это с подачи Портнова, Зеленский давал указание ДБР изьять клистроны из систем ПВО, это Портнов с Татаровым управляли и управляют Окружным административным и Печерским судами. А вы говорите.
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29.11.2022 23:17 Ответить
нема гниди - нема проблеми
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29.11.2022 23:23 Ответить
Чушь ‼️Портнов в доле и корректирует судами против патриотов с помощью татарова ,********
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30.11.2022 00:24 Ответить
Вот тут Ви помиляєтесь!

За час свого перебування у владі Портнов народився безліч гнід у правоохоронній та юридичній системах України - від Татарова в ОПі ЗЄлі до цілих складів районних судів.
Вони всі зобов'язані Портнову і потихеньку гадять як тільки можуть, виконуючи його завдання
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30.11.2022 00:58 Ответить
КалоМойша это ваще ************* предводитель!!!поверьте досих пор и в будующем!!!БалоДеньги рубли и будут!!!Война войной!А кушать хочется!!!))))ПОЗОР!!!!!!!!!!!
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29.11.2022 23:24 Ответить
Всё живущее в пояРаше это пне Просто а Просто ДЕГЕНЕРАТЫ!!!путинХуйло!!!!К стати путинХуйло записано в ИСТОРИЮ!!!!!
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29.11.2022 23:21 Ответить
Угу, вранье. Ну не может же сын самого Портнова, которого так старательно облизывали все зеленые, подделать документы, ну.
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29.11.2022 23:27 Ответить
Це не підробка, бо не є посвідченням державного зразка.
Як гроші, наприклад, чи свідоцтво про шлюб.
А печатка однієї недержавної установи не може бути підробкою печатки іншої недержавної установи, а лише схожа на неї, як хлопчик на сусіда зверху-знизу.
Вони ще повернуться в Україну на білому Бентлі і стягнуть з Цензора гроші за поширення наклепу.
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29.11.2022 23:55 Ответить
В Украине этим руснявым светит только пуля, если очень повезет.
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30.11.2022 00:01 Ответить
Ось нащо пересмикувати? Запит був тіпа підробка, а дозвіл від військ.адміністрації вже справжній.
Не розбачили без окулярів?
Тут справжньому неприкоритному волонтеру виїхати - сім кіл пекла. Ці пики на кордоні - від рядового до есбеу душу виймуть. А тут не розбачили і весь всесвіт перед чмонею. Усі рівні, ага.
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29.11.2022 23:22 Ответить
В погранців є такий термін "позвоночний". Тобто той по чиєму питанню дзвонили...
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29.11.2022 23:34 Ответить
Він же вернеться,можливо....в Україну,як і його папашка,то можна все буде з'ясувати..
Щось же в них залишилось....нерухомість
і т.д...
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29.11.2022 23:37 Ответить
С у довольствием побеседовала бы с этим чмом!где он?
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29.11.2022 23:46 Ответить
В очередь, Пани.
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29.11.2022 23:53 Ответить
Вони ще повернуться в Україну на білому Бентлі і стягнуть з Цензора гроші за поширення наклепу.
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29.11.2022 23:57 Ответить
Вернуться они смогут в одном случае - полной оккупации Украины дикарями. Вы на это намекаете?
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30.11.2022 01:10 Ответить
Саркисян же вернулась. И те вернутся. К выборам.
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30.11.2022 01:34 Ответить
Саркисян не составлял расстрельных списков АТОшников, волонтеров, активистов и майдановцев для русни.
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30.11.2022 01:56 Ответить
та ви шо а хіба так можно
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29.11.2022 23:46 Ответить
Нечего удивляться , таможня и выйди "негидник" какая разница!
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29.11.2022 23:46 Ответить
Ладно, кто- то подделывал, кто-то проплачива подделку, а пограничник, который оказался тотально слеп еще продолжает защищать рубежи?
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29.11.2022 23:51 Ответить
У цього запроданця ще й діти є? Судячи з усього, такі ж запроданці...
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29.11.2022 23:53 Ответить
Портновською системою юридичної злочинноі безвідповідальності 🤷‍♂️🤷‍♂️привладних, за бездіяльність та саботування Захисту України та її інтересів, сьогоднішня влада користується повсякчасно, як і попередники !!🙈😄🤯😡🤔😠
За 30 років жоден, так званий, «реформатор України» не відповів перед судом ⚖️🤷‍♂️за тупо вкрадені гроші💶💷 з податків мудрого наріду України, голоси якого, купували😌😌 за пляшку олії, гречку, макарони та фото кацманавта😂 чернавецького в столиці Києва!! Підкреслюю,ЖОДЕН!
За 3 роки голобородько-Зеленський теж не вніс реальних змін, (дивна система санкцій за контрабанду) щодо персональної відповідальності в колегіальних рішеннях Уряду!! Роботи непочатий край в ТУРБОРЕЖИМІ!!
Але асфальт, 1 млн дерев, універ при хєранті, айфони пенсам та ще купа маячні від величнага та його служок, проголосували державники!! Під це і деньог 💶💷👏немало кануло у безвість🙈🤔, тому і керовнік РАХУНОКОВОІ палати десь затихарився, а Стефанчук з опожопникам та слугами, 🤷‍♂️мовчить🤯, ЧОМУСЬ ‼️⚔️❤️🇺🇦‼️‼️‼️Співпадіння з ідеями Портнова..
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29.11.2022 23:55 Ответить
Провина за все на мудрому народові - це та гнила запроданська речовина, що обирає Наркомана, Баригу, карного злочинця, аби не бандерівця якогось.
Мудрий нарід геть увесь запутінський та підпутінський, обранці його ще гірші.
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30.11.2022 00:03 Ответить
И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня.
(Числа, 25:4)
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30.11.2022 00:04 Ответить
Чому за підробними? Офіційно діюча зе-схема. Платиш внески, і дістаєш право виїзду як волонтер. Все зе-законно. Такі часи настали. Виїжджають, і повертатись не збираються.
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30.11.2022 01:03 Ответить
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30.11.2022 01:07 Ответить
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30.11.2022 01:08 Ответить
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30.11.2022 01:09 Ответить
Зеленський випустив за кордон сім'ю організатора суддівської мафії .
Певно,за якісь заслуги...🤔
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30.11.2022 01:51 Ответить
А може всю зміну прикордонників та митників на нуль? з якихпір на підставі го відпускають за кордон?
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30.11.2022 04:14 Ответить
- Так вот в чем дело,- я получил сегодня сведения о том, что его зарежут этой ночью.
- Вы, прокуратор, слишком лестно отзывались обо мне... У меня этих сведений нет.
- И тем не менее его зарежут сегодня, - упрямо повторил Пилат, - у меня предчувствие, говорю я вам! Не было случая, чтобы оно меня обмануло, - тут судорога прошла по лицу прокуратора, и он коротко потер руки.
- Слушаю, - покорно отозвался гость, поднялся, выпрямился и вдруг спросил сурово: - Так зарежут, игемон?
- Да,- ответил Пилат, - и вся надежда только на вашу изумляющую всех исполнительность». (с)
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30.11.2022 05:12 Ответить
Сын Портнова больше смахивает на Медведчука ...
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30.11.2022 05:24 Ответить
Портнов для рашки готував розстрільні списки ще й хизувався цим. Зе команда хоч підозру за це пред`явила, чи продовжує співпрацювати?
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30.11.2022 05:25 Ответить
зелена владна мразота мусить відповідати за скоєні проти українського народу системні злочини
всю зе-шоблу без будь яких винятків до буцигарні
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30.11.2022 05:27 Ответить
То які проблеми? Якщо мусить то вперед, арештовуйте. Навіщо про це кожен раз писати і пінитися? Так проблеми не виришити. А так це просто пи&добольство
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30.11.2022 06:36 Ответить
так 73% елехторату не в курсі "подвигів" зе-мразоти
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30.11.2022 19:56 Ответить
Кто отвечает, да тот кто притащил его Дырявого папашу, брехать на Пороха и вливать в пустое ЗЕБильные бошки, тот кто подтянул татарова, кто прикрывал демченко и и.д тот кто поставлен над Оманским Ослом для слива Украины, фсбэшник Елдак!!!
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30.11.2022 07:33 Ответить
Ну удрал что?хотите чтоб чувак пошел на службу ЗСУ...?
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30.11.2022 08:11 Ответить
А що ? Він буде в ЗСУ зрадником робити, як його батько.
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30.11.2022 09:28 Ответить
втекла істота, то й хер з нею, нічого дивного. а от якщо ця істота поверниться до України та зможе тут жити на свободі - ото буде дуже дивно.
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30.11.2022 08:27 Ответить
 
 