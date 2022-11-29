Син Портнова виїхав з України за підробленими документами, - ЗМІ
Син проросійського діяча Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов у березні отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер за підробленими документами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Наші Гроші – Львів"
У вересні стало відомо, що Ігор як волонтер виїхав у напрямку Польщі і відтоді не повернувся.
Проте досі не було відомо, яким він зміг перетнути кордон і хто відповідає за його "волонтерську діяльність".
ЗМІ дізналися, що Портнов молодший виїхав завдяки дозволу, який надала Львівська військова адміністрація на підставі відповідного звернення від ГО "Народна самооборона".
Проте, як виявилося, документ був підробкою – на ньому була фейкова емблема, назва та печатка без ЄДРПОУ.
Назва і емблема з "документу" Портнова дуже схожий на назву й емблему справжньої ГО області – "Народна самооборона Львівщини".
Причини, чому Портнова випустили за кордон, можуть бути різні – недбалість, непрофесіоналізм або злочин, за який отримали хабар.
Львівська ОДА відповідає на це, що вона "не наділена повноваженнями щодо перевірки" даних, які їй надходять.
ДПСУ також не відповіли на запитання журналістів, як Портнов молодший зміг виїхати за підробленими документами, бо дбають про персональні дані.
Станом на 29 листопада він досі "волонтерить" за кордоном.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Слуги народа» сколачивают миллионы на бегущих из страны мужчинах
Архитектором «схемы» называют Кирилла Тимошенко.
В отличие от периода президентства сивочолого гетьмана, чьим мотто по жизни было "ласковое теля двух маток сосет", визитной карточкой нынешней власти стали мегакоррупционные схемы, сосредоточенные, что называется, на направлении главного удара. Таким было и остается "Большое строительство": достаточно почитать свежее про https://crime-ua.com/node/30204 схемы любовницы днепропетровского губернатора Резниченко , пишет https://ukrrudprom.ua/analytics/Takov_SHlyah.html Укррудпром .
В условиях войны к "Великому крадивництву" добавился эпический "Шлях", который фактически стал единственной возможностью для обладателей XY-хромосомы (если они, конечно, не принадлежат к властной верхушке) выехать из воюющей страны не переходя участок госграницы ночью в неположенном месте. Возможность прикинуться волонтером и попасть в данную электронную систему колеблется сегодня в промежутке от 3 до 12 тыс. долларов.
Архитектором "Шляха", как и в случае с "Большим строительством", является скандальный замглавы ОП https://crime-ua.com/taxonomy/term/35155 Кирилл Тимошенко , который известен своей падкостью на все, что плохо приколочено, включая https://grom-ua.org/node/5136 гуманитарные внедорожники .
Как и "распил" на дорогах, система по переправке мужчин от 18 до 60 лет за границы нашей родины построена на широком консенсусе региональных элит. В каждой области включение в "Шлях" осуществляется одним из замгубернаторов, как правило, по представлению какого-нибудь нардепа. Плюс в идеале необходимо подмазать конкретный пункт пропуска на границе, чтобы псевдоволонтерам не задавали слишком много дебильных вопросов.
Как справедливо замечает бывший глава НАБУ, а ныне замглавы НАПК Артем Сытник, правовая неурегулированность вопроса, кто из украинских мужчин имеет право выезжать за границу, а кто нет, создает обильную кормовую базу для коррупционеров рангом чуть выше среднего. Неудивительно, что власть даже не собирается заморачиваться вопросом, кто из 7 млн мужчин от 18 до 60 может реально понадобится на фронте или в тылу. Ведь признание хотя бы части из них бесполезными с точки зрения боевых действий, равнозначно тому, чтобы фактически оставить буквально без средств к существованию целую кучу голодных до взяток чиновничьих ртов.
В итоге вся вертикаль власти упорно борется с возможностью выезжать из Украины студентов иностранных ВУЗов. Даже если относиться к этой опции преимущественно как к лазейке, необходимо признать, что она как минимум не справедлива по отношению к студентам, которые уже отучились минимум год заграницей и с дуру вернулись на каникулы на родину.
Но что еще более симптоматично, это пробуксовка инициативы "еКомандировка", которая позволяла бы военнообязанным выезжать в краткосрочные командировки за рубеж. Схема предполагала залог в размере 200 тыс. гривен на спецсчете в Ощадбанке за каждого такого выехавшего, который бы изымался в пользу государства, если становилось понятно, что совершен побег. Естественно, https://crime-ua.com/taxonomy/term/34896 Шмыгаль не подписал постановление о "еКомандировках", поскольку это противоречило бы интересам конкретных персонажей в ОП. Действительно, какая сволочь могла вообще предложить схему, на которой бы зарабатывали не конкретные Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, а украинское государство?
Удовлетворение нездоровых аппетитов представителей власти за счет поломанных судеб миллионов соотечественников будет иметь далеко идущие последствия. Никто в здравой памяти и рассудке не захочет связывать свое будущее со страной, в которой тебя попросту могут посадить "под ключ" вне зависимости от того, нужен ты реально на фронте/тылу или просто создаешь лишнюю нагрузку на энергосистему.
И не нужно разбрасываться высокими словами о долге перед родиной, которые на поверку оказываются лишь предложением дать взятку за свою свободу и будущее.
"Слуга народу" заявила, що руками Портнова в Україні "відновлюється справедливість"
06/03/2020
"Пан Портнов робить нинішній владі неоціненну послугу. Саме його руками зараз відбувається відновлення справедливості. Люди справді хочуть змін і хочуть справедливості і якщо влада сьогодні не знаходить у собі сил цим займатися, то я дякую Андрію Портнову за його внесок у відновлення справедливості в Україні" , - заявила Василевська-Смаглюк.
но ето врємєнно
За час свого перебування у владі Портнов народився безліч гнід у правоохоронній та юридичній системах України - від Татарова в ОПі ЗЄлі до цілих складів районних судів.
Вони всі зобов'язані Портнову і потихеньку гадять як тільки можуть, виконуючи його завдання
Як гроші, наприклад, чи свідоцтво про шлюб.
А печатка однієї недержавної установи не може бути підробкою печатки іншої недержавної установи, а лише схожа на неї, як хлопчик на сусіда зверху-знизу.
Вони ще повернуться в Україну на білому Бентлі і стягнуть з Цензора гроші за поширення наклепу.
Не розбачили без окулярів?
Тут справжньому неприкоритному волонтеру виїхати - сім кіл пекла. Ці пики на кордоні - від рядового до есбеу душу виймуть. А тут не розбачили і весь всесвіт перед чмонею. Усі рівні, ага.
Щось же в них залишилось....нерухомість
і т.д...
За 30 років жоден, так званий, «реформатор України» не відповів перед судом ⚖️🤷♂️за тупо вкрадені гроші💶💷 з податків мудрого наріду України, голоси якого, купували😌😌 за пляшку олії, гречку, макарони та фото кацманавта😂 чернавецького в столиці Києва!! Підкреслюю,ЖОДЕН!
За 3 роки голобородько-Зеленський теж не вніс реальних змін, (дивна система санкцій за контрабанду) щодо персональної відповідальності в колегіальних рішеннях Уряду!! Роботи непочатий край в ТУРБОРЕЖИМІ!!
Але асфальт, 1 млн дерев, універ при хєранті, айфони пенсам та ще купа маячні від величнага та його служок, проголосували державники!! Під це і деньог 💶💷👏немало кануло у безвість🙈🤔, тому і керовнік РАХУНОКОВОІ палати десь затихарився, а Стефанчук з опожопникам та слугами, 🤷♂️мовчить🤯, ЧОМУСЬ ‼️⚔️❤️🇺🇦‼️‼️‼️Співпадіння з ідеями Портнова..
Мудрий нарід геть увесь запутінський та підпутінський, обранці його ще гірші.
(Числа, 25:4)
Певно,за якісь заслуги...🤔
- Вы, прокуратор, слишком лестно отзывались обо мне... У меня этих сведений нет.
- И тем не менее его зарежут сегодня, - упрямо повторил Пилат, - у меня предчувствие, говорю я вам! Не было случая, чтобы оно меня обмануло, - тут судорога прошла по лицу прокуратора, и он коротко потер руки.
- Слушаю, - покорно отозвался гость, поднялся, выпрямился и вдруг спросил сурово: - Так зарежут, игемон?
- Да,- ответил Пилат, - и вся надежда только на вашу изумляющую всех исполнительность». (с)
всю зе-шоблу без будь яких винятків до буцигарні