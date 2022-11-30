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Новости Война
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Более 100 тыс. украинских защитников и 20 тыс. гражданских погибли на войне с Россией, - фон дер Ляйен. ВИДЕО

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Украина потеряла уже более 100 тыс. защитников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время выступления в Брюсселе.

"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошения и невыразимые страдания. Мы все помним ужас Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных. Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в частности за преступление агрессии против суверенного государства", - отметила президент Еврокомиссии.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия несет огромные потери на войне против Украины. Они в десять раз превышают потери украинской армии.

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потери (4464) ВСУ (6736) Урсула фон дер Ляйен (554)


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Топ комментарии
+26
Шось там з цифрами не то.
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30.11.2022 11:02 Ответить
+24
Дуже сумно, якщо це дійсно так. Вічна слава нашим героям.
-------------------------------------------------------------
27.11.2022 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР (резервный)
https://t.me/generalsvr2/360
Воскресенье, 27.11.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 90138 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 25 ноября это 26917 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 2 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5621 убитыми и пропавшими безвести.
--------
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 90 138 + 26 917 + 5 621 = 122 676
зазвичай поранених втричі більше, ніж загиблих.
Тоді сумарно з пораненими (без ЛДНР): 122 676 + (122 676 * 3)= 490 704
--------
Була більше 7 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз вже 25 000.
Тоді ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*3) = 100 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 490 704 + 100 000 = 590 704
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30.11.2022 11:02 Ответить
+20
Не важливо 100к чи 1кк. За хоч одного вбитого - треба 100 орків. Вбивства почалися ще з окупації Криму. Перший українській прикордонник. Вже тоді було все зрозуміло.
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30.11.2022 11:03 Ответить
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Убитых московитов - 642 531.
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30.11.2022 12:17 Ответить
та норм. нехай верзе. може це буде декому з наших західних партнерів добрячим підсрачником.
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30.11.2022 12:19 Ответить
Зачем нести такую ересь,а тем более печать и нагнетать панику у людей? По логике этого бреда ,тогда в каждой области,кроме всранного лугандона и крысятника должно быть по 10 к могил. Идиоты,***....
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30.11.2022 12:20 Ответить
ясно что перепутала. хотя 100к гражданских это таки занижение, один Мариуполь чего стОит. за него кацапам отдельный счет нужно.
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30.11.2022 12:21 Ответить
Вже б бовкнула , що мільйон загинуло.
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30.11.2022 12:28 Ответить
скорее всего так и есть, просто как и в совке раньше умалчивалось о потерях, так и сейчас традиция не поменялась.
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30.11.2022 12:41 Ответить
Скорее всего 100 тыс это вместе с ранеными.
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30.11.2022 12:42 Ответить
100 тыс. погибших - это фантастическая цифра. Полагаю, там и 300-тые и гражданские. Скорее всего в секретариате у Урсылы работают агенты фсб московии, подсовывая ей такие материалы для пресс-конференции и выступлений. Думаю, нужно делить на 4. Цифра в 25 000 погибших (именно военных) более менее адекватна.
Вместе с тем, вопросов к ермаковско-подоляковскому телемарафону с припизженными телеведущими и неадекватной, не соответствующей действительности подаче информации остается много.
Ждем официальную информацию от военной структуры (Генштаб) а не от пидаров из ОП!
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30.11.2022 12:43 Ответить
О каких 20тыс гражданских речь?в Мариуполе около 100тыс
А другие области?
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30.11.2022 12:44 Ответить
перепутала военных и гражданских
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30.11.2022 13:06 Ответить
ВСУ вряд-ли, в обороне столько не потеряешь. Наверное вместе с гражданскими считали
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30.11.2022 12:54 Ответить
Ну даже ,если и так , что дальше, заканчиваем и сдаемся???? В этом ,случае уничтожат всю Украину, Нет просто выбора , надо освободить всю Украину. Иначе будет вторая Украинская
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30.11.2022 12:58 Ответить
А навіщо її слухати коли вона не знає точну кількість. Всю правду знає міністерство оборони України і звісно це державна таємниця і не перед ким не звітують.
Тому все це припущення.
Якби ЗСУ мали б такі втрати то давно б і армії не було б і давно була б капітуляція
це все робиться для того що Україна йшла на переговори.
Навіщо робити такі заяви коли точно не знаєш?
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30.11.2022 13:00 Ответить
висока ціна нашої тупості...
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30.11.2022 13:02 Ответить
Кстати интересная мысль, шо "такие неточночсти" Урсула могла допустить намеренно. Это отлично вписывается в общую картину "склонить Украину" любым способом к переговорам с московией.
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30.11.2022 13:04 Ответить
В что теперь скажет Генштаб на цифру 100тыщ.
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30.11.2022 13:18 Ответить
Оприлюднені Урсулою наші втрати громадян України недалекі від реальності; якщо в частині військових перебільшені, то не набагато; по цивільному населенню - явно применшені, чи не вдвіччі, ІМНО.
І за такі втрати ця ВСЯ зелена укрсучвлада має понести відповідальність, перш за все політичну. І навіть кримінальну, як особи, які своєю бездіяльність (чи діяльністю...) сприяли злочинцям ***** і касапам вчинити злочини, які призвели до стількох смертей та калітцтв громадян України. Є така стаття в Кримінальному Кодексі, юристи її напам'ять знають, підкажуть, якщо захочуть.
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30.11.2022 13:24 Ответить
Гадаю, Байден та Ко чекають, допоки ше 100К наших славних вояків загине у цій війні на знищення нашої держави. Хоча, вважаю, кількість загиблих дещо перебільшена; аж ніяк наших хлопців загинуло більше за орків. А тим часом б/в військова незатребувана техніка стоїть на складах Сполучених Штатів у великій кількості просто неба... Така собі інфа до роздумів про політику Байдена/Обами. А ще "віджата" у Сакартвело Південна Осетія, у нас--Крим.
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30.11.2022 13:56 Ответить
Выходит ,что вся наша кадровая армия полегла,пленена,изранена,и теперь бьем орков одними мобилизованными?Кто подсунул столь высокопоставленой особе сей бред о потерях ВСУ?Наверяка рашГРУ,дабы принизить на фоне наших потерь свои немалые потери..
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30.11.2022 15:43 Ответить
Gdyby straty wojskowe Ukrainy były tak wysokie, ruska propaganda trąbiłaby o tym dzień i noc. Sądzę, że straty Ukraińskie są na poziomie 30% strat ruskich. Osobną sprawą są straty wśród cywilów. Ta liczba nieznana będzie do końca wojny. To co mówią politycy UE nie jest wiarygodne
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30.11.2022 15:55 Ответить
20 тис цивільних? Дура. Я повірю що навпаки, 20 тисяч військових і 100 тис цивільних загинуло, це більш схоже на правду
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30.11.2022 16:55 Ответить
Псст! Пусть говорят, главное что бы больше помогали.
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30.11.2022 18:52 Ответить
Вона видно те ж з них.. що "невірю ні їм ні нашим.. але читаю їх телеграм-канали, щоб мати "об'єктивну" картину..
"Об'єктивну картину, Карл."
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30.11.2022 22:52 Ответить
Не, ну эта цифра более близка к реальной чем 9к. А вот читая комменты за 10-20к то создаётся впечатление, что их пишут те, кто живёт в сети и их знакомые тоже отсюда. Самые большие потери были не в мае и июне, а марте-апреле. Пленных тоже с нашей стороны больше всего пришлось на это время, ибо изначально добромобилизованных не на полигоны везли и на юг затыкать дыры. Дружище, комдив роты нац.гвардии имел 50% 200-300 на 3 день, под Киевом. Многие пишут мол как так в обороне и паритет по потерям, паритета то и нет, у них гдет в 1,5 раза больше но дальше разрыв буде только рости, они много накрыли бараков и составов набитых битком,благодаря своим ***** у нас.
Мы не можем знать их потери, это могут знать лишь ген.штабы и только о своей армии, поэтому допустительно, что цифра потерь рашки озвученная нашим генштабом в любом случае выше наших потерь, предполагаю в 2 раза. Наши потери не 100к, а гдет 50+к и это печально, но это война, а на войне как на войне, ВСУ лучшие
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01.12.2022 05:25 Ответить
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