Более 100 тыс. украинских защитников и 20 тыс. гражданских погибли на войне с Россией, - фон дер Ляйен. ВИДЕО
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Украина потеряла уже более 100 тыс. защитников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время выступления в Брюсселе.
"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошения и невыразимые страдания. Мы все помним ужас Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных. Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в частности за преступление агрессии против суверенного государства", - отметила президент Еврокомиссии.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия несет огромные потери на войне против Украины. Они в десять раз превышают потери украинской армии.
Топ комментарии
+26 Eduard Povolotsky
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+24 Антон Н #546127
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+20 SabakaBarabaka Yo #524041
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Вместе с тем, вопросов к ермаковско-подоляковскому телемарафону с припизженными телеведущими и неадекватной, не соответствующей действительности подаче информации остается много.
Ждем официальную информацию от военной структуры (Генштаб) а не от пидаров из ОП!
А другие области?
Тому все це припущення.
Якби ЗСУ мали б такі втрати то давно б і армії не було б і давно була б капітуляція
це все робиться для того що Україна йшла на переговори.
Навіщо робити такі заяви коли точно не знаєш?
І за такі втрати ця ВСЯ зелена укрсучвлада має понести відповідальність, перш за все політичну. І навіть кримінальну, як особи, які своєю бездіяльність (чи діяльністю...) сприяли злочинцям ***** і касапам вчинити злочини, які призвели до стількох смертей та калітцтв громадян України. Є така стаття в Кримінальному Кодексі, юристи її напам'ять знають, підкажуть, якщо захочуть.
"Об'єктивну картину, Карл."
Мы не можем знать их потери, это могут знать лишь ген.штабы и только о своей армии, поэтому допустительно, что цифра потерь рашки озвученная нашим генштабом в любом случае выше наших потерь, предполагаю в 2 раза. Наши потери не 100к, а гдет 50+к и это печально, но это война, а на войне как на войне, ВСУ лучшие