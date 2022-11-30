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Новини Війна
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Понад 100 тис. українських захисників та 20 тис. цивільних загинули на війні з Росією, - фон дер Ляєн. ВIДЕО

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Україна втратила вже понад 100 тис. захисників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час виступу у Брюсселі.

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання. Ми всі пам’ятаємо страхи Бучі. За оцінками, на сьогоднішній день загинуло понад 20 тисяч мирних мешканців та 100 тисяч українських військових. Росія має заплатити за свої жахливі злочини, зокрема за злочин агресії проти суверенної держави", - зазначила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зазнає величезних втрат на війні проти України. Вони у 10 разів перевищують втрати української армії.

Читайте: Понад 100 тис. військових РФ було вбито або поранено в Україні, - Пентагон

Автор: 

втрати (4479) ЗСУ (7719) фон дер Ляєн Урсула (807)


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Топ коментарі
+26
Шось там з цифрами не то.
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30.11.2022 11:02 Відповісти
+24
Дуже сумно, якщо це дійсно так. Вічна слава нашим героям.
-------------------------------------------------------------
27.11.2022 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР (резервный)
https://t.me/generalsvr2/360
Воскресенье, 27.11.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 90138 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 25 ноября это 26917 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 2 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5621 убитыми и пропавшими безвести.
--------
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 90 138 + 26 917 + 5 621 = 122 676
зазвичай поранених втричі більше, ніж загиблих.
Тоді сумарно з пораненими (без ЛДНР): 122 676 + (122 676 * 3)= 490 704
--------
Була більше 7 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз вже 25 000.
Тоді ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*3) = 100 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 490 704 + 100 000 = 590 704
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30.11.2022 11:02 Відповісти
+20
Не важливо 100к чи 1кк. За хоч одного вбитого - треба 100 орків. Вбивства почалися ще з окупації Криму. Перший українській прикордонник. Вже тоді було все зрозуміло.
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30.11.2022 11:03 Відповісти
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Убитых московитов - 642 531.
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30.11.2022 12:17 Відповісти
та норм. нехай верзе. може це буде декому з наших західних партнерів добрячим підсрачником.
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30.11.2022 12:19 Відповісти
Зачем нести такую ересь,а тем более печать и нагнетать панику у людей? По логике этого бреда ,тогда в каждой области,кроме всранного лугандона и крысятника должно быть по 10 к могил. Идиоты,***....
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30.11.2022 12:20 Відповісти
ясно что перепутала. хотя 100к гражданских это таки занижение, один Мариуполь чего стОит. за него кацапам отдельный счет нужно.
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30.11.2022 12:21 Відповісти
Вже б бовкнула , що мільйон загинуло.
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30.11.2022 12:28 Відповісти
скорее всего так и есть, просто как и в совке раньше умалчивалось о потерях, так и сейчас традиция не поменялась.
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30.11.2022 12:41 Відповісти
Скорее всего 100 тыс это вместе с ранеными.
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30.11.2022 12:42 Відповісти
100 тыс. погибших - это фантастическая цифра. Полагаю, там и 300-тые и гражданские. Скорее всего в секретариате у Урсылы работают агенты фсб московии, подсовывая ей такие материалы для пресс-конференции и выступлений. Думаю, нужно делить на 4. Цифра в 25 000 погибших (именно военных) более менее адекватна.
Вместе с тем, вопросов к ермаковско-подоляковскому телемарафону с припизженными телеведущими и неадекватной, не соответствующей действительности подаче информации остается много.
Ждем официальную информацию от военной структуры (Генштаб) а не от пидаров из ОП!
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30.11.2022 12:43 Відповісти
О каких 20тыс гражданских речь?в Мариуполе около 100тыс
А другие области?
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30.11.2022 12:44 Відповісти
перепутала военных и гражданских
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30.11.2022 13:06 Відповісти
ВСУ вряд-ли, в обороне столько не потеряешь. Наверное вместе с гражданскими считали
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30.11.2022 12:54 Відповісти
Ну даже ,если и так , что дальше, заканчиваем и сдаемся???? В этом ,случае уничтожат всю Украину, Нет просто выбора , надо освободить всю Украину. Иначе будет вторая Украинская
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30.11.2022 12:58 Відповісти
А навіщо її слухати коли вона не знає точну кількість. Всю правду знає міністерство оборони України і звісно це державна таємниця і не перед ким не звітують.
Тому все це припущення.
Якби ЗСУ мали б такі втрати то давно б і армії не було б і давно була б капітуляція
це все робиться для того що Україна йшла на переговори.
Навіщо робити такі заяви коли точно не знаєш?
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30.11.2022 13:00 Відповісти
висока ціна нашої тупості...
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30.11.2022 13:02 Відповісти
Кстати интересная мысль, шо "такие неточночсти" Урсула могла допустить намеренно. Это отлично вписывается в общую картину "склонить Украину" любым способом к переговорам с московией.
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30.11.2022 13:04 Відповісти
В что теперь скажет Генштаб на цифру 100тыщ.
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30.11.2022 13:18 Відповісти
Оприлюднені Урсулою наші втрати громадян України недалекі від реальності; якщо в частині військових перебільшені, то не набагато; по цивільному населенню - явно применшені, чи не вдвіччі, ІМНО.
І за такі втрати ця ВСЯ зелена укрсучвлада має понести відповідальність, перш за все політичну. І навіть кримінальну, як особи, які своєю бездіяльність (чи діяльністю...) сприяли злочинцям ***** і касапам вчинити злочини, які призвели до стількох смертей та калітцтв громадян України. Є така стаття в Кримінальному Кодексі, юристи її напам'ять знають, підкажуть, якщо захочуть.
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30.11.2022 13:24 Відповісти
Гадаю, Байден та Ко чекають, допоки ше 100К наших славних вояків загине у цій війні на знищення нашої держави. Хоча, вважаю, кількість загиблих дещо перебільшена; аж ніяк наших хлопців загинуло більше за орків. А тим часом б/в військова незатребувана техніка стоїть на складах Сполучених Штатів у великій кількості просто неба... Така собі інфа до роздумів про політику Байдена/Обами. А ще "віджата" у Сакартвело Південна Осетія, у нас--Крим.
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30.11.2022 13:56 Відповісти
Выходит ,что вся наша кадровая армия полегла,пленена,изранена,и теперь бьем орков одними мобилизованными?Кто подсунул столь высокопоставленой особе сей бред о потерях ВСУ?Наверяка рашГРУ,дабы принизить на фоне наших потерь свои немалые потери..
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30.11.2022 15:43 Відповісти
Gdyby straty wojskowe Ukrainy były tak wysokie, ruska propaganda trąbiłaby o tym dzień i noc. Sądzę, że straty Ukraińskie są na poziomie 30% strat ruskich. Osobną sprawą są straty wśród cywilów. Ta liczba nieznana będzie do końca wojny. To co mówią politycy UE nie jest wiarygodne
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30.11.2022 15:55 Відповісти
20 тис цивільних? Дура. Я повірю що навпаки, 20 тисяч військових і 100 тис цивільних загинуло, це більш схоже на правду
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30.11.2022 16:55 Відповісти
Псст! Пусть говорят, главное что бы больше помогали.
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30.11.2022 18:52 Відповісти
Вона видно те ж з них.. що "невірю ні їм ні нашим.. але читаю їх телеграм-канали, щоб мати "об'єктивну" картину..
"Об'єктивну картину, Карл."
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30.11.2022 22:52 Відповісти
Не, ну эта цифра более близка к реальной чем 9к. А вот читая комменты за 10-20к то создаётся впечатление, что их пишут те, кто живёт в сети и их знакомые тоже отсюда. Самые большие потери были не в мае и июне, а марте-апреле. Пленных тоже с нашей стороны больше всего пришлось на это время, ибо изначально добромобилизованных не на полигоны везли и на юг затыкать дыры. Дружище, комдив роты нац.гвардии имел 50% 200-300 на 3 день, под Киевом. Многие пишут мол как так в обороне и паритет по потерям, паритета то и нет, у них гдет в 1,5 раза больше но дальше разрыв буде только рости, они много накрыли бараков и составов набитых битком,благодаря своим ***** у нас.
Мы не можем знать их потери, это могут знать лишь ген.штабы и только о своей армии, поэтому допустительно, что цифра потерь рашки озвученная нашим генштабом в любом случае выше наших потерь, предполагаю в 2 раза. Наши потери не 100к, а гдет 50+к и это печально, но это война, а на войне как на войне, ВСУ лучшие
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01.12.2022 05:25 Відповісти
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