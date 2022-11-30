Понад 100 тис. українських захисників та 20 тис. цивільних загинули на війні з Росією, - фон дер Ляєн. ВIДЕО
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Україна втратила вже понад 100 тис. захисників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час виступу у Брюсселі.
"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання. Ми всі пам’ятаємо страхи Бучі. За оцінками, на сьогоднішній день загинуло понад 20 тисяч мирних мешканців та 100 тисяч українських військових. Росія має заплатити за свої жахливі злочини, зокрема за злочин агресії проти суверенної держави", - зазначила президентка Єврокомісії.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зазнає величезних втрат на війні проти України. Вони у 10 разів перевищують втрати української армії.
Топ коментарі
+26 Eduard Povolotsky
показати весь коментар30.11.2022 11:02 Відповісти Посилання
+24 Антон Н #546127
показати весь коментар30.11.2022 11:02 Відповісти Посилання
+20 SabakaBarabaka Yo #524041
показати весь коментар30.11.2022 11:03 Відповісти Посилання
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Вместе с тем, вопросов к ермаковско-подоляковскому телемарафону с припизженными телеведущими и неадекватной, не соответствующей действительности подаче информации остается много.
Ждем официальную информацию от военной структуры (Генштаб) а не от пидаров из ОП!
А другие области?
Тому все це припущення.
Якби ЗСУ мали б такі втрати то давно б і армії не було б і давно була б капітуляція
це все робиться для того що Україна йшла на переговори.
Навіщо робити такі заяви коли точно не знаєш?
І за такі втрати ця ВСЯ зелена укрсучвлада має понести відповідальність, перш за все політичну. І навіть кримінальну, як особи, які своєю бездіяльність (чи діяльністю...) сприяли злочинцям ***** і касапам вчинити злочини, які призвели до стількох смертей та калітцтв громадян України. Є така стаття в Кримінальному Кодексі, юристи її напам'ять знають, підкажуть, якщо захочуть.
"Об'єктивну картину, Карл."
Мы не можем знать их потери, это могут знать лишь ген.штабы и только о своей армии, поэтому допустительно, что цифра потерь рашки озвученная нашим генштабом в любом случае выше наших потерь, предполагаю в 2 раза. Наши потери не 100к, а гдет 50+к и это печально, но это война, а на войне как на войне, ВСУ лучшие