Понад 100 тис. українських захисників та 20 тис. цивільних загинули на війні з Росією, - фон дер Ляєн. ВIДЕО

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Україна втратила вже понад 100 тис. захисників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час виступу у Брюсселі.

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання. Ми всі пам’ятаємо страхи Бучі. За оцінками, на сьогоднішній день загинуло понад 20 тисяч мирних мешканців та 100 тисяч українських військових. Росія має заплатити за свої жахливі злочини, зокрема за злочин агресії проти суверенної держави", - зазначила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зазнає величезних втрат на війні проти України. Вони у 10 разів перевищують втрати української армії.

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