Бельгия отправит в Украину подводные аппараты R7

Украина получит от Бельгии дистанционно управляемые подводные аппараты R7 производства компании ECA Robotics Belgium.

Об этом сообщает издание Navy Recognition, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Недавно Министерство обороны Бельгии Людин Дедондер заявило, что ее страна передаст Украине современное оборудование, в том числе подводные дроны. Точный тип подводного аппарата, передаваемого Украине, не сообщалось бельгийской стороной.

"До конца мая в Украину доставят 10 подводных дронов производства бельгийской компании ECA Robotics Belgium", – рассказала Дедондер.

Флот Бельгии эксплуатирует компактные легкие автономные подводные аппараты REMUS 100, предназначенные для работы в прибрежной зоне на глубине до 100 м. Аппарат может быть сконфигурирован для применения широкого спектра стандартных и уникальных датчиков в зависимости от требований к выполняемому заданию.

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Но источники Navy Recognition утверждают, что продуктом, поставленным Бельгией в Украину, является дистанционно управляемый подводный аппарат R7.

Дистанционно управляемый аппарат R7 сочетает компактность и простоту развертывания с характеристиками, быстротой и грузоподъемностью профессиональных подводных аппаратов. Быстрый, модульный и простой в развертывании R7 предназначен для океанографов, гидрографов и для работы с подводными сооружениями.

Аппарат способен работать на глубине до 300 м в разных миссиях, включая осмотр, наблюдение, техническое обслуживание и восстановление подводных объектов.

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