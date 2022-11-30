Бельгія відправить в Україну підводні апарати R7
Україна отримає від Бельгії дистанційно керовані підводні апарати R7 виробництва компанії ECA Robotics Belgium.
Про це повідомляє видання Navy Recognition, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Український мілітарний портал".
Нещодавно Міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила, що її країна передасть Україні сучасне обладнання, зокрема підводні дрони. Точний тип підводного апарату, який передається Україні, не повідомлялося бельгійською стороною.
"До кінця травня в Україну доставлять 10 підводних дронів виробництва бельгійської компанії ECA Robotics Belgium", – розповіла Дедондер.
Флот Бельгії експлуатує компактні легкі автономні підводні апарати REMUS 100, призначені для роботи в прибережній зоні на глибині до 100 м. Апарат може бути налаштований для застосування широкого спектра стандартних та унікальних датчиків залежно від вимог до виконуваного завдання.
Але джерела Navy Recognition стверджують, що продуктом, який буде поставлений Бельгією в Україну, є дистанційно керований підводний апарат R7.
Дистанційно керований апарат R7 поєднує компактність і простоту розгортання з характеристиками, швидкістю і вантажопідйомністю професійних підводних апаратів. Швидкий, модульний та простий у розгортанні, R7 призначений для океанографів, гідрографів та для роботи з підводними спорудами.
Апарат здатний працювати на глибині до 300 м у різних місіях, включаючи огляд, спостереження, технічне обслуговування та відновлення підводних об’єктів.
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