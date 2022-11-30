Левочкина отказалась от мандата нардепа

Народный депутат от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юлия Левочкина по собственному заявлению досрочно сложила мандат депутата Верховной Рады.

Об этом сообщили в пресс-службе Львочкиной, передает Цензор.НЕТ.

"Народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, заместитель председателя Комитета ВРУ по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Юлия Владимировна Левочкина подала заявление о сложении депутатских полномочий", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там утверждают, что решение принято по семейным обстоятельствам.

"Прежде всего я хочу выразить большую благодарность избирателям, которые доверили мне их представлять. Искренне благодарю моих друзей и коллег по Верховной Раде Украины и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, с которыми имела честь работать в течение 15 лет. Мое решение принято в связи с семейными обстоятельствами", – отметила депутат.

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Юлия Левочкина была в перечне нардепов, которым за первые четыре месяца 2022 года прекратили возмещение расходов, связанных с исполнением ими депутатских полномочий, отмечает движение "ЧЕСТНО".

По информации движения, в последние пленарные дни перед началом полномасштабного вторжения России почти треть избранников от фракции ОПЗЖ не посещала заседания. Среди них Сергей Левочкин и Юлия Левочкина, Игорь Абрамович, Илья Кива, Тарас Козак, Наталья Королевская, Наталья Приходько, Вадим Рабинович, Вадим Столар, Виктор Черный, Ренат Кузьмин, Александр Лукашев, Александр Пузанов и Нестор Шуфрич.

В Верховной Раде ІХ созыва Юлия Левочкина была на руководящей должности в комитетах, она была заместителем председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

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Перед избранием в ВРУ в 2019 году профинансировала партию "ОПЗЖ" на 1,7 млн. грн.

Напомним, ранее депутатские полномочия уже сложили Илья Кива, Вадим Новинский и Дмитрий Шенцев.