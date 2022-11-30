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Левочкина отказалась от мандата нардепа

левочкина

Народный депутат от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юлия Левочкина по собственному заявлению досрочно сложила мандат депутата Верховной Рады.

Об этом сообщили в пресс-службе Львочкиной, передает Цензор.НЕТ.

"Народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, заместитель председателя Комитета ВРУ по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Юлия Владимировна Левочкина подала заявление о сложении депутатских полномочий", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там утверждают, что решение принято по семейным обстоятельствам.

"Прежде всего я хочу выразить большую благодарность избирателям, которые доверили мне их представлять. Искренне благодарю моих друзей и коллег по Верховной Раде Украины и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, с которыми имела честь работать в течение 15 лет. Мое решение принято в связи с семейными обстоятельствами", – отметила депутат.

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Юлия Левочкина была в перечне нардепов, которым за первые четыре месяца 2022 года прекратили возмещение расходов, связанных с исполнением ими депутатских полномочий, отмечает движение "ЧЕСТНО".

По информации движения, в последние пленарные дни перед началом полномасштабного вторжения России почти треть избранников от фракции ОПЗЖ не посещала заседания. Среди них Сергей Левочкин и Юлия Левочкина, Игорь Абрамович, Илья Кива, Тарас Козак, Наталья Королевская, Наталья Приходько, Вадим Рабинович, Вадим Столар, Виктор Черный, Ренат Кузьмин, Александр Лукашев, Александр Пузанов и Нестор Шуфрич.

В Верховной Раде ІХ созыва Юлия Левочкина была на руководящей должности в комитетах, она была заместителем председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

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Перед избранием в ВРУ в 2019 году профинансировала партию "ОПЗЖ" на 1,7 млн. грн.

Напомним, ранее депутатские полномочия уже сложили Илья Кива, Вадим Новинский и Дмитрий Шенцев.

ВР (29302) депутат (3323) мандат (386) Левочкина Юлия (60)


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Топ комментарии
+27
Еще немного позитива 😃 В Брянске пылают резервуары с топливом. Много. И потушить даже не пытаются. В Перьми горит синим пламенем крупнейшая ТЭЦ. НУ и ВИШЕНКА НА ТОРТЕ. Турецкая компания отправляет в Украину ТРИ судна электрохода, суммарной производительностью 300 МВт. Это закроет потребности примерно 1 млн. домов. А самое главное - хрен кацапы что сделают с ними.
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30.11.2022 14:35 Ответить
+19
а досрочно в тюрьму эта **** не желает?или ей снежком... а лучше кирпичом по рылу приложить.......... для скорости
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30.11.2022 14:35 Ответить
+18
А теперь ее надо привлеч к суду, за работу на «русский мир».

и так с каждым коллаборантом.

Ничто не забыто.
Война все не спишет.
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30.11.2022 14:36 Ответить
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чемодан, вокзал, мацковія !!!
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30.11.2022 14:27 Ответить
короче втікати за кордон зібралась
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30.11.2022 14:28 Ответить
з за кордону втекти за кордон неможливо...
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30.11.2022 14:32 Ответить
Вона ще 26 січня втекла у Францію, - там біля Ніцци Льовочкіна має власну віллу.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-deputaty-liovochkiny/31834005.html

Юлія Льовочкіна 26 січня 2022 року вилетіла в Ніццу (Франція) разом із чоловіком, керівником «Київгазу» Андрієм Вінграновським. За допомогою джерел у правоохоронних органах «Схеми» встановили, що з того часу український мобільний номер Юлії Льовочкіної зареєстрований у роумінгу в Франції. «Схеми» попросили французьких колег-журналістів, а також представників української громади навідатися до вілли Льовочкіних поблизу Ніцци.

Вілла https://www.pravda.com.ua/articles/2016/01/14/7095152/ розташована у Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазуровому узбережжі, та зареєстрована на датську компанію Glorietta Investments I APS. Юлія Льовочкіна у своїй декларації https://web.archive.org/web/20210515214103/https://public.nazk.gov.ua/documents/24237488-f1b3-49c2-a31b-4da03c8dc19f вказала , що є бенефіціарною власницею цієї компанії і разом із https://web.archive.org/web/20220214133302/https://public.nazk.gov.ua/documents/4fca9397-254b-41e2-9a61-d4892f5052a3 Сергієм Льовочкіним та членами родини користується французькою нерухомістю своєї датської фірми.

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30.11.2022 14:38 Ответить
У этой мрази левочкиной ЕЕ БРАТА ВИЛЛЫ и яхты , как у всех ОПЗЖопников исключительно в странах НАТО,в 2008г банда ГНИД ОПЗЖ , костьми ложилась , чтобы Украина никогда не могла вступить в НАТО ‼️НЕОБХОДИМО КОНФИСКОВАТЬ ВСЕ ЗА ВРЕД ПРИЧЕННЕННЫЙ ИМИ ПО ПОРУЧЕНИЮ КРЕМЛЯ В ПОЛЬЗУ ПОСТРАДАВШИХ ГРАЖДАН ОТ ТЕРРОРОРА ЭТИХ УБЛЮДКОВ
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30.11.2022 16:09 Ответить
а досрочно в тюрьму эта **** не желает?или ей снежком... а лучше кирпичом по рылу приложить.......... для скорости
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30.11.2022 14:35 Ответить
Еще немного позитива 😃 В Брянске пылают резервуары с топливом. Много. И потушить даже не пытаются. В Перьми горит синим пламенем крупнейшая ТЭЦ. НУ и ВИШЕНКА НА ТОРТЕ. Турецкая компания отправляет в Украину ТРИ судна электрохода, суммарной производительностью 300 МВт. Это закроет потребности примерно 1 млн. домов. А самое главное - хрен кацапы что сделают с ними.
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30.11.2022 14:35 Ответить
А теперь ее надо привлеч к суду, за работу на «русский мир».

и так с каждым коллаборантом.

Ничто не забыто.
Война все не спишет.
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30.11.2022 14:36 Ответить
Сергій Льовочкін та Юлія Льовочкіна, Ігор Абрамович, Ілля Кива, Тарас Козак, Наталія Королевська, Наталія Приходько, Вадим Рабінович, Вадим Столар, Віктор Чорний, Ренат Кузьмін, Олександр Лукашев, Олександр Пузанов і Нестор Шуфрич. ...
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30.11.2022 14:38 Ответить
імена цих Покидьків так як і путіни...шойгі та раSSія мають писатися з малої літери в Україні....
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30.11.2022 16:18 Ответить
Ця ***** із своїм братиком багато шкоди Україні зробили. Щось давно не чутно її братана, дружбана Фірташа.
Чи далі рубає баблоси на скрапленому газі, чи відпочиває у підмацков'ї, на русском мире...
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30.11.2022 14:41 Ответить
Льовочкіни https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-lovochkiny-villa/31833779.html зараз живуть на Лазурному березі, - Сен-Жан-Кап-Ферра.
Їхня нерухомість там коштує 40 мільйонів євро.

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30.11.2022 14:48 Ответить
поправочка - ще живий і живе.
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30.11.2022 15:15 Ответить
То вілла в нижньому тагилі їх не зацікавила?
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30.11.2022 15:45 Ответить
а де справа на цю зрадницю ?
всі зажопінці - зрадники
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30.11.2022 14:46 Ответить
Усі бувші риги та сдки без виключення
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30.11.2022 15:04 Ответить
Зажопинці - це партнери слуг народу зі знищення держави Україна.
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30.11.2022 15:04 Ответить
татарави, партнови, арахамії, медведчуки...та ін. прикривали цих Злодіїв...

а Гнида льовочкіна...займалася зовнішньою політикою України....це ПРОСТО жесть....!!

а клоун...виходив і запитував у людей в костюмах: "пачіму ми нє в НАТА?? або пачіму ми нє в ЄС?..." квартал...та і тільки...

на жаль, так хотіли 73% виборців України...: квартал, медвечуків, козаків, шуфричів, рабіновичів, каралєвскіх, навінскіх, мураєвих....
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30.11.2022 16:27 Ответить
когда шобло разбегается жди перемен...
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30.11.2022 14:58 Ответить
"***** Льовочкіна відмовилася від *****ту нардепа " -так краще звучить
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30.11.2022 15:01 Ответить
Весь цей час "член постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва" була прокацапська хвойда. І була б і далі, та сама звалила.
Диванні патріоти, шо з обличчам?
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30.11.2022 15:03 Ответить
До того ж займала вона цю посаду з січня 2015 року. Совпадєніє?
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30.11.2022 15:08 Ответить
Канєшна нє. Єто Порох во всьом вінават. 146%!
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30.11.2022 15:53 Ответить
Нє, Мєркєль попросила. До того ж це тоді була умова надання кредиту від МВФ
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30.11.2022 16:42 Ответить
Гнида льовочкіна..." мала честь 15 років "працювати" в Українській політиці"...

Люди.... думай-ТЕ!!! ви самі ж обирали руSSкій мір та його адептів....
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30.11.2022 16:31 Ответить
зараз тобі диванні патріоти розкажуть
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30.11.2022 17:07 Ответить
розстрільний список + конфіскація всіх активів ...- Сергій Льовочкін та Юлія Льовочкіна, Ігор Абрамович, Ілля Кива, Тарас Козак, Наталія Королевська, Наталія Приходько, Вадим Рабінович, Вадим Столар, Віктор Чорний, Ренат Кузьмін, Олександр Лукашев, Олександр Пузанов і Нестор Шуфрич
тоді повірю
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30.11.2022 15:06 Ответить
а від вкрадених в українського народу бабла (десятків мільярдів гривень)? теж відмовилася, чи то питання доїї братца і фірташа?
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30.11.2022 15:13 Ответить
А від матеріальних цінностей, вкрадених у країни з цим мандатом, вона не відмовилась?
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30.11.2022 15:18 Ответить
на одну халепу менше
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30.11.2022 15:19 Ответить
Паскуда мала відмовитись ще в 2014 році.
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30.11.2022 15:30 Ответить
"Перед обранням у ВРУ в 2019 році профінансувала партію "ОПЗЖ" на 1,7 млн грн."
Це все, що потрібно знати про наших депутатів ВР.
Купляють собі місце в прохідних частинах списків партій і так далі. А хто ж ці місця продає?
А продають ці місця в списках - лідери партії та наближені до них особи.
А хіба не так роблять усі партії всі 30 років існування держави?
Порошенко, Тимошенко, ОПЗЖ.
А як же ці вкладені гроші потім повертаються?
Розпилом державних бюджетів у правильні руки.
Це називається корупція. Топ-корупція - законодавчої гілки влади.
Політична влада може принести набагато більше грошей, ніж комерційна діяльність.
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30.11.2022 15:53 Ответить
Вони кажуть правильні слова для лохторату та віруючих. Проте їх справи говорять краще за слова.
Не можна багато часу дурити багато людей, народ-то все бачить (крім фанатиків, віруючих та дебілів).
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити. Нажаль. Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
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30.11.2022 16:01 Ответить
тупьіє руснявьіє бл@ді...?
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30.11.2022 16:22 Ответить
І які законопроекти дана особа за 15 років розробила і скільки бюджет на неї ввтратив, компенсацій, доплат, премій..... Було б цікаво побачити
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30.11.2022 16:48 Ответить
А може не треба? Бо зараз під шумок в раді такі закони ************, що мама не горюй
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30.11.2022 17:31 Ответить
А кому це вона дякує? Тим, хто горлав "расєя, расєя, путен, введі!". Сук@, їх усіх в тюрячку треба, а вони заявочки пишуть
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30.11.2022 17:29 Ответить
Вона ***** і без *****дту!
Нах*й всє условності...
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30.11.2022 17:53 Ответить
А от гражданства не хочет отказаться? Или при победе над рашкой снова будет идти в депутатки...?
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30.11.2022 18:41 Ответить
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30.11.2022 20:14 Ответить
 
 