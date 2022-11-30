Левочкина отказалась от мандата нардепа
Народный депутат от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юлия Левочкина по собственному заявлению досрочно сложила мандат депутата Верховной Рады.
Об этом сообщили в пресс-службе Львочкиной, передает Цензор.НЕТ.
"Народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, заместитель председателя Комитета ВРУ по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Юлия Владимировна Левочкина подала заявление о сложении депутатских полномочий", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там утверждают, что решение принято по семейным обстоятельствам.
"Прежде всего я хочу выразить большую благодарность избирателям, которые доверили мне их представлять. Искренне благодарю моих друзей и коллег по Верховной Раде Украины и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, с которыми имела честь работать в течение 15 лет. Мое решение принято в связи с семейными обстоятельствами", – отметила депутат.
Юлия Левочкина была в перечне нардепов, которым за первые четыре месяца 2022 года прекратили возмещение расходов, связанных с исполнением ими депутатских полномочий, отмечает движение "ЧЕСТНО".
По информации движения, в последние пленарные дни перед началом полномасштабного вторжения России почти треть избранников от фракции ОПЗЖ не посещала заседания. Среди них Сергей Левочкин и Юлия Левочкина, Игорь Абрамович, Илья Кива, Тарас Козак, Наталья Королевская, Наталья Приходько, Вадим Рабинович, Вадим Столар, Виктор Черный, Ренат Кузьмин, Александр Лукашев, Александр Пузанов и Нестор Шуфрич.
В Верховной Раде ІХ созыва Юлия Левочкина была на руководящей должности в комитетах, она была заместителем председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
Перед избранием в ВРУ в 2019 году профинансировала партию "ОПЗЖ" на 1,7 млн. грн.
Напомним, ранее депутатские полномочия уже сложили Илья Кива, Вадим Новинский и Дмитрий Шенцев.
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https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-deputaty-liovochkiny/31834005.html
Юлія Льовочкіна 26 січня 2022 року вилетіла в Ніццу (Франція) разом із чоловіком, керівником «Київгазу» Андрієм Вінграновським. За допомогою джерел у правоохоронних органах «Схеми» встановили, що з того часу український мобільний номер Юлії Льовочкіної зареєстрований у роумінгу в Франції. «Схеми» попросили французьких колег-журналістів, а також представників української громади навідатися до вілли Льовочкіних поблизу Ніцци.
Вілла https://www.pravda.com.ua/articles/2016/01/14/7095152/ розташована у Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазуровому узбережжі, та зареєстрована на датську компанію Glorietta Investments I APS. Юлія Льовочкіна у своїй декларації https://web.archive.org/web/20210515214103/https://public.nazk.gov.ua/documents/24237488-f1b3-49c2-a31b-4da03c8dc19f вказала , що є бенефіціарною власницею цієї компанії і разом із https://web.archive.org/web/20220214133302/https://public.nazk.gov.ua/documents/4fca9397-254b-41e2-9a61-d4892f5052a3 Сергієм Льовочкіним та членами родини користується французькою нерухомістю своєї датської фірми.
и так с каждым коллаборантом.
Ничто не забыто.
Война все не спишет.
Чи далі рубає баблоси на скрапленому газі, чи відпочиває у підмацков'ї, на русском мире...
Їхня нерухомість там коштує 40 мільйонів євро.
всі зажопінці - зрадники
а Гнида льовочкіна...займалася зовнішньою політикою України....це ПРОСТО жесть....!!
а клоун...виходив і запитував у людей в костюмах: "пачіму ми нє в НАТА?? або пачіму ми нє в ЄС?..." квартал...та і тільки...
на жаль, так хотіли 73% виборців України...: квартал, медвечуків, козаків, шуфричів, рабіновичів, каралєвскіх, навінскіх, мураєвих....
Диванні патріоти, шо з обличчам?
Люди.... думай-ТЕ!!! ви самі ж обирали руSSкій мір та його адептів....
тоді повірю
Це все, що потрібно знати про наших депутатів ВР.
Купляють собі місце в прохідних частинах списків партій і так далі. А хто ж ці місця продає?
А продають ці місця в списках - лідери партії та наближені до них особи.
А хіба не так роблять усі партії всі 30 років існування держави?
Порошенко, Тимошенко, ОПЗЖ.
А як же ці вкладені гроші потім повертаються?
Розпилом державних бюджетів у правильні руки.
Це називається корупція. Топ-корупція - законодавчої гілки влади.
Політична влада може принести набагато більше грошей, ніж комерційна діяльність.
Не можна багато часу дурити багато людей, народ-то все бачить (крім фанатиків, віруючих та дебілів).
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити. Нажаль. Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
Нах*й всє условності...