Льовочкіна відмовилася від мандату нардепа
Народна депутатка від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юлія Льовочкіна за власною заявою достроково склала мандат депутатки Верховної Ради.
Про це повідомили у пресслужбі Львочкіної, передає Цензор.НЕТ.
"Народний депутат України, член постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Юлія Володимирівна Льовочкіна подала заяву про складання депутатських повноважень", - йдеться у повідомленні пресслужби.
Там твердять, що рішення ухвалене за сімейними обставинами.
"Насамперед я хочу висловити велику вдячність виборцям, які довірили мені їх представляти. Щиро дякую моїм друзям і колегам по Верховній Раді України та Парламентській Асамблеї Ради Європи, з якими мала честь працювати протягом 15 років. Моє рішення прийняте у зв’язку із сімейними обставинам", - зазначила депутатка.
Юлія Льовочкіна була у переліку нардепів, яким за перші чотири місяці 2022 року припинили відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням ними депутатських повноважень, зазначає рух "ЧЕСНО".
За інформацією руху, в останні пленарні дні перед початком повномасштабного вторгнення Росії майже третина народних обранців від фракції ОПЗЖ не відвідувала засідання. Серед них - Сергій Льовочкін та Юлія Льовочкіна, Ігор Абрамович, Ілля Кива, Тарас Козак, Наталія Королевська, Наталія Приходько, Вадим Рабінович, Вадим Столар, Віктор Чорний, Ренат Кузьмін, Олександр Лукашев, Олександр Пузанов і Нестор Шуфрич.
У Верховній Раді ІХ скликання Юлія Льовочкіна мала керівну посаду у комітетах, вона була заступницею голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
Перед обранням у ВРУ в 2019 році профінансувала партію "ОПЗЖ" на 1,7 млн грн.
Нагадаємо, раніше депутатські повноваження вже склали Ілля Кива, Вадим Новинський і Дмитро Шенцев.
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https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-deputaty-liovochkiny/31834005.html
Юлія Льовочкіна 26 січня 2022 року вилетіла в Ніццу (Франція) разом із чоловіком, керівником «Київгазу» Андрієм Вінграновським. За допомогою джерел у правоохоронних органах «Схеми» встановили, що з того часу український мобільний номер Юлії Льовочкіної зареєстрований у роумінгу в Франції. «Схеми» попросили французьких колег-журналістів, а також представників української громади навідатися до вілли Льовочкіних поблизу Ніцци.
Вілла https://www.pravda.com.ua/articles/2016/01/14/7095152/ розташована у Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазуровому узбережжі, та зареєстрована на датську компанію Glorietta Investments I APS. Юлія Льовочкіна у своїй декларації https://web.archive.org/web/20210515214103/https://public.nazk.gov.ua/documents/24237488-f1b3-49c2-a31b-4da03c8dc19f вказала , що є бенефіціарною власницею цієї компанії і разом із https://web.archive.org/web/20220214133302/https://public.nazk.gov.ua/documents/4fca9397-254b-41e2-9a61-d4892f5052a3 Сергієм Льовочкіним та членами родини користується французькою нерухомістю своєї датської фірми.
и так с каждым коллаборантом.
Ничто не забыто.
Война все не спишет.
Чи далі рубає баблоси на скрапленому газі, чи відпочиває у підмацков'ї, на русском мире...
Їхня нерухомість там коштує 40 мільйонів євро.
всі зажопінці - зрадники
а Гнида льовочкіна...займалася зовнішньою політикою України....це ПРОСТО жесть....!!
а клоун...виходив і запитував у людей в костюмах: "пачіму ми нє в НАТА?? або пачіму ми нє в ЄС?..." квартал...та і тільки...
на жаль, так хотіли 73% виборців України...: квартал, медвечуків, козаків, шуфричів, рабіновичів, каралєвскіх, навінскіх, мураєвих....
Диванні патріоти, шо з обличчам?
Люди.... думай-ТЕ!!! ви самі ж обирали руSSкій мір та його адептів....
тоді повірю
Це все, що потрібно знати про наших депутатів ВР.
Купляють собі місце в прохідних частинах списків партій і так далі. А хто ж ці місця продає?
А продають ці місця в списках - лідери партії та наближені до них особи.
А хіба не так роблять усі партії всі 30 років існування держави?
Порошенко, Тимошенко, ОПЗЖ.
А як же ці вкладені гроші потім повертаються?
Розпилом державних бюджетів у правильні руки.
Це називається корупція. Топ-корупція - законодавчої гілки влади.
Політична влада може принести набагато більше грошей, ніж комерційна діяльність.
Не можна багато часу дурити багато людей, народ-то все бачить (крім фанатиків, віруючих та дебілів).
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити. Нажаль. Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
Нах*й всє условності...