Льовочкіна відмовилася від мандату нардепа

Народна депутатка від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юлія Льовочкіна за власною заявою достроково склала мандат депутатки Верховної Ради.

Про це повідомили у пресслужбі Львочкіної, передає Цензор.НЕТ.

"Народний депутат України, член постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Юлія Володимирівна Льовочкіна подала заяву про складання депутатських повноважень", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Там твердять, що рішення ухвалене за сімейними обставинами.

"Насамперед я хочу висловити велику вдячність виборцям, які довірили мені їх представляти. Щиро дякую моїм друзям і колегам по Верховній Раді України та Парламентській Асамблеї Ради Європи, з якими мала честь працювати протягом 15 років. Моє рішення прийняте у зв’язку із сімейними обставинам", - зазначила депутатка.

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Юлія Льовочкіна була у переліку нардепів, яким за перші чотири місяці 2022 року припинили відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням ними депутатських повноважень, зазначає рух "ЧЕСНО".

За інформацією руху, в останні пленарні дні перед початком повномасштабного вторгнення Росії майже третина народних обранців від фракції ОПЗЖ не відвідувала засідання. Серед них - Сергій Льовочкін та Юлія Льовочкіна, Ігор Абрамович, Ілля Кива, Тарас Козак, Наталія Королевська, Наталія Приходько, Вадим Рабінович, Вадим Столар, Віктор Чорний, Ренат Кузьмін, Олександр Лукашев, Олександр Пузанов і Нестор Шуфрич.

У Верховній Раді ІХ скликання Юлія Льовочкіна мала керівну посаду у комітетах, вона була заступницею голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

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Перед обранням у ВРУ в 2019 році профінансувала партію "ОПЗЖ" на 1,7 млн грн.

Нагадаємо, раніше депутатські повноваження вже склали Ілля Кива, Вадим Новинський і Дмитро Шенцев.