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ГБР провело обыски и изъятие документов в двух департаментах КГГА

киевсовет,кмда,київрада

Работники ГБР провели обыски в двух департаментах Киевской городской государственной администрации в рамках досудебного расследования нецелевого использования рекреационных земель одного из парков Киева и злоупотребления властью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, во время изъятия среди прочего были обнаружены документы по объявлению проведения конкурса по привлечению инвестора и выполнению условий инвестиционного договора между КГГА и одним из столичных предприятий.

"Установлено, что в 2015 году одно из столичных обществ заключило инвестиционный договор с КГГА по строительству спортивных объектов и сооружений. Однако, по данным следствия, общество не выполняет условия инвестиционного договора, в частности по срокам строительства и графику финансирования проекта. Зафиксированы также факты нецелевого использование территории парка. Работы, которые должны были быть выполнены еще до марта 2022 года, осуществлены только на 30% от заявленного в проектно-сметной документации", - говорится в сообщении.

Общая сумма инвестиций по инвестиционному договору составляет около 149 млн гривен.

Сотрудники ГБР проверяют причастность должностных лиц КГГА к причинам невыполнения предприятием условий инвестиционного договора на протяжении последних 7 лет.

Уголовное производство открыто по статье "злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия" (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

Автор: 

КГГА (2978) обыск (1895) ГБР (2971)


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Топ комментарии
+11
Погрожувати, переслідувати Українців без підстави - справа термінова (і постійна);
а зепокидьків карати за зраду, посадові злочини, тотальну корупцію - не на часі!
Дякуємо 73 дупоголовим.
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03.12.2022 12:05
+10
Зеля взявся за Кличка?
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03.12.2022 11:49
+7
з ОПи треба починати виємку документів.
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03.12.2022 12:10
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Зеля взявся за Кличка?
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03.12.2022 11:49 Ответить
+
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03.12.2022 11:53 Ответить
Ему, что больше нечем заниматься во время войны?!

Расследование как семь лет назад инвестор свое обещание не выполнил?!?!

Это сейчас главный вопрос для Украины и столицы?!!!
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03.12.2022 16:31 Ответить
пупок надорвет дурачок зелупоглазый=) Они в разных весовых категориях
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03.12.2022 12:22 Ответить
Погрожувати, переслідувати Українців без підстави - справа термінова (і постійна);
а зепокидьків карати за зраду, посадові злочини, тотальну корупцію - не на часі!
Дякуємо 73 дупоголовим.
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03.12.2022 12:05 Ответить
з ОПи треба починати виємку документів.
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03.12.2022 12:10 Ответить
почали війну всередині країни?
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03.12.2022 13:10 Ответить
Коли уже ДБР взялось перевіряти строки освоєння інвестицій - то це уже повний капец зеленій владі, портновсько-татарівський кримінальний процесуальний кодекс рулить з 2012 року, а верховенство права і конституція відпочивають. ДБР -це орган досудового розслідування, а не філія скасованого загального нагляду прокуратури. Ай як хочеться ще все перевіряти, заведення кримінальних проваджень без достатніх підстав..., отримання дозволів у судах на проведення незаконних перевірок - це перевищення владних повноважень, і не треба великих знань щоб зрозуміти звідки торчать лохматі вуха. А це не просто перевірки, це обшуки в рамках кримінальних проваджень. Так що, ми на порозі до Європи?, чи з такими перевірками ближче до .ж ..? Мені не байдуже хто що там вкрав, і чи вкрав, але треба діяти по закону. А інвестор може в будь-який час знайти форс-мажорні обставини, розірвати угоду, тощо.... Вони взялись перевіряти...
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03.12.2022 13:13 Ответить
Сподіваюсь, що коментують НЕ кияни, а не штатні вітальіни боти.
Ці справи стосуються Труханова о-ва і парку Муромець, де Віталька в угоду злобудовній мафії земельку щедро роздав.
Ніколи не повірю, що справжній киянин у енному поколінні радіє парканам в залишках зелених зон. За роздачу землі на Трухановому взагалі потрібно руки по лікоть рубати.
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03.12.2022 13:19 Ответить
больное малолетнее существо, труханов остров был застроен до витальки и там проживают в основном зеленые типа ткаченка
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03.12.2022 17:09 Ответить
старий збоченець, бери педальку собі до Чернігова і насолоджуйся.
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03.12.2022 18:21 Ответить
чучело прыщавое, его выбрали киевляне а не ты чмошное, вот им и решать куда девать витальку))) господи сколько еще быдла в Украине
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04.12.2022 15:05 Ответить
З того, що прочитав, у мене виникла така анологія:
Я викликав сантехніка, завів до кухні і сказав переробити та перенести кран. Сантехнік погодився, сказав, що за 3 дні все зробить. Через тиждень до мене приходить поліція і робить обшук тому, що сантехнік напився за мої гроші та набив комусь морду.
Логічно, чо!
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03.12.2022 13:32 Ответить
Майже аналогічно, тільки у політичній і кримінальній площині. А взагалі виконання угод, інвестиції - це галузь цивілістики. Не важливо чи це у столиці чи в Чернігові, чи у Львові. В Україні на вимогу ЄС проведена "рехворма" прокуратури, яка ліквідувала загальний нагляд прокуратури, а інші структури не можуть мати прав ліквідованих органів. Коли украли земельку, то нехай відповідають конкретні посадові особи, які це робили, тому крадіжка і перевірка інвестицій- це різні поняття. А от коли поступає команда з ОПи і дбр використовують для політики, то це уже не розслідування і не право, там злочинне "правоохоронне" кодло, яке натравлюють на інше .....
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03.12.2022 18:04 Ответить
Зеленое чмо мстит за пункты обогрева.
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03.12.2022 13:43 Ответить
А чому б не перевірити тих, хто тирив гуманітарку, ой, та це ж свої і не на часі...
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03.12.2022 15:38 Ответить
зеленые мрази все не успокоятся, так и хотят кличка скинуть))) но после войны будут скинуты сами
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03.12.2022 17:06 Ответить
гуманитарка крадется зеленой командой в сумашедших масштабах. строй материалы закупаются в 3 раза дороже рыночных цен. мы увидим расследования володька?))) конечно нет
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03.12.2022 17:11 Ответить
 
 