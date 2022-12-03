ГБР провело обыски и изъятие документов в двух департаментах КГГА

Работники ГБР провели обыски в двух департаментах Киевской городской государственной администрации в рамках досудебного расследования нецелевого использования рекреационных земель одного из парков Киева и злоупотребления властью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, во время изъятия среди прочего были обнаружены документы по объявлению проведения конкурса по привлечению инвестора и выполнению условий инвестиционного договора между КГГА и одним из столичных предприятий.

"Установлено, что в 2015 году одно из столичных обществ заключило инвестиционный договор с КГГА по строительству спортивных объектов и сооружений. Однако, по данным следствия, общество не выполняет условия инвестиционного договора, в частности по срокам строительства и графику финансирования проекта. Зафиксированы также факты нецелевого использование территории парка. Работы, которые должны были быть выполнены еще до марта 2022 года, осуществлены только на 30% от заявленного в проектно-сметной документации", - говорится в сообщении.

Общая сумма инвестиций по инвестиционному договору составляет около 149 млн гривен.

Сотрудники ГБР проверяют причастность должностных лиц КГГА к причинам невыполнения предприятием условий инвестиционного договора на протяжении последних 7 лет.

Уголовное производство открыто по статье "злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия" (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.