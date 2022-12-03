ДБР провело обшуки та виїмку документів у двох департаментах КМДА
Працівники ДБР провели обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації у межах досудового розслідування щодо нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, під час виїмки серед іншого були вилучені документи щодо оголошення проведення конкурсу із залучення інвестора та виконання умов інвестиційного договору між КМДА та одним зі столичних підприємств.
"Встановлено, що у 2015 році одне зі столичних товариств уклало інвестиційний договір із КМДА щодо будівництва спортивних об’єктів та споруд. Однак, за даними слідства товариство не виконує умови інвестиційного договору, зокрема щодо строків будівництва та графіку фінансування проєкту. Зафіксовано також факти нецільового використання території парку. Роботи, які мали бути виконані ще до березня 2022 року, наразі здійснені лише на 30% від заявленого в проєктно-кошторисній документації", - йдеться у повідомленні.
Загальна сума інвестицій по інвестиційному договору складає майже 149 млн гривень.
Працівники ДБР перевіряють причетність службових осіб КМДА до причин невиконання підприємством умов інвестиційного договору впродовж останніх 7 років.
Кримінальне провадження відкрите за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Расследование как семь лет назад инвестор свое обещание не выполнил?!?!
Это сейчас главный вопрос для Украины и столицы?!!!
а зепокидьків карати за зраду, посадові злочини, тотальну корупцію - не на часі!
Дякуємо 73 дупоголовим.
Ці справи стосуються Труханова о-ва і парку Муромець, де Віталька в угоду злобудовній мафії земельку щедро роздав.
Ніколи не повірю, що справжній киянин у енному поколінні радіє парканам в залишках зелених зон. За роздачу землі на Трухановому взагалі потрібно руки по лікоть рубати.
Я викликав сантехніка, завів до кухні і сказав переробити та перенести кран. Сантехнік погодився, сказав, що за 3 дні все зробить. Через тиждень до мене приходить поліція і робить обшук тому, що сантехнік напився за мої гроші та набив комусь морду.
Логічно, чо!