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ДБР провело обшуки та виїмку документів у двох департаментах КМДА

киевсовет,кмда,київрада

Працівники ДБР провели обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації у межах досудового розслідування щодо нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, під час виїмки серед іншого були вилучені документи щодо оголошення проведення конкурсу із залучення інвестора та виконання умов інвестиційного договору між КМДА та одним зі столичних підприємств.

"Встановлено, що у 2015 році одне зі столичних товариств уклало інвестиційний договір із КМДА щодо будівництва спортивних об’єктів та споруд. Однак, за даними слідства товариство не виконує умови інвестиційного договору, зокрема щодо строків будівництва та графіку фінансування проєкту. Зафіксовано також факти нецільового використання території парку. Роботи, які мали бути виконані ще до березня 2022 року, наразі здійснені лише на 30% від заявленого в проєктно-кошторисній документації", - йдеться у повідомленні.

Загальна сума інвестицій по інвестиційному договору складає майже 149 млн гривень.

Працівники ДБР перевіряють причетність службових осіб КМДА до причин невиконання підприємством умов інвестиційного договору впродовж останніх 7 років.

Кримінальне провадження відкрите за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР проводить обшуки у голови бюджетного комітету "слуги народу" Арістова

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Автор: 

КМДА (2365) обшук (1970) ДБР (3473)


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Топ коментарі
+11
Погрожувати, переслідувати Українців без підстави - справа термінова (і постійна);
а зепокидьків карати за зраду, посадові злочини, тотальну корупцію - не на часі!
Дякуємо 73 дупоголовим.
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03.12.2022 12:05
+10
Зеля взявся за Кличка?
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03.12.2022 11:49
+7
з ОПи треба починати виємку документів.
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03.12.2022 12:10
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Зеля взявся за Кличка?
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03.12.2022 11:49 Відповісти
+
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03.12.2022 11:53 Відповісти
Ему, что больше нечем заниматься во время войны?!

Расследование как семь лет назад инвестор свое обещание не выполнил?!?!

Это сейчас главный вопрос для Украины и столицы?!!!
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03.12.2022 16:31 Відповісти
пупок надорвет дурачок зелупоглазый=) Они в разных весовых категориях
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03.12.2022 12:22 Відповісти
Погрожувати, переслідувати Українців без підстави - справа термінова (і постійна);
а зепокидьків карати за зраду, посадові злочини, тотальну корупцію - не на часі!
Дякуємо 73 дупоголовим.
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03.12.2022 12:05 Відповісти
з ОПи треба починати виємку документів.
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03.12.2022 12:10 Відповісти
почали війну всередині країни?
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03.12.2022 13:10 Відповісти
Коли уже ДБР взялось перевіряти строки освоєння інвестицій - то це уже повний капец зеленій владі, портновсько-татарівський кримінальний процесуальний кодекс рулить з 2012 року, а верховенство права і конституція відпочивають. ДБР -це орган досудового розслідування, а не філія скасованого загального нагляду прокуратури. Ай як хочеться ще все перевіряти, заведення кримінальних проваджень без достатніх підстав..., отримання дозволів у судах на проведення незаконних перевірок - це перевищення владних повноважень, і не треба великих знань щоб зрозуміти звідки торчать лохматі вуха. А це не просто перевірки, це обшуки в рамках кримінальних проваджень. Так що, ми на порозі до Європи?, чи з такими перевірками ближче до .ж ..? Мені не байдуже хто що там вкрав, і чи вкрав, але треба діяти по закону. А інвестор може в будь-який час знайти форс-мажорні обставини, розірвати угоду, тощо.... Вони взялись перевіряти...
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03.12.2022 13:13 Відповісти
Сподіваюсь, що коментують НЕ кияни, а не штатні вітальіни боти.
Ці справи стосуються Труханова о-ва і парку Муромець, де Віталька в угоду злобудовній мафії земельку щедро роздав.
Ніколи не повірю, що справжній киянин у енному поколінні радіє парканам в залишках зелених зон. За роздачу землі на Трухановому взагалі потрібно руки по лікоть рубати.
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03.12.2022 13:19 Відповісти
больное малолетнее существо, труханов остров был застроен до витальки и там проживают в основном зеленые типа ткаченка
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03.12.2022 17:09 Відповісти
старий збоченець, бери педальку собі до Чернігова і насолоджуйся.
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03.12.2022 18:21 Відповісти
чучело прыщавое, его выбрали киевляне а не ты чмошное, вот им и решать куда девать витальку))) господи сколько еще быдла в Украине
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04.12.2022 15:05 Відповісти
З того, що прочитав, у мене виникла така анологія:
Я викликав сантехніка, завів до кухні і сказав переробити та перенести кран. Сантехнік погодився, сказав, що за 3 дні все зробить. Через тиждень до мене приходить поліція і робить обшук тому, що сантехнік напився за мої гроші та набив комусь морду.
Логічно, чо!
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03.12.2022 13:32 Відповісти
Майже аналогічно, тільки у політичній і кримінальній площині. А взагалі виконання угод, інвестиції - це галузь цивілістики. Не важливо чи це у столиці чи в Чернігові, чи у Львові. В Україні на вимогу ЄС проведена "рехворма" прокуратури, яка ліквідувала загальний нагляд прокуратури, а інші структури не можуть мати прав ліквідованих органів. Коли украли земельку, то нехай відповідають конкретні посадові особи, які це робили, тому крадіжка і перевірка інвестицій- це різні поняття. А от коли поступає команда з ОПи і дбр використовують для політики, то це уже не розслідування і не право, там злочинне "правоохоронне" кодло, яке натравлюють на інше .....
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03.12.2022 18:04 Відповісти
Зеленое чмо мстит за пункты обогрева.
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03.12.2022 13:43 Відповісти
А чому б не перевірити тих, хто тирив гуманітарку, ой, та це ж свої і не на часі...
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03.12.2022 15:38 Відповісти
зеленые мрази все не успокоятся, так и хотят кличка скинуть))) но после войны будут скинуты сами
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03.12.2022 17:06 Відповісти
гуманитарка крадется зеленой командой в сумашедших масштабах. строй материалы закупаются в 3 раза дороже рыночных цен. мы увидим расследования володька?))) конечно нет
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03.12.2022 17:11 Відповісти
 
 