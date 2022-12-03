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Новости Война
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Шойгу прилетел в Минск на переговоры по военно-техническому сотрудничеству

шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск на переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТА.

Как отмечается, самолет главы военного ведомства России совершил посадку на аэродроме Мачулищи.

По данным СМИ, белорусская и российская стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

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Автор: 

Беларусь (7887) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+7
не нравится мне вся эта хрень с белорусью, ох как не нравится. Если откроют 2ой фронт оттуда - будет мучительно тяжело...а они почти готовы.
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03.12.2022 16:49
+7
Батько шойги - Кужугет Велікій.
Невже не читали поему...?

"Про Шойгу"(Песнь о Кужугетовиче)

Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы.

Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По е-лу.

Водку пил с закуской, хмурил низкий лоб.
«Кожугет» по-русски значит «му-***»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - му-ак.

Это он зимою на х-й дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
Нае-нулся с туи, подорвал паром,
Сам себе по х-ю ё-нул топором.

Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня -
Знает даже русский: там с тех пор х-йня !
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит!

Сам - рябой, как дрофа, с виду - просто шкет.
В общем, катастрофа, а не Кожугет
Если чё-то где-то, сразу знал народ:
Дело - Кожугета, это он, урод!

А потом ведь, **** - тут как тут с багром,
К небу тянет руки: братцы, где паром?
Первый на пожаре, раззудись плечо!
С виноватой харей, типа - не при чём.

На войну не стали парня посылать
Потому, что знали: можно про-бать.
Просто так, случайно, лютому врагу…
Был черезвычайным Кожугет Шойгу.

Но не уследили: нарожал детей!
Двое умных были, третий был Сергей.
Где-то в генах, значит, тайный взрывпакет
Вырос неудачник, будто Кожугет.

Для начала с кедра на-бнулся сын,
Провалился в недра (ну, в пещеру, блин)
В озере купался - затопил Туву
А потом - съ-бался. Говорят, в Москву.

Провожали строго, чтоб в пути не слез
«Мудень. Чёрт. Серёга» или Эм Че Эс
Благодарны Богу смотрят по Тэ Вэ
Земляки Серёгу, к счастью, не в Туве

Он теперь летает грозно над тайгой,
Где детей пугают до сих пор Шойгой
Солнышко заходит, тихо спит тайга
И Тыву обходят беды и Шойга.

Всё спокойно, мило, наводнений нет
Спит давно в могиле старый Кожугет
Не пылит дорога, не шуршат листы
Подожди, Серёга, отдохнёшь и ты.

Мы же зла не носим, ты там богатей,
Только просим, просим: не рожай детей!
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03.12.2022 17:01
+5
Ослік Іа - це батько шуйгу
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03.12.2022 16:46
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Сортировать:
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оленее@б сєр гей хуженетувич сжуйх@уй - секстурист и приехал в рб ***@доусруССь с дырявой лукакашенкой в "Горбатую Гору" поиграть.
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03.12.2022 16:43 Ответить
Такое сказать , мол, в горбатую гору поиграть, там разве шо горбатым пэсыком Баскервiлiв тiльки личину вiдкласти. А мож уже пыню проиграли и слет в Беловежской намечается... Не зря же письк.в объявил о приезде пыни в луганонию, типо наши его укокошат, каГбэ.
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03.12.2022 17:29 Ответить
Цього яйцеголового лавно вже треба грохнути. А тут така нагода...
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03.12.2022 16:43 Ответить
Їжа та питво - все з собою. Проби повітря на аналіз беруться кожні 5 хвилин. Потиск рук з Бацькою тільки в одноразових рукавичках, дружні обійми в костюмі хімзахисту. Кому хочеться вмирати від невизначеного "інфаркту...?"
Мені одному морда шойги нагадує сумного ослика Іа-Іа - "Душераздирающая картина!!!"
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03.12.2022 16:44 Ответить
Ослік Іа - це батько шуйгу
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03.12.2022 16:46 Ответить
Батько шойги - Кужугет Велікій.
Невже не читали поему...?

"Про Шойгу"(Песнь о Кужугетовиче)

Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы.

Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По е-лу.

Водку пил с закуской, хмурил низкий лоб.
«Кожугет» по-русски значит «му-***»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - му-ак.

Это он зимою на х-й дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
Нае-нулся с туи, подорвал паром,
Сам себе по х-ю ё-нул топором.

Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня -
Знает даже русский: там с тех пор х-йня !
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит!

Сам - рябой, как дрофа, с виду - просто шкет.
В общем, катастрофа, а не Кожугет
Если чё-то где-то, сразу знал народ:
Дело - Кожугета, это он, урод!

А потом ведь, **** - тут как тут с багром,
К небу тянет руки: братцы, где паром?
Первый на пожаре, раззудись плечо!
С виноватой харей, типа - не при чём.

На войну не стали парня посылать
Потому, что знали: можно про-бать.
Просто так, случайно, лютому врагу…
Был черезвычайным Кожугет Шойгу.

Но не уследили: нарожал детей!
Двое умных были, третий был Сергей.
Где-то в генах, значит, тайный взрывпакет
Вырос неудачник, будто Кожугет.

Для начала с кедра на-бнулся сын,
Провалился в недра (ну, в пещеру, блин)
В озере купался - затопил Туву
А потом - съ-бался. Говорят, в Москву.

Провожали строго, чтоб в пути не слез
«Мудень. Чёрт. Серёга» или Эм Че Эс
Благодарны Богу смотрят по Тэ Вэ
Земляки Серёгу, к счастью, не в Туве

Он теперь летает грозно над тайгой,
Где детей пугают до сих пор Шойгой
Солнышко заходит, тихо спит тайга
И Тыву обходят беды и Шойга.

Всё спокойно, мило, наводнений нет
Спит давно в могиле старый Кожугет
Не пылит дорога, не шуршат листы
Подожди, Серёга, отдохнёшь и ты.

Мы же зла не носим, ты там богатей,
Только просим, просим: не рожай детей!
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03.12.2022 17:01 Ответить
Віршик зашибісь. Дякую, поржав.
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03.12.2022 20:02 Ответить
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03.12.2022 16:46 Ответить
Ні, ось його з кого ліпили:

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03.12.2022 16:56 Ответить
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03.12.2022 17:08 Ответить
будут делится или хвастаться скидками на алиэкспресс. ибо что у свинособак, что у ********** как капнешь местный товар, будь то робособака, дрон, москвич3 или мопед ************ выясняется, что это китайский, только шилдики недо стран.
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03.12.2022 16:44 Ответить
Які вони невгамовні --- коли вже почнуть друг друга мутузити -- ті башти Кремля .
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03.12.2022 16:45 Ответить
Ні,він приїхав або керувати вторгненням з півночі,або привіз для цього усні інструкції.
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03.12.2022 16:47 Ответить
не нравится мне вся эта хрень с белорусью, ох как не нравится. Если откроют 2ой фронт оттуда - будет мучительно тяжело...а они почти готовы.
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03.12.2022 16:49 Ответить
Кому будет тяжело ? Разве что закапывать дохляков ))) Нет шансов и не будет все сдохнут -- все до единого
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03.12.2022 17:17 Ответить
не время для бравады. Это оттянет большое кол-во наших войск и техники с юга и востока
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03.12.2022 17:19 Ответить
Какая бравада ? Абсолютно достаточно сил и средств на месте .... Никакой разницы не будет так же как пригнали кучу новых пидоров на Бахмут мобиков- уголовников больше стало валятся гнить на нашей земле
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03.12.2022 17:29 Ответить
наших там тоже умирает каждый день и немало.
Это же понятно, чем меньше этих уродов зайдет на нашу землю, тем больше наших останется в живых.
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03.12.2022 17:32 Ответить
Треба бити на випередження. Чому їм можна, а нам ні? За найменших ознак наступу - одразу ж ракетний залп. Перехопити ракети вони не зможуть, бо відстань надто мала. А ми матимемо тактичну перевагу. Можна навіть спробувати у наступ піти...
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03.12.2022 17:32 Ответить
Алень тувинский прилетел к покорным и безропотным скотам ************.
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03.12.2022 16:51 Ответить
..рьохать вапрос пра пакети
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03.12.2022 17:35 Ответить
Бацька - хитровиграний лис ...
Або вони його за жопу кріпко тримають ?
Або він цілком природньо змінить свою орієнтацію ...
Та буде дружити з Варшавою , Вільнюсом і Києвом
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03.12.2022 19:56 Ответить
шойга, займався би своєю справою, що ти найкраще всіх робиш, не свінопсів, а верблюдів би пас! Пишуть що вони гинуть, у своєї слині тонуть, ні в кого плювати, скрізь люди...
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03.12.2022 17:09 Ответить
так а хто в рассіі главнєй - макшанє ілі буряти?
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03.12.2022 17:24 Ответить
Монголы и курица-мутант от монголо-татар! 98% лишнехромосомов, потомки монгола, имеют как назвали кацап. учёные: "Ген Чингизхана" !
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03.12.2022 17:33 Ответить
Тувінци. Шойгу - тува...
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03.12.2022 18:36 Ответить
Будет выбивать остатки оборонки у бульбашей? Они уже пол армии вывезли на донбасс.
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03.12.2022 18:04 Ответить
Кукарекович приехал делать последнее кацапское предупреждение. Чувствую - не досчитаемся мы скоро одного таракана
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03.12.2022 18:09 Ответить
Як зазначається, літак глави військового відомства Росії наразі здійснив посадку на аеродромі Мачулищі. Джерело:
А в Мачулищах есть партизаны? Покурили бы на аэродроме ... пусть домой на маршрутках добирается
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03.12.2022 18:20 Ответить
- Хорошая машина "МАЗ"?
- Хорошая, однако олешки быстро устают...
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03.12.2022 18:43 Ответить
Методы сталинских бесплатных строек ⁉️

https://www.youtube.com/channel/UCps7rInpBti7EMuVnQ7uCGw Однако! https://www.youtube.com/watch?v=4yxIrw60B5I&lc=UgzmFAFxeJK3myoB4ex4AaABAg 47 минут назад

Планував Кужегетович, руками українців, побудувати два міста міліонника в Сибірі, та щось пішло не так і сьогодні, про це чомусь мовчуть! Чому це так?!
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03.12.2022 18:59 Ответить
Тем временем Баку перекрыл Лачинский коридор,откуда в Карабах арабохаи отправлли оружие,а обратно вывозили украденное Одэрбэджанское золото.ЭТО ПОКА ПЕРВЫЙ ТЫК, дальше будет больше.За освобождение земель Украины и Карабаха Слава!
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03.12.2022 19:51 Ответить
 
 