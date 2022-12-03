Шойгу прилетел в Минск на переговоры по военно-техническому сотрудничеству

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск на переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТА.

Как отмечается, самолет главы военного ведомства России совершил посадку на аэродроме Мачулищи.

По данным СМИ, белорусская и российская стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

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