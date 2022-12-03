Шойгу прилетел в Минск на переговоры по военно-техническому сотрудничеству
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск на переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТА.
Как отмечается, самолет главы военного ведомства России совершил посадку на аэродроме Мачулищи.
По данным СМИ, белорусская и российская стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
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Мені одному морда шойги нагадує сумного ослика Іа-Іа - "Душераздирающая картина!!!"
Невже не читали поему...?
"Про Шойгу"(Песнь о Кужугетовиче)
Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы.
Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По е-лу.
Водку пил с закуской, хмурил низкий лоб.
«Кожугет» по-русски значит «му-***»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - му-ак.
Это он зимою на х-й дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
Нае-нулся с туи, подорвал паром,
Сам себе по х-ю ё-нул топором.
Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня -
Знает даже русский: там с тех пор х-йня !
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит!
Сам - рябой, как дрофа, с виду - просто шкет.
В общем, катастрофа, а не Кожугет
Если чё-то где-то, сразу знал народ:
Дело - Кожугета, это он, урод!
А потом ведь, **** - тут как тут с багром,
К небу тянет руки: братцы, где паром?
Первый на пожаре, раззудись плечо!
С виноватой харей, типа - не при чём.
На войну не стали парня посылать
Потому, что знали: можно про-бать.
Просто так, случайно, лютому врагу…
Был черезвычайным Кожугет Шойгу.
Но не уследили: нарожал детей!
Двое умных были, третий был Сергей.
Где-то в генах, значит, тайный взрывпакет
Вырос неудачник, будто Кожугет.
Для начала с кедра на-бнулся сын,
Провалился в недра (ну, в пещеру, блин)
В озере купался - затопил Туву
А потом - съ-бался. Говорят, в Москву.
Провожали строго, чтоб в пути не слез
«Мудень. Чёрт. Серёга» или Эм Че Эс
Благодарны Богу смотрят по Тэ Вэ
Земляки Серёгу, к счастью, не в Туве
Он теперь летает грозно над тайгой,
Где детей пугают до сих пор Шойгой
Солнышко заходит, тихо спит тайга
И Тыву обходят беды и Шойга.
Всё спокойно, мило, наводнений нет
Спит давно в могиле старый Кожугет
Не пылит дорога, не шуршат листы
Подожди, Серёга, отдохнёшь и ты.
Мы же зла не носим, ты там богатей,
Только просим, просим: не рожай детей!
Это же понятно, чем меньше этих уродов зайдет на нашу землю, тем больше наших останется в живых.
Або вони його за жопу кріпко тримають ?
Або він цілком природньо змінить свою орієнтацію ...
Та буде дружити з Варшавою , Вільнюсом і Києвом
А в Мачулищах есть партизаны? Покурили бы на аэродроме ... пусть домой на маршрутках добирается
- Хорошая, однако олешки быстро устают...
https://www.youtube.com/channel/UCps7rInpBti7EMuVnQ7uCGw Однако! https://www.youtube.com/watch?v=4yxIrw60B5I&lc=UgzmFAFxeJK3myoB4ex4AaABAg 47 минут назад
Планував Кужегетович, руками українців, побудувати два міста міліонника в Сибірі, та щось пішло не так і сьогодні, про це чомусь мовчуть! Чому це так?!