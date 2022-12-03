Шойгу прилетів у Мінськ на перемовини щодо військово-технічного співробітництва
Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу прибув у Мінськ на перемовини із білоруським колегою Віктором Хреніним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА.
Як зазначається, літак глави військового відомства Росії наразі здійснив посадку на аеродромі Мачулищі.
За даними ЗМІ, білоруська та російська сторони обговорять актуальні питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва.
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Мені одному морда шойги нагадує сумного ослика Іа-Іа - "Душераздирающая картина!!!"
Невже не читали поему...?
"Про Шойгу"(Песнь о Кужугетовиче)
Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы.
Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По е-лу.
Водку пил с закуской, хмурил низкий лоб.
«Кожугет» по-русски значит «му-***»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - му-ак.
Это он зимою на х-й дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
Нае-нулся с туи, подорвал паром,
Сам себе по х-ю ё-нул топором.
Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня -
Знает даже русский: там с тех пор х-йня !
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит!
Сам - рябой, как дрофа, с виду - просто шкет.
В общем, катастрофа, а не Кожугет
Если чё-то где-то, сразу знал народ:
Дело - Кожугета, это он, урод!
А потом ведь, **** - тут как тут с багром,
К небу тянет руки: братцы, где паром?
Первый на пожаре, раззудись плечо!
С виноватой харей, типа - не при чём.
На войну не стали парня посылать
Потому, что знали: можно про-бать.
Просто так, случайно, лютому врагу…
Был черезвычайным Кожугет Шойгу.
Но не уследили: нарожал детей!
Двое умных были, третий был Сергей.
Где-то в генах, значит, тайный взрывпакет
Вырос неудачник, будто Кожугет.
Для начала с кедра на-бнулся сын,
Провалился в недра (ну, в пещеру, блин)
В озере купался - затопил Туву
А потом - съ-бался. Говорят, в Москву.
Провожали строго, чтоб в пути не слез
«Мудень. Чёрт. Серёга» или Эм Че Эс
Благодарны Богу смотрят по Тэ Вэ
Земляки Серёгу, к счастью, не в Туве
Он теперь летает грозно над тайгой,
Где детей пугают до сих пор Шойгой
Солнышко заходит, тихо спит тайга
И Тыву обходят беды и Шойга.
Всё спокойно, мило, наводнений нет
Спит давно в могиле старый Кожугет
Не пылит дорога, не шуршат листы
Подожди, Серёга, отдохнёшь и ты.
Мы же зла не носим, ты там богатей,
Только просим, просим: не рожай детей!
Это же понятно, чем меньше этих уродов зайдет на нашу землю, тем больше наших останется в живых.
Або вони його за жопу кріпко тримають ?
Або він цілком природньо змінить свою орієнтацію ...
Та буде дружити з Варшавою , Вільнюсом і Києвом
А в Мачулищах есть партизаны? Покурили бы на аэродроме ... пусть домой на маршрутках добирается
- Хорошая, однако олешки быстро устают...
https://www.youtube.com/channel/UCps7rInpBti7EMuVnQ7uCGw Однако! https://www.youtube.com/watch?v=4yxIrw60B5I&lc=UgzmFAFxeJK3myoB4ex4AaABAg 47 минут назад
Планував Кужегетович, руками українців, побудувати два міста міліонника в Сибірі, та щось пішло не так і сьогодні, про це чомусь мовчуть! Чому це так?!