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Новини Війна
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Шойгу прилетів у Мінськ на перемовини щодо військово-технічного співробітництва

шойгу

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу прибув у Мінськ на перемовини із білоруським колегою Віктором Хреніним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА.

Як зазначається, літак глави військового відомства Росії наразі здійснив посадку на аеродромі Мачулищі.

За даними ЗМІ, білоруська та російська сторони обговорять актуальні питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія капітально розвиватиме ядерні сили, - Шойгу

Автор: 

Білорусь (7923) Шойгу Сергій (626)


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Топ коментарі
+7
не нравится мне вся эта хрень с белорусью, ох как не нравится. Если откроют 2ой фронт оттуда - будет мучительно тяжело...а они почти готовы.
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03.12.2022 16:49
+7
Батько шойги - Кужугет Велікій.
Невже не читали поему...?

"Про Шойгу"(Песнь о Кужугетовиче)

Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы.

Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По е-лу.

Водку пил с закуской, хмурил низкий лоб.
«Кожугет» по-русски значит «му-***»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - му-ак.

Это он зимою на х-й дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
Нае-нулся с туи, подорвал паром,
Сам себе по х-ю ё-нул топором.

Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня -
Знает даже русский: там с тех пор х-йня !
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит!

Сам - рябой, как дрофа, с виду - просто шкет.
В общем, катастрофа, а не Кожугет
Если чё-то где-то, сразу знал народ:
Дело - Кожугета, это он, урод!

А потом ведь, **** - тут как тут с багром,
К небу тянет руки: братцы, где паром?
Первый на пожаре, раззудись плечо!
С виноватой харей, типа - не при чём.

На войну не стали парня посылать
Потому, что знали: можно про-бать.
Просто так, случайно, лютому врагу…
Был черезвычайным Кожугет Шойгу.

Но не уследили: нарожал детей!
Двое умных были, третий был Сергей.
Где-то в генах, значит, тайный взрывпакет
Вырос неудачник, будто Кожугет.

Для начала с кедра на-бнулся сын,
Провалился в недра (ну, в пещеру, блин)
В озере купался - затопил Туву
А потом - съ-бался. Говорят, в Москву.

Провожали строго, чтоб в пути не слез
«Мудень. Чёрт. Серёга» или Эм Че Эс
Благодарны Богу смотрят по Тэ Вэ
Земляки Серёгу, к счастью, не в Туве

Он теперь летает грозно над тайгой,
Где детей пугают до сих пор Шойгой
Солнышко заходит, тихо спит тайга
И Тыву обходят беды и Шойга.

Всё спокойно, мило, наводнений нет
Спит давно в могиле старый Кожугет
Не пылит дорога, не шуршат листы
Подожди, Серёга, отдохнёшь и ты.

Мы же зла не носим, ты там богатей,
Только просим, просим: не рожай детей!
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03.12.2022 17:01
+5
Ослік Іа - це батько шуйгу
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03.12.2022 16:46
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оленее@б сєр гей хуженетувич сжуйх@уй - секстурист и приехал в рб ***@доусруССь с дырявой лукакашенкой в "Горбатую Гору" поиграть.
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03.12.2022 16:43 Відповісти
Такое сказать , мол, в горбатую гору поиграть, там разве шо горбатым пэсыком Баскервiлiв тiльки личину вiдкласти. А мож уже пыню проиграли и слет в Беловежской намечается... Не зря же письк.в объявил о приезде пыни в луганонию, типо наши его укокошат, каГбэ.
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03.12.2022 17:29 Відповісти
Цього яйцеголового лавно вже треба грохнути. А тут така нагода...
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03.12.2022 16:43 Відповісти
Їжа та питво - все з собою. Проби повітря на аналіз беруться кожні 5 хвилин. Потиск рук з Бацькою тільки в одноразових рукавичках, дружні обійми в костюмі хімзахисту. Кому хочеться вмирати від невизначеного "інфаркту...?"
Мені одному морда шойги нагадує сумного ослика Іа-Іа - "Душераздирающая картина!!!"
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03.12.2022 16:44 Відповісти
Ослік Іа - це батько шуйгу
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03.12.2022 16:46 Відповісти
Батько шойги - Кужугет Велікій.
Невже не читали поему...?

"Про Шойгу"(Песнь о Кужугетовиче)

Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы.

Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По е-лу.

Водку пил с закуской, хмурил низкий лоб.
«Кожугет» по-русски значит «му-***»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - му-ак.

Это он зимою на х-й дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
Нае-нулся с туи, подорвал паром,
Сам себе по х-ю ё-нул топором.

Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня -
Знает даже русский: там с тех пор х-йня !
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит!

Сам - рябой, как дрофа, с виду - просто шкет.
В общем, катастрофа, а не Кожугет
Если чё-то где-то, сразу знал народ:
Дело - Кожугета, это он, урод!

А потом ведь, **** - тут как тут с багром,
К небу тянет руки: братцы, где паром?
Первый на пожаре, раззудись плечо!
С виноватой харей, типа - не при чём.

На войну не стали парня посылать
Потому, что знали: можно про-бать.
Просто так, случайно, лютому врагу…
Был черезвычайным Кожугет Шойгу.

Но не уследили: нарожал детей!
Двое умных были, третий был Сергей.
Где-то в генах, значит, тайный взрывпакет
Вырос неудачник, будто Кожугет.

Для начала с кедра на-бнулся сын,
Провалился в недра (ну, в пещеру, блин)
В озере купался - затопил Туву
А потом - съ-бался. Говорят, в Москву.

Провожали строго, чтоб в пути не слез
«Мудень. Чёрт. Серёга» или Эм Че Эс
Благодарны Богу смотрят по Тэ Вэ
Земляки Серёгу, к счастью, не в Туве

Он теперь летает грозно над тайгой,
Где детей пугают до сих пор Шойгой
Солнышко заходит, тихо спит тайга
И Тыву обходят беды и Шойга.

Всё спокойно, мило, наводнений нет
Спит давно в могиле старый Кожугет
Не пылит дорога, не шуршат листы
Подожди, Серёга, отдохнёшь и ты.

Мы же зла не носим, ты там богатей,
Только просим, просим: не рожай детей!
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03.12.2022 17:01 Відповісти
Віршик зашибісь. Дякую, поржав.
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03.12.2022 20:02 Відповісти
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03.12.2022 16:46 Відповісти
Ні, ось його з кого ліпили:

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03.12.2022 16:56 Відповісти
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03.12.2022 17:08 Відповісти
будут делится или хвастаться скидками на алиэкспресс. ибо что у свинособак, что у ********** как капнешь местный товар, будь то робособака, дрон, москвич3 или мопед ************ выясняется, что это китайский, только шилдики недо стран.
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03.12.2022 16:44 Відповісти
Які вони невгамовні --- коли вже почнуть друг друга мутузити -- ті башти Кремля .
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03.12.2022 16:45 Відповісти
Ні,він приїхав або керувати вторгненням з півночі,або привіз для цього усні інструкції.
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03.12.2022 16:47 Відповісти
не нравится мне вся эта хрень с белорусью, ох как не нравится. Если откроют 2ой фронт оттуда - будет мучительно тяжело...а они почти готовы.
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03.12.2022 16:49 Відповісти
Кому будет тяжело ? Разве что закапывать дохляков ))) Нет шансов и не будет все сдохнут -- все до единого
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03.12.2022 17:17 Відповісти
не время для бравады. Это оттянет большое кол-во наших войск и техники с юга и востока
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03.12.2022 17:19 Відповісти
Какая бравада ? Абсолютно достаточно сил и средств на месте .... Никакой разницы не будет так же как пригнали кучу новых пидоров на Бахмут мобиков- уголовников больше стало валятся гнить на нашей земле
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03.12.2022 17:29 Відповісти
наших там тоже умирает каждый день и немало.
Это же понятно, чем меньше этих уродов зайдет на нашу землю, тем больше наших останется в живых.
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03.12.2022 17:32 Відповісти
Треба бити на випередження. Чому їм можна, а нам ні? За найменших ознак наступу - одразу ж ракетний залп. Перехопити ракети вони не зможуть, бо відстань надто мала. А ми матимемо тактичну перевагу. Можна навіть спробувати у наступ піти...
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03.12.2022 17:32 Відповісти
Алень тувинский прилетел к покорным и безропотным скотам ************.
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03.12.2022 16:51 Відповісти
..рьохать вапрос пра пакети
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03.12.2022 17:35 Відповісти
Бацька - хитровиграний лис ...
Або вони його за жопу кріпко тримають ?
Або він цілком природньо змінить свою орієнтацію ...
Та буде дружити з Варшавою , Вільнюсом і Києвом
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03.12.2022 19:56 Відповісти
шойга, займався би своєю справою, що ти найкраще всіх робиш, не свінопсів, а верблюдів би пас! Пишуть що вони гинуть, у своєї слині тонуть, ні в кого плювати, скрізь люди...
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03.12.2022 17:09 Відповісти
так а хто в рассіі главнєй - макшанє ілі буряти?
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03.12.2022 17:24 Відповісти
Монголы и курица-мутант от монголо-татар! 98% лишнехромосомов, потомки монгола, имеют как назвали кацап. учёные: "Ген Чингизхана" !
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03.12.2022 17:33 Відповісти
Тувінци. Шойгу - тува...
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03.12.2022 18:36 Відповісти
Будет выбивать остатки оборонки у бульбашей? Они уже пол армии вывезли на донбасс.
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03.12.2022 18:04 Відповісти
Кукарекович приехал делать последнее кацапское предупреждение. Чувствую - не досчитаемся мы скоро одного таракана
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03.12.2022 18:09 Відповісти
Як зазначається, літак глави військового відомства Росії наразі здійснив посадку на аеродромі Мачулищі. Джерело:
А в Мачулищах есть партизаны? Покурили бы на аэродроме ... пусть домой на маршрутках добирается
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03.12.2022 18:20 Відповісти
- Хорошая машина "МАЗ"?
- Хорошая, однако олешки быстро устают...
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03.12.2022 18:43 Відповісти
Методы сталинских бесплатных строек ⁉️

https://www.youtube.com/channel/UCps7rInpBti7EMuVnQ7uCGw Однако! https://www.youtube.com/watch?v=4yxIrw60B5I&lc=UgzmFAFxeJK3myoB4ex4AaABAg 47 минут назад

Планував Кужегетович, руками українців, побудувати два міста міліонника в Сибірі, та щось пішло не так і сьогодні, про це чомусь мовчуть! Чому це так?!
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03.12.2022 18:59 Відповісти
Тем временем Баку перекрыл Лачинский коридор,откуда в Карабах арабохаи отправлли оружие,а обратно вывозили украденное Одэрбэджанское золото.ЭТО ПОКА ПЕРВЫЙ ТЫК, дальше будет больше.За освобождение земель Украины и Карабаха Слава!
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03.12.2022 19:51 Відповісти
 
 