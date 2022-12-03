Шойгу прилетів у Мінськ на перемовини щодо військово-технічного співробітництва

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу прибув у Мінськ на перемовини із білоруським колегою Віктором Хреніним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА.

Як зазначається, літак глави військового відомства Росії наразі здійснив посадку на аеродромі Мачулищі.

За даними ЗМІ, білоруська та російська сторони обговорять актуальні питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія капітально розвиватиме ядерні сили, - Шойгу