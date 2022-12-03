РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12315 посетителей онлайн
Новости Война
4 009 1

Войска РФ ударили четырьмя ракетами по Краматорску

обстріл

В субботу, 3 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску. Последствия разрушений уточняются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщает в Фейсбуке.

"4 ракеты ударили по Краматорской промышленной зоне. По предварительной информации, без пострадавших. Последствия разрушений уточняются", - рассказал он.

Смотрите также: Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску: повреждены многоэтажки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (2273) обстрел (26928)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали
показать весь комментарий
03.12.2022 18:25 Ответить
 
 