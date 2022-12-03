Войска РФ ударили четырьмя ракетами по Краматорску

В субботу, 3 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску. Последствия разрушений уточняются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщает в Фейсбуке.

"4 ракеты ударили по Краматорской промышленной зоне. По предварительной информации, без пострадавших. Последствия разрушений уточняются", - рассказал он.

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