УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6805 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 009 1

Війська РФ вдарили чотирма ракетами по Краматорську

обстріл

У суботу, 3 грудня, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську. Наразі наслідки руйнувань уточнюються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомляє у Фейсбуці.

"4 ракети ударили по промисловій зоні Краматорська. За попередньою інформацією, без постраждалих. Наслідки руйнувань уточнюються", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджені багатоповерхівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (649) обстріл (28250)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали
показати весь коментар
03.12.2022 18:25 Відповісти
 
 