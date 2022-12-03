Війська РФ вдарили чотирма ракетами по Краматорську
У суботу, 3 грудня, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську. Наразі наслідки руйнувань уточнюються.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомляє у Фейсбуці.
"4 ракети ударили по промисловій зоні Краматорська. За попередньою інформацією, без постраждалих. Наслідки руйнувань уточнюються", - розповів він.
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Чайка Київ
показати весь коментар03.12.2022 18:25 Відповісти Мені подобається 1
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