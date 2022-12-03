Війська РФ вдарили чотирма ракетами по Краматорську

У суботу, 3 грудня, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську. Наразі наслідки руйнувань уточнюються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомляє у Фейсбуці.

"4 ракети ударили по промисловій зоні Краматорська. За попередньою інформацією, без постраждалих. Наслідки руйнувань уточнюються", - розповів він.

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