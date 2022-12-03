ВСУ сбили под Бахмутом вражеский самолет, тип которого уточняется, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию, что 3 декабря под Бахмутом уничтожен российский самолет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов. Также, в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области, был сбит вражеский самолет . Информация по его типу уточняется".
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+29 Валерий Коломиец #502756
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Один шанс з трьох, що це Су-24
Су-34, прикордонники вже підтвердили.
интересно, чем мочконули.
Головне - результат!
Юра ******** ?
- Девочка, а что ты кушаешь
- Не жнаю, шамо приползло
де оперативна кмітливість, маневреність, десанти, диверсанти? де хвалене картонне ВДВ із чавунними бошками, які вміють лише фонтани брати штурмом по п'яні?
Де тік-токери кадиров, які хоробри тільки якщо в 100км від лінії фронту?
що, всі полягли у Гастомелях, Бучах, Ірпінях? під Харковом, під Черніговом?
своїм дуболомством, тупим натиском, нагадують стадо баранів, які намірилися стіну пробити своїми рогами.
може й прошибут, та ось падаючи, табір приб'є їх як слід.
невже насправді така задумка щоб довго довбати в одну точку, може щось проклюнеться?
імбіцили.