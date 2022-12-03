РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12315 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
12 009 34

ВСУ сбили под Бахмутом вражеский самолет, тип которого уточняется, - Генштаб

вкс,армія,росія,літак

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию, что 3 декабря под Бахмутом уничтожен российский самолет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов. Также, в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области, был сбит вражеский самолет . Информация по его типу уточняется".

Читайте также: Российские оккупанты продолжают вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях, применяя авиацию, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6198) самолет (3588) потери (4370)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+29
Не вгадав 😃😃😃
Су-34, прикордонники вже підтвердили.
показать весь комментарий
03.12.2022 19:08
+24
Вчера вертолёт, сегодня самолёт...
Юра ******** ?
показать весь комментарий
03.12.2022 19:19
+22
Дай Боже,щоб в кожному підрозділі ЗСУ був "Юра", я не проти, нехай ...башать моZZковитів.
показать весь комментарий
03.12.2022 19:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тип - руССофашистский скреполет анало-говнет.
показать весь комментарий
03.12.2022 19:01 Ответить
Два шанси з трьох, що це Су-25
Один шанс з трьох, що це Су-24
показать весь комментарий
03.12.2022 19:02 Ответить
уверен шо это грач.
показать весь комментарий
03.12.2022 19:08 Ответить
это кацапская ворона
показать весь комментарий
03.12.2022 19:25 Ответить
уверен что это дроч )))
показать весь комментарий
03.12.2022 21:59 Ответить
Пишут, что СУ-34.
показать весь комментарий
03.12.2022 20:06 Ответить
Не вгадав 😃😃😃
Су-34, прикордонники вже підтвердили.
показать весь комментарий
03.12.2022 19:08 Ответить
оба не угадали ))
интересно, чем мочконули.
показать весь комментарий
03.12.2022 19:11 Ответить
наверно снова какая нибудь игла. Непонятно куда подевались Стингеры, которых было поставлено более 2000 штук
показать весь комментарий
03.12.2022 20:56 Ответить
часть использована по назначению, часть на руках. На Привозе точно купить нельзя.
показать весь комментарий
03.12.2022 20:58 Ответить
сам решил что это была игла, и начал спрашивать где стингеры...
показать весь комментарий
03.12.2022 21:44 Ответить
в самом начале стоит слово "наверно". если те кто в танке ассоциируют это с "решением", то бессмысленно им объяснять что речь идет всего лишь о предположении.
показать весь комментарий
03.12.2022 21:57 Ответить
ну как бы второе предполагает что не наверное а игла, ведь стингеры куда-то подевались типа...
показать весь комментарий
03.12.2022 22:02 Ответить
А яка різниця? ТТХ практично ті самі Тільки "Стінгери" треба везти з США, а "Ігли" у нас на складах лежать а "Перуни"(модернізовані "Ігли") нам поляки дають
Головне - результат!
показать весь комментарий
04.12.2022 05:34 Ответить
Я не проти так помилятися: Су-34, коштує як два Су-24, та три Су-25...
показать весь комментарий
03.12.2022 19:16 Ответить
лайк
показать весь комментарий
03.12.2022 19:10 Ответить
Вчера вертолёт, сегодня самолёт...
Юра ******** ?
показать весь комментарий
03.12.2022 19:19 Ответить
Василь, сбивший самолет лаптестана уже поменял в паспорте имя на Юрий.
показать весь комментарий
03.12.2022 20:53 Ответить
Юра стає зіркою ✌✌✌
показать весь комментарий
03.12.2022 19:21 Ответить
Дай Боже,щоб в кожному підрозділі ЗСУ був "Юра", я не проти, нехай ...башать моZZковитів.
показать весь комментарий
03.12.2022 19:32 Ответить
премию расчету. стрелявшего к гос.награде
показать весь комментарий
03.12.2022 19:33 Ответить
Это штучный экспортный вариант СУ 39м промежуток к СУ 57 как концепция по двигателю авионики и так далее выпущено не более 10 штук с 1988 по 1992 год....
показать весь комментарий
03.12.2022 19:40 Ответить
То есть мы уже промежности сбиваем?
показать весь комментарий
03.12.2022 20:51 Ответить
Трішки "не так" - "мы уже в "промежность" попадаем!" А це болюче!
показать весь комментарий
04.12.2022 05:37 Ответить
Су-39 - це модернізація Су-25-го (дозвукового штурмовика) і не має стосунку до винищувача Су-57
показать весь комментарий
04.12.2022 05:41 Ответить
.
показать весь комментарий
03.12.2022 19:47 Ответить
Пепелац?
показать весь комментарий
03.12.2022 20:13 Ответить
То напевно літак братів Райт... Невизначеного типу. Вже мали б мати в базі даних сигнатури польоту всього того кацапського лайна.
показать весь комментарий
03.12.2022 20:33 Ответить
Сидит девочка в песочнице и что-то жует. Проходит дядя и спрашивает
- Девочка, а что ты кушаешь
- Не жнаю, шамо приползло
показать весь комментарий
03.12.2022 20:52 Ответить
і чого ці дебіли так уперлися в Бахмут.
де оперативна кмітливість, маневреність, десанти, диверсанти? де хвалене картонне ВДВ із чавунними бошками, які вміють лише фонтани брати штурмом по п'яні?
Де тік-токери кадиров, які хоробри тільки якщо в 100км від лінії фронту?
що, всі полягли у Гастомелях, Бучах, Ірпінях? під Харковом, під Черніговом?
своїм дуболомством, тупим натиском, нагадують стадо баранів, які намірилися стіну пробити своїми рогами.
може й прошибут, та ось падаючи, табір приб'є їх як слід.
невже насправді така задумка щоб довго довбати в одну точку, може щось проклюнеться?
імбіцили.
показать весь комментарий
03.12.2022 20:54 Ответить
Это зона ответственности зашкваренного повара, а ему надо показать результаты, а не то, что показывают армейские кацогенералы. А у повара свои мобресурсы, которыми он волен распоряжаться как хочет, хоть слоями укладывать.
показать весь комментарий
04.12.2022 00:59 Ответить
Су-25
показать весь комментарий
03.12.2022 21:09 Ответить
та шо ж такое !!!! пока я без свет сижу...никто Енота не выпустит?????

показать весь комментарий
03.12.2022 22:08 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2022 22:24 Ответить
 
 