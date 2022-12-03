ВСУ сбили под Бахмутом вражеский самолет, тип которого уточняется, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию, что 3 декабря под Бахмутом уничтожен российский самолет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов. Также, в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области, был сбит вражеский самолет . Информация по его типу уточняется".

Читайте также: Российские оккупанты продолжают вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях, применяя авиацию, - Генштаб