СБУ опубликовала перечень духовных лиц, попавших в санкционный список СНБО

Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, по ее представлению попавших под санкции СНБО, и утвержденных президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

В сообщении отмечается: "В общей сложности речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ (МЦ) или тесно связаны с этой организацией. В частности, это:

Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ); Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры); Швец Ростислав Филиппович (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский); Удовенко Владимир Петрович (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский); Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский Агафон); Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольский Алексей); Чернышев Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский Калленик); Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий); Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей); Масленников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).

Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.

Фигуранты санкционных списков выступали с разными инициативами, в частности:

- предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ;

- согласились на сотрудничество с оккупационными властями;

- продвигают пророссийские нарративы;

- оправдывают военную агрессию России в Украине.

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Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования вывода капиталов за пределы Украины и т.д. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.

Теперь эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.

СБУ продолжает комплексную работу по защите украинской государственности и в дальнейшем будет разоблачать лиц, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины".