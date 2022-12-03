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СБУ опубликовала перечень духовных лиц, попавших в санкционный список СНБО

Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, по ее представлению попавших под санкции СНБО, и утвержденных президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

В сообщении отмечается: "В общей сложности речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ (МЦ) или тесно связаны с этой организацией. В частности, это:

  1. Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);
  2. Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);
  3. Швец Ростислав Филиппович (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);
  4. Удовенко Владимир Петрович (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);
  5. Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский Агафон);
  6. Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольский Алексей);
  7. Чернышев Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский Калленик);
  8. Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);
  9. Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей);
  10. Масленников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).

Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.

Фигуранты санкционных списков выступали с разными инициативами, в частности:

- предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ;

- согласились на сотрудничество с оккупационными властями;

- продвигают пророссийские нарративы;

- оправдывают военную агрессию России в Украине.

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Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования вывода капиталов за пределы Украины и т.д. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.

Теперь эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.

СБУ продолжает комплексную работу по защите украинской государственности и в дальнейшем будет разоблачать лиц, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины".

Автор: 

санкции (11257) СБУ (19855) СНБО (4430) УПЦ МП (1558)


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Топ комментарии
+27
Дід Микола



Зе заборонив ОПЗЖ. І тепер депутати від ОПЗЖ і далі сидять у ВРУ, але вже хвалять Зе.
Зе заборонив телеканали медведчука і мураєва. І тепер журналісти з тих каналів на Єдиному телемарафоні хвалять Зе.

Зе забороняє УПЦ МП. Вам розповісти що буде далі? Чи самі зможете в логіку?
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03.12.2022 21:26
+22
Санкції це добре, а де заборона московського сатанату і розірвання, ненгайно, договору агенди Лавр? Після них ми ніколи не відсвятимо ті ікони, рукописи та інше, до счого прикасалися сатаністи і працівники ФСБ в рясах. Чому вони топчуться брудними чобітьми по пам'яті наших пращурів?
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03.12.2022 21:23
+22
Поліція під час війни нарешті зайнялася серйозними речами
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03.12.2022 21:24
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Маловато буде
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03.12.2022 21:22 Ответить
зійде для початку, якщо дух відвалиться від цих копитних чортів.
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04.12.2022 11:58 Ответить
Немає навіть згадки про головного одеського московського попа агафангела - зоологічного україноненависника. Його коробить від української мови і церкви, я вампіра від сонячного світла.
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04.12.2022 12:53 Ответить
Санкції це добре, а де заборона московського сатанату і розірвання, ненгайно, договору агенди Лавр? Після них ми ніколи не відсвятимо ті ікони, рукописи та інше, до счого прикасалися сатаністи і працівники ФСБ в рясах. Чому вони топчуться брудними чобітьми по пам'яті наших пращурів?
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03.12.2022 21:23 Ответить
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03.12.2022 21:24 Ответить
17 січня 2022 набула чинності оновлена версія статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". Згідно зі змінами, передбаченими цією статтею, усі релігійні установи, які підпорядковуються релігійним організаціям з країни, яка здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України, зобов'язані у своїй повній назві, зазначеній у їхньому статуті (положенні), відображати свою приналежність. Джерело:

На території України зареєстровані тисячі юридичних осіб - релігійних організацій, що здійснюють свою діяльність під егідою церковників рашистської пітьми (читай - спецслужб ворога).
Як правило, у назві цих ЮО міститься абревіатура "УПЦ", а про відношення до МП не зазначається.
Оскільки теперішня редакція Кодексу адміністративного судочинства (КАС) і судова практика не дають можливість кожному небайдужому громадянину чи громадській організації виграти справу за позовом про скасування держреєстрації такої ЮО, що порушує Закон (начебто ці позивачі не є належними і не є зацікавленими), тому адмінпозови мав би вже дев'ять місяців як подавати відповідний державний орган, який, однак, бездіє.
Тому, щоб зрушити з мертвої точки процес ліквідації офіційного статусу промосковської агентурної мережі, не задіюючи при цьому держоргани для уникнення звинувачень зі сторони різних пєскових до нашої влади у політизації релігійного життя громадян, треба внести відповідні зміни до КАС, щоби будь-яка особа могла оскаржити в адмінсуді офіційний юридичний статус формувань, які існують під впливом ворожих сил і порушують законодавство про релігійні організації.
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03.12.2022 22:07 Ответить
Поліція під час війни нарешті зайнялася серйозними речами
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03.12.2022 21:24 Ответить
Ви бачили, тут тімошенка на Порше проїхав?
Ні, не бачив! Цих поршнів стільки, що за ними запорожця не побачиш...

Тіпіли, мл.... 😕
На фронт, к епеням!
А не груші колотити 👿
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03.12.2022 21:28 Ответить
Цей квартал ОП такі клоуни !
"Я весь обхохоталься..." 😕
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03.12.2022 21:25 Ответить
То їх можемо вже ******* чи ні?
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03.12.2022 21:25 Ответить
Дід Микола



Зе заборонив ОПЗЖ. І тепер депутати від ОПЗЖ і далі сидять у ВРУ, але вже хвалять Зе.
Зе заборонив телеканали медведчука і мураєва. І тепер журналісти з тих каналів на Єдиному телемарафоні хвалять Зе.

Зе забороняє УПЦ МП. Вам розповісти що буде далі? Чи самі зможете в логіку?
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03.12.2022 21:26 Ответить
Але є проблема!
Кого треба кацапським попам славити першим: буйла чи ЗЄ-лю ?
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03.12.2022 22:18 Ответить
Можна, бо вони на окупованих територіях...
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03.12.2022 21:29 Ответить
тимчасово окупованих
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03.12.2022 21:35 Ответить
Для рукоприкладства до означених поців то не має значення - вони поза зоною досяжності, а отже, ОПа може сміливо назвати їх зрадниками без будь якої шкоди для їхнього здоров'я, діяльності чи розкладу харчування
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03.12.2022 21:45 Ответить
********* і членоблюстітелі гундяя отсосеного
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03.12.2022 22:42 Ответить
"Більшість із них наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном." - добре, що у всіх церквах РПЦ на абсолютній більшості територій України працюють усього два попа. І Онуфрій не один з них
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03.12.2022 21:26 Ответить
духовні особи...вам не смішно?це взагалі середньовіччя..
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03.12.2022 21:27 Ответить
мда, перебор...
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03.12.2022 21:31 Ответить
Суцільна безпросвітна профанація, зрештою, як і все, що виходить від зелені.
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03.12.2022 21:28 Ответить
До чого був весь цей двіж?
Всі "правоохоронці" підскочили як собака, яку вкусила блоха, і почали броунівський рух
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03.12.2022 21:33 Ответить
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03.12.2022 21:35 Ответить
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03.12.2022 21:37 Ответить
Не кизди!

Про фонарі з асвальтом какая разніца у тебе лилось дійсно від всього ватного сердця 😕
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03.12.2022 21:47 Ответить
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03.12.2022 21:52 Ответить
Красивоє!

Мурло із характерним носом у вишиванці 😂
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03.12.2022 22:05 Ответить
Не сумніваюся: якби президентом був Порошенко, Зеленський разом із 20-доларовими блогерами звинувачували б у вимкненнях світла саме його, а не русню - щодня по 24 години.
Але з іншого боку також не сумніваюся, що якби президентом був Порошенко - він би до такого країну не довів.
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03.12.2022 21:56 Ответить
Ви праві!
Не було б ані війни, ані цієї херні із світлом...

Але історія "не знает сослагательного наклонения" -
Усі ці б.... почались з квітня 2019

.
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03.12.2022 22:09 Ответить
*******, як і всі пархаті роблять.
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03.12.2022 21:55 Ответить
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03.12.2022 21:59 Ответить
+ заборона московсько-гебістського патріархату на законодавчому рівні.
Тоді буде достатньо. Майже достатньо. Щоб полетіли, треба ще чогось піддати!
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03.12.2022 21:30 Ответить
Щас!
У ЗЄлі для цього немає ані бажання, ані вміння.

Вправно потрошити УПЦ почав Порох - забороною на назву "українська".
щоб називались як є кацапська церква мокшанського паханату

це був перший крок по відвадженню українського люду від чортів у рясах
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03.12.2022 21:38 Ответить
Щойно виліз синок бєшеной бєлки трампа з заявою про релігійні утиски в Україні

На цензорі є трампісти?
Агов....
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03.12.2022 21:50 Ответить
допуя таких.
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04.12.2022 07:37 Ответить
апсолютно вірно !!! уся справа в тому що цей зелений недо-прі3.14здент і наркоман, під керівництвом агента фсб єрмака хоче не ліквідувати цю фсб секту, як явище в Україні, а зробити з упц мп (читай упц фсб), на противагу кананічній ПЦУ, яку вони чомусь вважають власністю Порошенка - упц зе (упц сн) !!! ось в чому проблема !!!
друге питання де зе влада візьме "томос" для цієї зеленої упц сн ??? Вселенській (Константинопольській) Патріарх його не дасть !!! залишився варіант, або взяти томос в мацковцькому, сталінському паханаті, який з "томосом" від тогваріща сталіна, або в Ізраїлі в іудейського головного равіна !!!
якщо зе влада хотіла дійсно вигнати цю фсб/кгб секту з України то це робиться набагато швидше і єфективніше:
1. три Лаври забираються елементарно за 1-2 дні наказм мініністерства культури з допомогою 10-тьох СБУшкиків і 1-2 рот НацГвардії чи тероборони !!! пободаті фсб попи то там знаходяться ариштовуються, лайно описуються та інвентаризується !!!
2. до парохій так званої "упц мп" - СБУ виставляє ультиматум головам територіальних громад- або на виших територіях за 1-2 тижні буде ПЦУ (в деяких випадках можливо УГКЦ), або ви усі сядите і надовго !!!

https://youtu.be/6NhxsGpLRf8?t=3
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04.12.2022 05:57 Ответить
А от цікаво. Мосійчучка із Г+Г бачить на що намазує. Мовою і армією їй уже повозили. Прийшла черга вірою
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03.12.2022 21:34 Ответить
Ви думаєте в Г+Г поміняли меню, а залишили стару вивіску?😂
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03.12.2022 21:41 Ответить
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03.12.2022 21:44 Ответить
Щось ця "агітація московськими попами за ЗЄ-лю" не налазить

Уявіть собі,

піп: "осанна ЗЄ-люшці - наркоману жидо-бєндеровському"
а ватні прихожани у відповідь: "вставай с кален рассєюшка на войну с сатаною ЗЄ-льоной" 😂
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03.12.2022 21:58 Ответить
такм уся справа в тому щрґо цей зелений недопрі3.14здент і наркоман, під керівництвом агента фсб єврмака хоче не ліквідувати цю фсб секту як явище в Україні, а зропити з упц мп (читай упц фсб), на противагу кананічній ПЦУ, яку вони чомусь вважають власністю Порошенка - упц зе (упц сн) !!! ось в чому проблема !!!
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03.12.2022 23:08 Ответить
Щось мало. Там 98% агентів фсб, решта 2% - корисні ідіоти.
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03.12.2022 21:36 Ответить
І що? Вони здійснили кримінальні злочини і мають відповідати за законом як і інші злочинці. Тобто - розслідування, суд, тюрма. А тут якісь міфічні санкції...
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03.12.2022 21:43 Ответить
Стабільно у зелених.Вийшов пшшшик💁
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03.12.2022 21:50 Ответить


Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·

https://twitter.com/Ogrysko/status/1599095038889570304 2 год

РПЦ в Україні (УПЦ МП) починає шкірити зуби.

Поширюються ролики з явно антидержавним підтекстом.

Під сумнів ставляться рішення РНБО.

Закликають приходити до «їхньої святині» - Лаври і «спільно молитися» тощо.

Сподіваюсь, це все не пройде повз увагу наших правоохоронних органів
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03.12.2022 21:52 Ответить
Це добре - інколи для лікування хвороби треба викликати штучний криз

але! якщо дійсно підготовлена гарна клізма, а тоиндьож
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03.12.2022 22:01 Ответить
там полофіса Зелі та половина ВР є парафіянами РПЦ ФСБ, тож я не вірю в рішучість силовиків.

Найгірше кинути справу на половину шляху - але саме так і буде.

І тоді біда
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03.12.2022 22:05 Ответить
до чого був двіж?

щоб прилюдно обісратись проти кацапських попів?
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03.12.2022 22:14 Ответить
просто українці задовбали петиціями закрити РПЦ-ФСБ та багато фактів їхньої роботи на ворогів.

ЗеЄрмак просто змушений був якось зреагувати, ну і не можна виключати що в СБУ працює кілька патріотів яких теж задовбала вся ця московська нечесть - тому самовільні обшуки можливо
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03.12.2022 22:28 Ответить
Прямо Шекспір *много шума и нечего*.
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03.12.2022 22:06 Ответить
Порохоботы?
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03.12.2022 22:09 Ответить
Не зрадники,не колаборанти,а духовні особи. Що тут скажеш,мило так звучить.
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03.12.2022 22:11 Ответить
**** православная =)
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03.12.2022 22:14 Ответить
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03.12.2022 22:53 Ответить
Як я і підозрював - це не санкції, а повна херня. Всі ці ворожі агенти і диверсанти трохи постраждають від деяких незручностей, а потім все наладиться і життя пійде своїм чередом. І ще одне запитання - чому громадян україни за антиукраїнську діяльність не судять по підповідним статтям, а впроваджують нічого не значущі санкції? У нас що, є якась каста яка не підпадає під кримінальний кодекс України?
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04.12.2022 10:17 Ответить
А заборони діяльності філіала рпц не буде чи що ?
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04.12.2022 10:50 Ответить
.

поки що дуже слабенько...

навiть i духу москальского сатанату РПЦ-КДБ не повинно бути в Українi, а тут якiсь дитячi

iграшки проти ворожого рашистського клубла, всi Лаври пiд сатанiстами до цих пiр...

ЗеБiли, пан Порошенко свою частину роботи зробив на вiдмiнно, а Ви, наполовину колаборанти та по духу брати ЗаЖоПП, до цих пiр граєтесь в щось з цим пiдступним москальським ворогом.
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04.12.2022 10:53 Ответить
Більшість із них наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном. Джерело: https://censor.net/ua/n3384736
Ще б пак!
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04.12.2022 10:53 Ответить
 
 