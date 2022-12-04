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Новости Агрессия России против Украины Война
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Темпы наступательных операций на востоке Украины вырастут в ближайшие недели, - ISW

зима,зсу

Американские аналитики убеждены, что общий темп военных операций на востоке Украины, вероятно, вырастет в ближайшие недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики отмечают, что из-за похолодания и замерзания земли в ближайшее время на востоке Украины возникнут погодные условия, которые будут способствовать более высоким темпам боевых действий.

В отчете института приводятся слова одного российского военного блоггера, заявившего 3 декабря, что земля на линии Кременная-Сватово замерзла и что украинские силы, вероятно, повысят темпы контрнаступательных операций в этом районе.

ISW упомянул, что об этом также говорил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он заявил, что погода наконец-то меняется на линии Кременная-Сватово. Чиновник ожидает, что украинские силы вскоре смогут улучшить свои контрнаступательные маневренные операции, поскольку грязь в этом районе полностью замерзла.

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По предварительным оценкам ISW, общий темп сделок, вероятно, вырастет в ближайшие недели, поскольку устойчивая холодная погода позволяет замерзать земле на всем театре боевых действий, особенно на востоке Украины, где обе стороны погрязли в сильном болоте.

Аналитики убеждены, что россияне и украинцы вряд ли приостановят свои наступательные операции в сезон, когда погодные условия благоприятны для проведения механизированных маневренных боевых действий на востоке Украины.

Автор: 

Украина (44914) ISW (493)


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Топ комментарии
+17
недоразумение сейчас бежит как баран по загородке, в доски которой с одной стороны стучат берцы росийского оккупанта, а с другой - ловы украинского гражданского общества. Причём, к чему лично он прибежит - он даже сам не представляет.
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04.12.2022 07:52
+12
на скорость и глубину промерзания грунта макароны не влияют.
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04.12.2022 07:19
+10
Та обождите с наступальными, пыня,вон, макаронного гонца с белым флагом шлет к главзебу
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04.12.2022 07:11
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Дай то Бог !
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04.12.2022 07:10 Ответить
Та обождите с наступальными, пыня,вон, макаронного гонца с белым флагом шлет к главзебу
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04.12.2022 07:11 Ответить
Так шо достигнутые границы рубежей, на данный момент, -под угрозой слелать frosen.
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04.12.2022 07:16 Ответить
на скорость и глубину промерзания грунта макароны не влияют.
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04.12.2022 07:19 Ответить
Главное , шобы наше недоразумение не путалось под ногами.
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04.12.2022 07:40 Ответить
недоразумение сейчас бежит как баран по загородке, в доски которой с одной стороны стучат берцы росийского оккупанта, а с другой - ловы украинского гражданского общества. Причём, к чему лично он прибежит - он даже сам не представляет.
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04.12.2022 07:52 Ответить
А ща посмотрим к чему прибежит, после приезда макарона, во время турне к пыне.
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04.12.2022 08:05 Ответить
вы ошибочно преувеличиваете влияние французского президента на вашу жизнь.
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04.12.2022 08:14 Ответить
Вы как в калюжу пернул. С чего это видано, где это слыхано, шо я бавлюся влиянием на меня разных там макарон. Макароны могут завораживать тока ты(вы), Об этом я и говорю. В остальном.. надеюсь год мне терпеть это лядство... Мож электорат уже сделал правильные выводы.
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04.12.2022 09:08 Ответить
видано из ваших панических коментов, которые временами граничат с ипсошными нарративаи расейской пропаганды.
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04.12.2022 09:16 Ответить
Каждый видит то, что ему дано видеть...
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04.12.2022 09:55 Ответить
это да. А кому не дано видеть, то тому приходится использовать чужие взгляды.
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04.12.2022 10:00 Ответить
Також американські аналітики прогнозують, що після дня буде ніч, а зима закінчиться десь після лютого.
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04.12.2022 07:38 Ответить
Що вы несете. На противоположных полюсах - вечный снег с ледником, тобто, вечная зима. Понятно шо вторая сзаду каазлабадия в расчет не берется, що до полюсности, бо заре Китай затьмив той казлабад. К слову, уже и туркмени плюють пынi межиочi.
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04.12.2022 07:50 Ответить
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04.12.2022 07:57 Ответить
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04.12.2022 08:19 Ответить
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04.12.2022 12:32 Ответить
А шо, доріг немає, ну хоч для літаків
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04.12.2022 08:26 Ответить
Аналітикам хоч є про шо попістєть, про погоду в Україні.
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04.12.2022 22:42 Ответить
сподіваймося, що Інститут вивчення війни (ISW) працює у зв'язці з Залужним і ЗСУ і продумано вкидає інформацію
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05.12.2022 11:27 Ответить
 
 