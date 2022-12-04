Темпы наступательных операций на востоке Украины вырастут в ближайшие недели, - ISW

Американские аналитики убеждены, что общий темп военных операций на востоке Украины, вероятно, вырастет в ближайшие недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики отмечают, что из-за похолодания и замерзания земли в ближайшее время на востоке Украины возникнут погодные условия, которые будут способствовать более высоким темпам боевых действий.

В отчете института приводятся слова одного российского военного блоггера, заявившего 3 декабря, что земля на линии Кременная-Сватово замерзла и что украинские силы, вероятно, повысят темпы контрнаступательных операций в этом районе.

ISW упомянул, что об этом также говорил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он заявил, что погода наконец-то меняется на линии Кременная-Сватово. Чиновник ожидает, что украинские силы вскоре смогут улучшить свои контрнаступательные маневренные операции, поскольку грязь в этом районе полностью замерзла.

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По предварительным оценкам ISW, общий темп сделок, вероятно, вырастет в ближайшие недели, поскольку устойчивая холодная погода позволяет замерзать земле на всем театре боевых действий, особенно на востоке Украины, где обе стороны погрязли в сильном болоте.

Аналитики убеждены, что россияне и украинцы вряд ли приостановят свои наступательные операции в сезон, когда погодные условия благоприятны для проведения механизированных маневренных боевых действий на востоке Украины.