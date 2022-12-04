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Темпи наступальних операцій на сході України зростуть найближчими тижнями, - ISW

зима,зсу

Американські аналітики переконані, що загальний темп військових операцій на сході України, ймовірно, зросте у найближчі тижні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики наголошують, що через похолодання і замерзання землі найближчим часом на сході України виникнуть погодні умови, які сприятимуть більш високим темпам бойових дій.

У звіті інституту наводяться слова одного російського воєнного блогера, який заявив 3 грудня, що земля на лінії Кремінна-Сватове замерзла і що українські сили, ймовірно, підвищать темпи контрнаступальних операцій у цьому районі.

ISW згадав, що про це також говорив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він заявив, що погода нарешті змінюється на лінії Кремінна-Сватове. Посадовець очікує, що українські сили незабаром зможуть покращити свої контрнаступальні маневрені операції, оскільки багнюка в цьому районі повністю замерзла.

За попередніми оцінками ISW, загальний темп операцій, імовірно, зросте в найближчі тижні, оскільки стійка холодна погода дозволяє замерзати землі на всьому театрі бойових дій, особливо на сході України, де обидві сторони загрузли в сильному болоті.

Аналітики переконані, що росіяни та українці навряд чи призупинять свої наступальні операції в пору року, коли погодні умови сприятливі для проведення механізованих маневрених бойових дій на сході України.

Також читайте: Заступника Шойгу Фоміна могли відправити до Ірану домовлятися про нові дрони та ракети, - ISW

Автор: 

Україна (5862) ISW (653)


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Топ коментарі
+17
недоразумение сейчас бежит как баран по загородке, в доски которой с одной стороны стучат берцы росийского оккупанта, а с другой - ловы украинского гражданского общества. Причём, к чему лично он прибежит - он даже сам не представляет.
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04.12.2022 07:52
+12
на скорость и глубину промерзания грунта макароны не влияют.
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04.12.2022 07:19
+10
Та обождите с наступальными, пыня,вон, макаронного гонца с белым флагом шлет к главзебу
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04.12.2022 07:11
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04.12.2022 07:10 Відповісти
Та обождите с наступальными, пыня,вон, макаронного гонца с белым флагом шлет к главзебу
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04.12.2022 07:11 Відповісти
Так шо достигнутые границы рубежей, на данный момент, -под угрозой слелать frosen.
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04.12.2022 07:16 Відповісти
на скорость и глубину промерзания грунта макароны не влияют.
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04.12.2022 07:19 Відповісти
Главное , шобы наше недоразумение не путалось под ногами.
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04.12.2022 07:40 Відповісти
недоразумение сейчас бежит как баран по загородке, в доски которой с одной стороны стучат берцы росийского оккупанта, а с другой - ловы украинского гражданского общества. Причём, к чему лично он прибежит - он даже сам не представляет.
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04.12.2022 07:52 Відповісти
А ща посмотрим к чему прибежит, после приезда макарона, во время турне к пыне.
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04.12.2022 08:05 Відповісти
вы ошибочно преувеличиваете влияние французского президента на вашу жизнь.
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04.12.2022 08:14 Відповісти
Вы как в калюжу пернул. С чего это видано, где это слыхано, шо я бавлюся влиянием на меня разных там макарон. Макароны могут завораживать тока ты(вы), Об этом я и говорю. В остальном.. надеюсь год мне терпеть это лядство... Мож электорат уже сделал правильные выводы.
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04.12.2022 09:08 Відповісти
видано из ваших панических коментов, которые временами граничат с ипсошными нарративаи расейской пропаганды.
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04.12.2022 09:16 Відповісти
Каждый видит то, что ему дано видеть...
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04.12.2022 09:55 Відповісти
это да. А кому не дано видеть, то тому приходится использовать чужие взгляды.
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04.12.2022 10:00 Відповісти
Також американські аналітики прогнозують, що після дня буде ніч, а зима закінчиться десь після лютого.
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04.12.2022 07:38 Відповісти
Що вы несете. На противоположных полюсах - вечный снег с ледником, тобто, вечная зима. Понятно шо вторая сзаду каазлабадия в расчет не берется, що до полюсности, бо заре Китай затьмив той казлабад. К слову, уже и туркмени плюють пынi межиочi.
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04.12.2022 07:50 Відповісти
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04.12.2022 07:57 Відповісти
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04.12.2022 08:19 Відповісти
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04.12.2022 12:32 Відповісти
А шо, доріг немає, ну хоч для літаків
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04.12.2022 08:26 Відповісти
Аналітикам хоч є про шо попістєть, про погоду в Україні.
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04.12.2022 22:42 Відповісти
сподіваймося, що Інститут вивчення війни (ISW) працює у зв'язці з Залужним і ЗСУ і продумано вкидає інформацію
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05.12.2022 11:27 Відповісти
 
 