Темпи наступальних операцій на сході України зростуть найближчими тижнями, - ISW

Американські аналітики переконані, що загальний темп військових операцій на сході України, ймовірно, зросте у найближчі тижні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики наголошують, що через похолодання і замерзання землі найближчим часом на сході України виникнуть погодні умови, які сприятимуть більш високим темпам бойових дій.

У звіті інституту наводяться слова одного російського воєнного блогера, який заявив 3 грудня, що земля на лінії Кремінна-Сватове замерзла і що українські сили, ймовірно, підвищать темпи контрнаступальних операцій у цьому районі.

ISW згадав, що про це також говорив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він заявив, що погода нарешті змінюється на лінії Кремінна-Сватове. Посадовець очікує, що українські сили незабаром зможуть покращити свої контрнаступальні маневрені операції, оскільки багнюка в цьому районі повністю замерзла.

За попередніми оцінками ISW, загальний темп операцій, імовірно, зросте в найближчі тижні, оскільки стійка холодна погода дозволяє замерзати землі на всьому театрі бойових дій, особливо на сході України, де обидві сторони загрузли в сильному болоті.

Аналітики переконані, що росіяни та українці навряд чи призупинять свої наступальні операції в пору року, коли погодні умови сприятливі для проведення механізованих маневрених бойових дій на сході України.

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