Проблем с контролем помощи Украине нет, - глава профильного комитета Конгресса США Смит
Председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США демократ Адам Смит раскритиковал утверждение о недостаточном контроле за предоставлением американской помощи Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Смит заявил во время форума национальной обороны имени Рейгана в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
По словам конгрессмена, он "немного безумствует" от утверждений о том, что десятки миллиардов долларов помощи Украине не контролируются должным образом.
"Во-первых, акцент на этом является частью российской пропаганды. Все эти истории о том, что деньги тратятся неразумно. Во-вторых, Украина тратит эти деньги очень хорошо. Вот почему они побеждают", - подчеркнул Смит.
Глава профильного комитета Палаты представителей в то же время сказал, что не выступает против надзора за помощью как такового, но подчеркнул, что "это не должно быть оправданием для того, чтобы не финансировать то, что мы делаем в Украине".
Как отмечает Politico, в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину Конгресс выделил около 66 миллиардов долларов на финансирование военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, а также пополнение Пентагоном запасов оружия.
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И им глубоко по барабану, действительно ли кто-то что-то ворует, это красивая вывеска для прикрытия главной цели - задержать и уменьшить помощь Украине.
А у кого память короткая - могу напомнить все высказывания семейки Трампов.
Из последнего - отпрыск рыжего ничтожества встал на защиту педофильного УПЦ МП. Дать ссылку на Цензор или сам отыщешь, бот?
Германия поставила в Украину броневики Dingo...,,Хлопці кажуть Файна тачка...✊💪