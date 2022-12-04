Проблем с контролем помощи Украине нет, - глава профильного комитета Конгресса США Смит

Председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США демократ Адам Смит раскритиковал утверждение о недостаточном контроле за предоставлением американской помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Смит заявил во время форума национальной обороны имени Рейгана в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам конгрессмена, он "немного безумствует" от утверждений о том, что десятки миллиардов долларов помощи Украине не контролируются должным образом.

"Во-первых, акцент на этом является частью российской пропаганды. Все эти истории о том, что деньги тратятся неразумно. Во-вторых, Украина тратит эти деньги очень хорошо. Вот почему они побеждают", - подчеркнул Смит.

Глава профильного комитета Палаты представителей в то же время сказал, что не выступает против надзора за помощью как такового, но подчеркнул, что "это не должно быть оправданием для того, чтобы не финансировать то, что мы делаем в Украине".

Как отмечает Politico, в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину Конгресс выделил около 66 миллиардов долларов на финансирование военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, а также пополнение Пентагоном запасов оружия.

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