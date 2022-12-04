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Новости Агрессия России против Украины Война
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Проблем с контролем помощи Украине нет, - глава профильного комитета Конгресса США Смит

сша,сенат,конгрес

Председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США демократ Адам Смит раскритиковал утверждение о недостаточном контроле за предоставлением американской помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Смит заявил во время форума национальной обороны имени Рейгана в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам конгрессмена, он "немного безумствует" от утверждений о том, что десятки миллиардов долларов помощи Украине не контролируются должным образом.

"Во-первых, акцент на этом является частью российской пропаганды. Все эти истории о том, что деньги тратятся неразумно. Во-вторых, Украина тратит эти деньги очень хорошо. Вот почему они побеждают", - подчеркнул Смит.

Глава профильного комитета Палаты представителей в то же время сказал, что не выступает против надзора за помощью как такового, но подчеркнул, что "это не должно быть оправданием для того, чтобы не финансировать то, что мы делаем в Украине".

Как отмечает Politico, в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину Конгресс выделил около 66 миллиардов долларов на финансирование военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, а также пополнение Пентагоном запасов оружия.

Читайте также: 74% россиян поддерживают действия своих военных в Украине, при этом 53% выступают за мирные переговоры, – опрос "Левада-центра". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

помощь (7764) США (26422)


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Топ комментарии
+6
Трамписты под "контролем" понимают максимальную бюрократизацию и задержку помощи, чтобы перед каждой новой поставкой долго и нудно отчитываться и доказывать, как использована предыдущая и как собирается использоваться следующая.

И им глубоко по барабану, действительно ли кто-то что-то ворует, это красивая вывеска для прикрытия главной цели - задержать и уменьшить помощь Украине.

А у кого память короткая - могу напомнить все высказывания семейки Трампов.
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04.12.2022 11:48
+3
Это Вы со слов Смита сделали такой вывод?
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04.12.2022 11:44
+2
А з постачаннями зброї у необхідних кількостях у вас проблем немає?
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04.12.2022 11:37
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Правила форума Совет форумчан
Напрасно вони не хочуть наглядати куди грошики идуть .
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04.12.2022 11:28 Ответить
Это Вы со слов Смита сделали такой вывод?
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04.12.2022 11:44 Ответить
Виводи зі скандальних історіи в Украіні .
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04.12.2022 11:52 Ответить
спробуй ще раз перечитати те що коментуєш, може з другого разу зайде
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04.12.2022 12:54 Ответить
В Украіні ця допомога по дорозі непогано общіпується -- це офіціина -- від США Американськии астронавт надав нам 500 тис . дол. --- хтось слідкує за цими грошима .
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04.12.2022 13:04 Ответить
пруф, будь ласка
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04.12.2022 13:10 Ответить
А з постачаннями зброї у необхідних кількостях у вас проблем немає?
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04.12.2022 11:37 Ответить
Трамписты под "контролем" понимают максимальную бюрократизацию и задержку помощи, чтобы перед каждой новой поставкой долго и нудно отчитываться и доказывать, как использована предыдущая и как собирается использоваться следующая.

И им глубоко по барабану, действительно ли кто-то что-то ворует, это красивая вывеска для прикрытия главной цели - задержать и уменьшить помощь Украине.

А у кого память короткая - могу напомнить все высказывания семейки Трампов.
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04.12.2022 11:48 Ответить
Нагадайте, послухаю з задоволенням
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04.12.2022 13:39 Ответить
"Татьяна", сколько проплаченных трампом ботов использует этот аккаунт?




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04.12.2022 20:33 Ответить
Не міряйте по собі
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04.12.2022 21:04 Ответить
Разница между нами - я бесплатно напоминаю народу то, что вы, боты кремлядские, за бабло пытаетесь скрыть, прикидываясь идиотами.

Из последнего - отпрыск рыжего ничтожества встал на защиту педофильного УПЦ МП. Дать ссылку на Цензор или сам отыщешь, бот?
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04.12.2022 21:19 Ответить
Адам Смит:

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04.12.2022 12:06 Ответить
всі притомні люди розуміють чиї вуха стирчать з цих нарративів
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04.12.2022 12:55 Ответить
https://youtu.be/foGzZ2ZoEHM https://youtu.be/foGzZ2ZoEHM...

Германия поставила в Украину броневики Dingo...,,Хлопці кажуть Файна тачка...✊💪
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04.12.2022 13:11 Ответить
Законодавці, воєначальники Пентагону та експерти в один голос кажуть, що причин для занепокоєння мало. За їхніми словами, Україна далекоглядно застосовує отриману допомогу і охоче звітує про те, як використовує кошти, що надходять з Америки.
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04.12.2022 15:41 Ответить
 
 