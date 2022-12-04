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Проблем із контролем допомоги Україні немає, - глава профільного комітету Конгресу США Сміт

сша,сенат,конгрес

Голова Комітету з питань збройних сил Палати представників США демократ Адам Сміт розкритикував твердження про недостатній контроль за наданням американської допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сміт заявив під час форуму національної оборони імені Рейгана в суботу, повідомляє Європейська правда із посиланням на Politico.

За словами конгресмена, він "трохи шаленіє" від тверджень про те, що десятки мільярдів доларів допомоги Україні не контролюються належним чином.

"По-перше, акцент на цьому є частиною російської пропаганди. Всі ці історії про те, що гроші витрачаються нерозумно. По-друге, Україна витрачає ці гроші дуже добре. Ось чому вони перемагають", – наголосив Сміт.

Глава профільного комітету Палати представників водночас сказав, що не виступає проти нагляду за допомогою як такого, але підкреслив, що "це не повинно бути виправданням для того, щоб не фінансувати те, що ми робимо в Україні".

Як зазначає Politico, у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну Конгрес виділив близько 66 мільярдів доларів на фінансування військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні, а також поповнення Пентагоном запасів зброї.

Також читайте: Пентагон закликав Конгрес затвердити бюджет. Інакше можуть бути проблеми з допомогою Україні, - Politico

Автор: 

допомога (8295) США (22525)


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Топ коментарі
+6
Трамписты под "контролем" понимают максимальную бюрократизацию и задержку помощи, чтобы перед каждой новой поставкой долго и нудно отчитываться и доказывать, как использована предыдущая и как собирается использоваться следующая.

И им глубоко по барабану, действительно ли кто-то что-то ворует, это красивая вывеска для прикрытия главной цели - задержать и уменьшить помощь Украине.

А у кого память короткая - могу напомнить все высказывания семейки Трампов.
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04.12.2022 11:48
+3
Это Вы со слов Смита сделали такой вывод?
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04.12.2022 11:44
+2
А з постачаннями зброї у необхідних кількостях у вас проблем немає?
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04.12.2022 11:37
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Напрасно вони не хочуть наглядати куди грошики идуть .
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04.12.2022 11:28 Відповісти
Это Вы со слов Смита сделали такой вывод?
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04.12.2022 11:44 Відповісти
Виводи зі скандальних історіи в Украіні .
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04.12.2022 11:52 Відповісти
спробуй ще раз перечитати те що коментуєш, може з другого разу зайде
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04.12.2022 12:54 Відповісти
В Украіні ця допомога по дорозі непогано общіпується -- це офіціина -- від США Американськии астронавт надав нам 500 тис . дол. --- хтось слідкує за цими грошима .
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04.12.2022 13:04 Відповісти
пруф, будь ласка
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04.12.2022 13:10 Відповісти
А з постачаннями зброї у необхідних кількостях у вас проблем немає?
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04.12.2022 11:37 Відповісти
Трамписты под "контролем" понимают максимальную бюрократизацию и задержку помощи, чтобы перед каждой новой поставкой долго и нудно отчитываться и доказывать, как использована предыдущая и как собирается использоваться следующая.

И им глубоко по барабану, действительно ли кто-то что-то ворует, это красивая вывеска для прикрытия главной цели - задержать и уменьшить помощь Украине.

А у кого память короткая - могу напомнить все высказывания семейки Трампов.
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04.12.2022 11:48 Відповісти
Нагадайте, послухаю з задоволенням
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04.12.2022 13:39 Відповісти
"Татьяна", сколько проплаченных трампом ботов использует этот аккаунт?




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04.12.2022 20:33 Відповісти
Не міряйте по собі
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04.12.2022 21:04 Відповісти
Разница между нами - я бесплатно напоминаю народу то, что вы, боты кремлядские, за бабло пытаетесь скрыть, прикидываясь идиотами.

Из последнего - отпрыск рыжего ничтожества встал на защиту педофильного УПЦ МП. Дать ссылку на Цензор или сам отыщешь, бот?
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04.12.2022 21:19 Відповісти
Адам Смит:

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04.12.2022 12:06 Відповісти
всі притомні люди розуміють чиї вуха стирчать з цих нарративів
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04.12.2022 12:55 Відповісти
https://youtu.be/foGzZ2ZoEHM https://youtu.be/foGzZ2ZoEHM...

Германия поставила в Украину броневики Dingo...,,Хлопці кажуть Файна тачка...✊💪
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04.12.2022 13:11 Відповісти
Законодавці, воєначальники Пентагону та експерти в один голос кажуть, що причин для занепокоєння мало. За їхніми словами, Україна далекоглядно застосовує отриману допомогу і охоче звітує про те, як використовує кошти, що надходять з Америки.
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04.12.2022 15:41 Відповісти
 
 