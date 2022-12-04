Проблем із контролем допомоги Україні немає, - глава профільного комітету Конгресу США Сміт
Голова Комітету з питань збройних сил Палати представників США демократ Адам Сміт розкритикував твердження про недостатній контроль за наданням американської допомоги Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сміт заявив під час форуму національної оборони імені Рейгана в суботу, повідомляє Європейська правда із посиланням на Politico.
За словами конгресмена, він "трохи шаленіє" від тверджень про те, що десятки мільярдів доларів допомоги Україні не контролюються належним чином.
"По-перше, акцент на цьому є частиною російської пропаганди. Всі ці історії про те, що гроші витрачаються нерозумно. По-друге, Україна витрачає ці гроші дуже добре. Ось чому вони перемагають", – наголосив Сміт.
Глава профільного комітету Палати представників водночас сказав, що не виступає проти нагляду за допомогою як такого, але підкреслив, що "це не повинно бути виправданням для того, щоб не фінансувати те, що ми робимо в Україні".
Як зазначає Politico, у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну Конгрес виділив близько 66 мільярдів доларів на фінансування військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні, а також поповнення Пентагоном запасів зброї.
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И им глубоко по барабану, действительно ли кто-то что-то ворует, это красивая вывеска для прикрытия главной цели - задержать и уменьшить помощь Украине.
А у кого память короткая - могу напомнить все высказывания семейки Трампов.
Из последнего - отпрыск рыжего ничтожества встал на защиту педофильного УПЦ МП. Дать ссылку на Цензор или сам отыщешь, бот?
Германия поставила в Украину броневики Dingo...,,Хлопці кажуть Файна тачка...✊💪