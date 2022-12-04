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Новости Война
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Спикер Восточной группировки войск Череватый о возможности окружения Бахмута: Ситуация очень тяжелая, но контролируемая

бахмут

Украинские военные исключают возможность окружения Бахмута российскими оккупантами. Ситуация на этом направлении тяжелая, однако контролируемая ВСУ.

Об этом отметил спикер Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это их главная цель, когда не выходит взять в лоб, то окружить. Там очень тяжелая ситуация, но контролируемая. Командование видит характер их действий, их намерения, и, в частности, за прошедшие сутки был передан серьезный "привет" от нашей артиллерии, в том числе новейшими высокоточными системами, чтобы несколько охладить их пыл в окружение наших подразделений", - сказал он.

Спикер отметил, что украинские войска продолжают сдерживать атаки россиян.

"Есть все надежды на то, что и там очень остановлен враг", - добавил Череватый.

Читайте также: Российские оккупанты продолжают вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях, применяя авиацию, - Генштаб

Автор: 

Донецкая область (9518) Бахмут (1601) ВСУ (6547)


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Топ комментарии
+6
"Дуже зупинено" це як?
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04.12.2022 13:33
+4
молимся за наших українськиї воїнів!
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04.12.2022 14:25
+3
От мені теж цікаво. Ну добре - він щось таке ляпнув. Але ведучий телемарафону, який його слухав, міг уточнити, що саме малося на увазі???
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04.12.2022 13:37
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"Дуже зупинено" це як?
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04.12.2022 13:33 Ответить
От мені теж цікаво. Ну добре - він щось таке ляпнув. Але ведучий телемарафону, який його слухав, міг уточнити, що саме малося на увазі???
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04.12.2022 13:37 Ответить
Напевно без д, уже зупинено...
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04.12.2022 18:23 Ответить
Мабуть гарненько ім накидали .
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04.12.2022 13:37 Ответить
це щось дуже нагадує бої за Маріуполь ..
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04.12.2022 13:50 Ответить
Чем?
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04.12.2022 14:41 Ответить
Cкорее на Северодонецк с Лисичанском(на Лисичанск если точнее)
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04.12.2022 16:15 Ответить
ага скажи что мегогалктическая армия петушков киев со львовом и варшавой оккупирует)))там качели в бахмуте,тем более туда идут 8 наших бригад с херсонского направления,так что все будет норм главное кремина,северодонецк а баахмуь будет держать до последнего я надеюсь.
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04.12.2022 14:24 Ответить
Вікторе, це східна околиця Бахмута, орки туди зайшли близько місяця тому. До речі, раніше там ситуація деякий час була ще гірша.
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04.12.2022 14:38 Ответить
У України тризуб, мордор має ворону на гербах, Україна це Воля, Мордор це зона. Боріться і перемагайте. Україна понад усе. А Бахмут оточити .....то на це ще 6 місяців піде.
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04.12.2022 13:55 Ответить
То може,частіше треба "прівети" передавать?
Ні в кого не повинно бути навіть думки про оточення наших бійців,а треба усилити артилерію.Не треба чекати.
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04.12.2022 14:23 Ответить
молимся за наших українськиї воїнів!
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04.12.2022 14:25 Ответить
Инфу зелёных, как и совковую, надо читать наоборот. ТО есть положение оч серьёзное - окружение не исключено.
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04.12.2022 14:46 Ответить
 
 