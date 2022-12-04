Спикер Восточной группировки войск Череватый о возможности окружения Бахмута: Ситуация очень тяжелая, но контролируемая
Украинские военные исключают возможность окружения Бахмута российскими оккупантами. Ситуация на этом направлении тяжелая, однако контролируемая ВСУ.
Об этом отметил спикер Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это их главная цель, когда не выходит взять в лоб, то окружить. Там очень тяжелая ситуация, но контролируемая. Командование видит характер их действий, их намерения, и, в частности, за прошедшие сутки был передан серьезный "привет" от нашей артиллерии, в том числе новейшими высокоточными системами, чтобы несколько охладить их пыл в окружение наших подразделений", - сказал он.
Спикер отметил, что украинские войска продолжают сдерживать атаки россиян.
"Есть все надежды на то, что и там очень остановлен враг", - добавил Череватый.
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Ні в кого не повинно бути навіть думки про оточення наших бійців,а треба усилити артилерію.Не треба чекати.