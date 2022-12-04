Оккупанты днем обстреляли Покровскую громаду Днепропетровщины, один человек погиб
Российские войска сегодня днем 4 декабря обстреляли Покровскую громаду Никопольского района Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"В результате вражеского обстрела Покровской громады в Никопольском районе, произошедшего днем, погиб мужчина. Информация о разрушениях выясняется", - говорится в сообщении.
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Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий04.12.2022 15:42 Ответить Мне нравится 1
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