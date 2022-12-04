Окупанти вдень обстріляли Покровську громаду Дніпропетровщини, одна людина загинула

Російські війська сьогодні вдень 4 грудня обстріляли Покровську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Внаслідок ворожого обстрілу Покровської громади у Нікопольському районі, що стався вдень, загинув чоловік. Інформація щодо руйнувань з‘ясовується", - йдеться в повідомленні.

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