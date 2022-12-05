Оккупанты усилили административно-полицейский режим и ввели комендантский час в Скадовском районе Херсонщины, - Генштаб

Во временно оккупированном Скадовском районе Херсонщины захватчики ужесточили полицейский режим для гражданского населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 5 декабря по поводу российского вторжения.

"По имеющейся информации, в Скадовском районе Херсонской области противник усилил административно-полицейский режим и ввел комендантский час. Перемещение между населенными пунктами запрещено круглосуточно, передвижение в населенных пунктах разрешено только днем", - говорится в сообщении.

Читайте: В Херсонской области от автоматной очереди погибла женщина, которая переплывала на лодке Днепр