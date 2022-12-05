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Оккупанты усилили административно-полицейский режим и ввели комендантский час в Скадовском районе Херсонщины, - Генштаб

рф,окупанти,арміярф

Во временно оккупированном Скадовском районе Херсонщины захватчики ужесточили полицейский режим для гражданского населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 5 декабря по поводу российского вторжения.

"По имеющейся информации, в Скадовском районе Херсонской области противник усилил административно-полицейский режим и ввел комендантский час. Перемещение между населенными пунктами запрещено круглосуточно, передвижение в населенных пунктах разрешено только днем", - говорится в сообщении.

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Генштаб ВС (6202) Херсонская область (4724)


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05.12.2022 09:27 Ответить
разминированая граница и Чонгар...а потом случились Мариуполь азовсталь и десятки тысяч погибших а также дура которая благодарит иуду за всё ЭТО
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05.12.2022 09:30 Ответить
 
 