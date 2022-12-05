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Окупанти посилили адміністративно-поліцейський режим та запровадили комендантську годину у Скадовському районі Херсонщини, - Генштаб

рф,окупанти,арміярф

У тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонщини загарбники посилили поліцейський режим для цивільного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 5 грудня щодо російського вторгнення.

"За наявною інформацією, в Скадовському районі Херсонської області, противник посилив адміністративно-поліцейський режим та ввів комендантську годину. Переміщення між населеними пунктами заборонено цілодобово, пересування в населених пунктах дозволено тільки вдень", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6558) Херсонська область (5735)


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05.12.2022 09:27 Відповісти
разминированая граница и Чонгар...а потом случились Мариуполь азовсталь и десятки тысяч погибших а также дура которая благодарит иуду за всё ЭТО
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05.12.2022 09:30 Відповісти
 
 