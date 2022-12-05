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Новости Агрессия России против Украины
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Следственная группа из Нидерландов собрала доказательства военных преступлений для Международного уголовного суда

злочини,воєнні

Нидерландская судебно-следственная группа работала в Украине на протяжении последних недель. Она расследовала военные преступления, совершенные русскими военными. Следователи вернулись домой с доказательствами, которые будут переданы прокуратуре Международного уголовного суда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства обороны Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

В состав судебно-следственной группы вошли криминалисты, следователи из Королевской военной полиции (KMar). Команда экспертов из других оборонных подразделений.

"Команда выполняла свою работу в тяжелых условиях. Среди прочего, были собраны доказательства, опрошены свидетели и проведены ДНК-экспертизы. Кроме того, была обеспечена защита цифровой информации, например с камер и компьютеров. Их доказательства передаются МУС. Там будет определено, переходить ли к уголовному преследованию", - говорится в заявлении.

Это уже второй раз команда из Нидерландов работала в Украине. Она также проводила там расследование в мае этого года. Еще один визит экспертов в Украину намечен на весну 2023 года.

"Развертывание, безусловно, не обошлось без риска. В последнее время россияне очень активно совершают ракетные обстрелы по всей стране. Этими расследованиями команда вносит важный вклад в борьбу с нарушениями международного права", - отмечают в правительстве Нидерландов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 51 тысячи военных преступлений задокументированы с начала полномасштабного вторжения РФ

Нидерланды (1571) суд (25080) военные преступления (1427)


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Топ комментарии
+6
міжнародний кримінальний суд, трибунал для військових злоцинців, все, що буде влаштовано для парашкінців, потрібно робити виключно в нюрнберзі! щоб до самих забитих валянків дійшло, хто в даній війні фашисти! і ***** краще - косплеїти кумирів, так уже до дрібниць!
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05.12.2022 11:43
+6
Дуже круто. Не тільки з Нідерландів. Всюди,де кацапи влаштовували геноцид цивільних і не тільки приїздили міжнародні криміналісти. Вони ж заїхали одразу після деокупації Бучі. Притистакують впевнено @уйло до стінки,молодці!
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05.12.2022 11:58
+4
Главное в расследовании случайно не выйти на бункерного упыря.
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05.12.2022 12:36
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міжнародний кримінальний суд, трибунал для військових злоцинців, все, що буде влаштовано для парашкінців, потрібно робити виключно в нюрнберзі! щоб до самих забитих валянків дійшло, хто в даній війні фашисти! і ***** краще - косплеїти кумирів, так уже до дрібниць!
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05.12.2022 11:43 Ответить
Дуже круто. Не тільки з Нідерландів. Всюди,де кацапи влаштовували геноцид цивільних і не тільки приїздили міжнародні криміналісти. Вони ж заїхали одразу після деокупації Бучі. Притистакують впевнено @уйло до стінки,молодці!
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05.12.2022 11:58 Ответить
Ещё долго касабы, будут от страха трепетать, от слова: "МУС", "МУСора"!
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05.12.2022 12:06 Ответить
Главное в расследовании случайно не выйти на бункерного упыря.
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05.12.2022 12:36 Ответить
Вишиватники не дадуть згоди. Дуже багато чого Петя злив та не дав ходу. Тепер цей бубочка з дєрьмаком скажуть що не треба. Джуди лише для своєї користі війни розпочинають, але один одного не здадуть.
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05.12.2022 12:49 Ответить
відмінно! головне, щоб тепер не було як з мн17 - зібрали докази і тепер буде йти заочний суд років так 8-10 і потім "посадять" якихось москалів. заочно.
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05.12.2022 17:19 Ответить
Украине нужно, чтобы каналы типа National Geographic и BBC и т.д. Чтобы снимали сразу документальные фильмы и весь мир видел, что творили русские.
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05.12.2022 22:55 Ответить
Следственная группа из Нидерландов - вместо уволенной зеленью Денисовой - всё-таки собрала доказательства военных преступлений для Международного уголовного суда
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06.12.2022 00:12 Ответить
Думаю і на співучасників рашистських терористів теж докази зібрали. Інакше б боневтік не діяв на випередження, заявивши що його ніхто не попереджав
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06.12.2022 03:03 Ответить
Бердичівське радіо на запитання: «Що робити якщо на українця напав російський ведмідь?» відповідає:« сам напав, нехай сам і викручується».
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06.12.2022 05:10 Ответить
 
 