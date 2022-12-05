Следственная группа из Нидерландов собрала доказательства военных преступлений для Международного уголовного суда
Нидерландская судебно-следственная группа работала в Украине на протяжении последних недель. Она расследовала военные преступления, совершенные русскими военными. Следователи вернулись домой с доказательствами, которые будут переданы прокуратуре Международного уголовного суда.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства обороны Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.
В состав судебно-следственной группы вошли криминалисты, следователи из Королевской военной полиции (KMar). Команда экспертов из других оборонных подразделений.
"Команда выполняла свою работу в тяжелых условиях. Среди прочего, были собраны доказательства, опрошены свидетели и проведены ДНК-экспертизы. Кроме того, была обеспечена защита цифровой информации, например с камер и компьютеров. Их доказательства передаются МУС. Там будет определено, переходить ли к уголовному преследованию", - говорится в заявлении.
Это уже второй раз команда из Нидерландов работала в Украине. Она также проводила там расследование в мае этого года. Еще один визит экспертов в Украину намечен на весну 2023 года.
"Развертывание, безусловно, не обошлось без риска. В последнее время россияне очень активно совершают ракетные обстрелы по всей стране. Этими расследованиями команда вносит важный вклад в борьбу с нарушениями международного права", - отмечают в правительстве Нидерландов.
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