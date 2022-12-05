Оккупанты запустили первую волну ракет, их может быть несколько, - Воздушные силы

Российские захватчики могут использовать несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия ПВО.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Традиционно откуда они и пускают. Стратегическая авиация – это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже есть запуски, по предварительной информации. Собственно, уже не тренировки, ракеты уже запущены", - отметил он.

По словам Игната, оккупанты уже запустили первую волну ракет, но могут и следующие.

"Уже первая волна ракет ушла, их может быть несколько. Могут они использовать несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия нашей ПВО", - добавил пресс-секретарь Воздушных сил.

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