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Окупанти запустили першу хвилю ракет, їх може бути декілька, - Повітряні сили

ракета,обстріл

Російські загарбники можуть використовувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії ППО.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж є запуски, за попередньою інформацією. Власне вже не тренування, ракети вже запущені", - зазначив він.

За словами Ігната, окупанти вже запустили першу хвилю ракет, але можуть і наступні.

"Вже перша хвиля ракет пішла, їх може бути декілька. Можуть вони використовувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії нашої ППО", - додав речник Повітряних сил.

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Автор: 

обстріл (28414) Повітряні сили (2628)


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Топ коментарі
+27
‎https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 05.‎12.‎2022

Авіабаза Дягілєво (Рязанська обл. РФ) місце дислокації 43-ї ЦБЗ ПЛС (Центр бойового застосування та переучування льотного складу) атаковано двома не встановленими БПЛА. Вибух в ангарі зберігання 360-о авіаційного ремонтного заводу і заправника на злітно-посадочній смузі. Пошкоджено 2 літаки (Ту-95МС і Ту-22М3). Є загиблі та поранення.

В 06:04 ‎ 05.‎12.‎2022 "Енгельс-1" (Саратовська обл.) летовище стратегічної авіації ЗС РФ атаковано не встановленим літальним об'єктом. Пошкоджено два літаки "Ту-95". Подробиці з'ясовуються.
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05.12.2022 14:11
+24
думаю это была разведка боем опробация маршрута высот скорости..и реакции ПВО шуткка ли 1000 км пролетел и никто ни гу гу.. думаю атаку повторят более ударной группой чтобы не два ТУ 95М а половину вывели из строя... а там топливо боеприпасы помогут сделать с аэродрома Энгельса 1 пылающее барбекю..
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05.12.2022 14:12
+17
но как минимум два Ту-95,уже отлетались...
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05.12.2022 14:03
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но как минимум два Ту-95,уже отлетались...
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05.12.2022 14:03 Відповісти
А как нам удалось их сбить? Они же вроде как сюда не залетают, стреляют издали.
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05.12.2022 14:04 Відповісти
В усіх новинах уже писали з ранку.
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05.12.2022 14:07 Відповісти
думаю это была разведка боем опробация маршрута высот скорости..и реакции ПВО шуткка ли 1000 км пролетел и никто ни гу гу.. думаю атаку повторят более ударной группой чтобы не два ТУ 95М а половину вывели из строя... а там топливо боеприпасы помогут сделать с аэродрома Энгельса 1 пылающее барбекю..
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05.12.2022 14:12 Відповісти
таке треба робити відразу, тут затягування недопустиме, не треба думати що московити тупі
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05.12.2022 14:27 Відповісти
Теперь орки будут стеречься, они не идиоты (к сожалению).
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05.12.2022 17:19 Відповісти
пешком.
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05.12.2022 14:12 Відповісти
Я так и понял, что камнем из рогатки.
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05.12.2022 14:13 Відповісти
На них упал с неба неизвестный беспилотник прямо на авиабазу.
Повредил два самолёта и ранил вроде двоих людей.
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05.12.2022 14:15 Відповісти
НЛО.

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05.12.2022 17:21 Відповісти
там по месту в ерефии https://t.me/tsargradtv/30768
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05.12.2022 14:16 Відповісти
С добрым утром.
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05.12.2022 14:18 Відповісти
‎https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 05.‎12.‎2022

Авіабаза Дягілєво (Рязанська обл. РФ) місце дислокації 43-ї ЦБЗ ПЛС (Центр бойового застосування та переучування льотного складу) атаковано двома не встановленими БПЛА. Вибух в ангарі зберігання 360-о авіаційного ремонтного заводу і заправника на злітно-посадочній смузі. Пошкоджено 2 літаки (Ту-95МС і Ту-22М3). Є загиблі та поранення.

В 06:04 ‎ 05.‎12.‎2022 "Енгельс-1" (Саратовська обл.) летовище стратегічної авіації ЗС РФ атаковано не встановленим літальним об'єктом. Пошкоджено два літаки "Ту-95". Подробиці з'ясовуються.
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05.12.2022 14:11 Відповісти
А я цю приємну новину пропустив, дуже дякую.
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05.12.2022 14:18 Відповісти
До Каспію навіть 150-км химера не дотягнеться. Це означає, що нас можуть кошмарити, навіть коли нам дозволять стріляти по запоребрику.
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05.12.2022 14:03 Відповісти
Мало самолетов наши сегодня *******
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05.12.2022 14:03 Відповісти
як можна заплутати дії нашої ППО???
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05.12.2022 14:04 Відповісти
Стрельнути по США судячи з усього)
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05.12.2022 14:05 Відповісти
розбавляють точні ракети менш точними. або взагалі запускають пусті болванки без боєзаряду. така ж тактика як було з іранськими мопедами. беруть кількістю
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05.12.2022 14:11 Відповісти
Боєзаряд - то чи не найдешевша частина ракети. Двигун, системи керування та зв'язку тощо - ось найкоштовніші елементи ракети, виробництво яких в засрашці є обмеженим.

Якби в засрашки було достобіса "пустих болванок", за вашою термінологією, (у вигляді корпус+двигун+система керування) - засрашка запускала би не по 80-90 ракет, а по 300-500 ракет. І гарантовано би "перевантажувала" чи "заплутвала" наше ППО.

Але правда, ближче до наступного: все, що засрашка зараз виробляє, вона і запускає раз на 2-3 тижні. Звісно, є "стратегічний запас", але випуляти ті запаси - це реально як з голою дупою проти тигра залишитись.
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05.12.2022 14:53 Відповісти
дякую, експерде. я саме чекав на ваш коментар. але суть мною сказаного пройшла повз вас
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05.12.2022 15:26 Відповісти
Якщо ти не зрозумів, що написав наполовину дурню, бо не розумієшся ні в ППО, ні в ракетах, ні в тому, як воно працює - то тобі тільки в школу, навчатися читати та логічно мислити. Або до психіатра.
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05.12.2022 15:48 Відповісти
погугліть, маса способів
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05.12.2022 14:18 Відповісти
Реально - тільки 1 - кількістю однакових цілей. А цього засрашка зробити не може - двигуни та системи керування ракетою - вони не в змозі виробляти по "тисячами на тиждень". Бо якщо цілі не однакові - ППО дуже швидко навчається робити селекцію і застосовувати до різних цілей різні засоби ураження. Як це сталося з "шахідами" іранськими. Спочатку їх збивали дорогими С-300. А тепер - з кулеметів валять. Бо система ППО їх вже розрізяє і надає цілевказівки відповідним підрозділам...
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05.12.2022 14:56 Відповісти
ясно. Ви не гуглили
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05.12.2022 16:34 Відповісти
ніяк, там майже нічого "заплутувати"

можна лише змусити вистріляти запас ракет ппо, це все - решта плутанини в головах коментаторів
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05.12.2022 14:30 Відповісти
14:00 «перша хвиля» докатилась до Запорожья.
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05.12.2022 14:06 Відповісти
Утром 5 декабря, по информации некоторых телеграм-каналов, в результате атак беспилотными летательными аппаратами, произошли взрывы на военных аэродромах под Рязанью и в Энгельсе, где находится база стратегической авиации ВКС россии.

На аэродроме Дягилево в Рязанской области подорван аэродромный топливозаправщик с цистерной вместимостью 22 тыс. литров авиационного керосина, три человека погибли, ещё шесть пострадало, повреждено четыре самолета. Рассказывают, что взрыв был большой силы. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и спасатели местного отделения МЧС России, однако предполагается, что расследованием инцидента будут заниматься военные следователи.

По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», в ходе атаки беспилотников на базу в Энгельсе повреждены два стратегических бомбардировщика ТУ-95. Откуда запустили беспилотник, пока доподлинно неизвестно. Имеется предположение, что это было сделано с российской территории, ведь от украинской границы да базы под Рязанью примерно 500 км, до базы в Энгельсе - 750 км
ГК "Укроборонпром" провел ряд успешных испытаний украинского ударного беспилотника с дальностью поражения на тысячу километров. 1000 км "На сегодня ряд этапов успешных испытаний позади.мы переходим к этапу испытаний под действием РЭБ видать ПРОШЛИ. СУ!!!
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05.12.2022 14:12 Відповісти
Все хорошо - увеличение количества ударных беспилотников и удары по Москве и Петербургу заставит задуматься самых борзых главарей орков, но бить нужно прежде всего по заводам, производящим вооружения,в Москве, на Урале и в других частях Московии - пусть не чувствуют себя в безопасности нигде из-за большой территории.
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05.12.2022 15:13 Відповісти
От ніяк не збагну, де логіка? Зараз у багатьох телеграм-каналах пишуть:
"У зв'язку з масованою ракетною атакою, про всякий випадок, нагадуємо, що по всій Україні працюють "пункти незламності", де можна зігрітись і підзарядити гаджети."
Тобто, закликають людей не ховатись в бомбосховищах, а скупчуватися в незахищених палатках?
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05.12.2022 14:19 Відповісти
ви не бачите логіку? звичайно що закликають туди тих, хто вже постраждав від тих атак. а НЕ під час атак!
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05.12.2022 14:24 Відповісти
Це ваші власні вигадки. Текст повідомлення я привів дослівно.
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05.12.2022 14:35 Відповісти
А где там дословно про палатки?
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05.12.2022 14:52 Відповісти
Ви бачили на власні очі оті "пункти незламності"?
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05.12.2022 17:00 Відповісти
це все ваші власні вигадки. дослівно там не має призову у палатки під час атак! якщо логіка то не по вас, краще мовчати
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05.12.2022 15:31 Відповісти
ніт. тривога мине, а далі, можливо, будемо певний час без світла та води, а може й опалення. От тоді "велкам ту пункти обігріву і підзарядки".
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05.12.2022 14:25 Відповісти
А вони ховаються в бомбосховищах?
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05.12.2022 14:44 Відповісти
Під моїм будинком є бомбосховище. Так, люди постійно туди приходять. Але зовсім небагато. Більшість звертає увагу на те, що оголошено повітряну тривогу, лише коли десь щось бабахне. Ось як сьогодні, наприклад.
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05.12.2022 14:48 Відповісти
хвильовий він наш говорун...
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05.12.2022 14:27 Відповісти
вот по шмарофону само то
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05.12.2022 15:49 Відповісти
Одесса - несколько мощных воздушных взрывов на подступах.
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05.12.2022 14:33 Відповісти
Ну очень хорошая новость!!Если єто действительно Украинці , то я очень горжусь єтим!!!
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05.12.2022 15:33 Відповісти
 
 