Окупанти запустили першу хвилю ракет, їх може бути декілька, - Повітряні сили
Російські загарбники можуть використовувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії ППО.
Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж є запуски, за попередньою інформацією. Власне вже не тренування, ракети вже запущені", - зазначив він.
За словами Ігната, окупанти вже запустили першу хвилю ракет, але можуть і наступні.
"Вже перша хвиля ракет пішла, їх може бути декілька. Можуть вони використовувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії нашої ППО", - додав речник Повітряних сил.
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Повредил два самолёта и ранил вроде двоих людей.
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В 06:04 05.12.2022 "Енгельс-1" (Саратовська обл.) летовище стратегічної авіації ЗС РФ атаковано не встановленим літальним об'єктом. Пошкоджено два літаки "Ту-95". Подробиці з'ясовуються.
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Але правда, ближче до наступного: все, що засрашка зараз виробляє, вона і запускає раз на 2-3 тижні. Звісно, є "стратегічний запас", але випуляти ті запаси - це реально як з голою дупою проти тигра залишитись.
можна лише змусити вистріляти запас ракет ппо, це все - решта плутанини в головах коментаторів
На аэродроме Дягилево в Рязанской области подорван аэродромный топливозаправщик с цистерной вместимостью 22 тыс. литров авиационного керосина, три человека погибли, ещё шесть пострадало, повреждено четыре самолета. Рассказывают, что взрыв был большой силы. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и спасатели местного отделения МЧС России, однако предполагается, что расследованием инцидента будут заниматься военные следователи.
По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», в ходе атаки беспилотников на базу в Энгельсе повреждены два стратегических бомбардировщика ТУ-95. Откуда запустили беспилотник, пока доподлинно неизвестно. Имеется предположение, что это было сделано с российской территории, ведь от украинской границы да базы под Рязанью примерно 500 км, до базы в Энгельсе - 750 км
ГК "Укроборонпром" провел ряд успешных испытаний украинского ударного беспилотника с дальностью поражения на тысячу километров. 1000 км "На сегодня ряд этапов успешных испытаний позади.мы переходим к этапу испытаний под действием РЭБ видать ПРОШЛИ. СУ!!!
"У зв'язку з масованою ракетною атакою, про всякий випадок, нагадуємо, що по всій Україні працюють "пункти незламності", де можна зігрітись і підзарядити гаджети."
Тобто, закликають людей не ховатись в бомбосховищах, а скупчуватися в незахищених палатках?