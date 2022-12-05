Окупанти запустили першу хвилю ракет, їх може бути декілька, - Повітряні сили

Російські загарбники можуть використовувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії ППО.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж є запуски, за попередньою інформацією. Власне вже не тренування, ракети вже запущені", - зазначив він.

За словами Ігната, окупанти вже запустили першу хвилю ракет, але можуть і наступні.

"Вже перша хвиля ракет пішла, їх може бути декілька. Можуть вони використовувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії нашої ППО", - додав речник Повітряних сил.

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