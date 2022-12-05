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Новости Агрессия России против Украины
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В оккупированном Мариуполе партизаны уничтожили две системы ПВО захватчиков, - Андрющенко

с-300

Ночью 3 декабря в Мариуполе выведены из строя две системы ПВО С-300 оккупантов и две их колесные единицы военной техники.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

В ночь с пятницы на субботу в промежуток с 2 до 3 часов до одного из мест базирования ПВО и техники оккупанта посетил хлопок.
Есть подтверждение "с земли" от Мариупольского Сопротивления относительно поражения по меньшей мере 2 систем ПВО С-300, двух колесных единиц военной техники", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 91 690 человек, 264 вертолета, 2924 танка, 1914 артсистем, 5900 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Мариуполь (5706) оккупация (10119) уничтожение (6837) Андрющенко Петр (579)


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А може це курці курили ? Навіщо партизан підставляти ?
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05.12.2022 14:11 Ответить
Ох і товсті ж у них сигарети...
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05.12.2022 14:21 Ответить
Одноразові солдати на все свое коротке життя не накурятся

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05.12.2022 14:32 Ответить
God Bless Ukraine!
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05.12.2022 14:11 Ответить
Усіх. Мочить усіх.
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05.12.2022 14:14 Ответить
а где сидит андрющенко, откуда он это знает... ну бляха муха прет из ушей вода... ну сделали и молодцы... тихо прийшов, тихо пішов... и молчок... а трындеть - это признак кацапа...
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05.12.2022 14:14 Ответить
Всі мовчать що в Мариуполі є партизани - зрада, вони усі чекали руzzького мира. розповідають про партизан - зрада, розповідач розповів, то кацапська вада.
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05.12.2022 14:18 Ответить
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05.12.2022 14:16 Ответить
А чому хтось думає що це партизани ? А може українська ДРГ зайшла непомітно і знищила. В Росії є ДРГ. А що Україна не може мати ДРГ?
В Маріуполі ті хто хотів до України давно виїхали хто не встиг їх знищили рашисти і там в основному залишилися люди лояльні до Росії.
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05.12.2022 15:09 Ответить
 
 