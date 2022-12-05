В оккупированном Мариуполе партизаны уничтожили две системы ПВО захватчиков, - Андрющенко
Ночью 3 декабря в Мариуполе выведены из строя две системы ПВО С-300 оккупантов и две их колесные единицы военной техники.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
В ночь с пятницы на субботу в промежуток с 2 до 3 часов до одного из мест базирования ПВО и техники оккупанта посетил хлопок.
Есть подтверждение "с земли" от Мариупольского Сопротивления относительно поражения по меньшей мере 2 систем ПВО С-300, двух колесных единиц военной техники", - говорится в сообщении.
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В Маріуполі ті хто хотів до України давно виїхали хто не встиг їх знищили рашисти і там в основному залишилися люди лояльні до Росії.