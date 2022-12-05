В окупованому Маріуполі партизани знищили дві системи ППО загарбників, - Андрющенко
Вночі 3 грудня в Маріуполі виведено з ладу дві системи ППО С-300 окупантів та дві їхні колісні одиниці військової техніки.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
У ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техніки окупанта завітала бавовна.
Маємо підтвердження "з землі" від Маріупольського Спротиву щодо ураження щонайменш 2 систем ППО С-300, двох колісних одиниць військової техніки", - йдеться в повідомленні.
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В Маріуполі ті хто хотів до України давно виїхали хто не встиг їх знищили рашисти і там в основному залишилися люди лояльні до Росії.