УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5355 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 019 9

В окупованому Маріуполі партизани знищили дві системи ППО загарбників, - Андрющенко

с-300

Вночі 3 грудня в Маріуполі виведено з ладу дві системи ППО С-300 окупантів та дві їхні колісні одиниці військової техніки.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

У ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техніки окупанта завітала бавовна. 
Маємо підтвердження "з землі" від Маріупольського Спротиву щодо ураження щонайменш 2 систем ППО С-300, двох колісних одиниць військової техніки", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріупольському районі другий день поспіль шукають російських дезертирів, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3227) окупація (6685) знищення (7209) Андрющенко Петро (694)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А може це курці курили ? Навіщо партизан підставляти ?
показати весь коментар
05.12.2022 14:11 Відповісти
Ох і товсті ж у них сигарети...
показати весь коментар
05.12.2022 14:21 Відповісти
Одноразові солдати на все свое коротке життя не накурятся

показати весь коментар
05.12.2022 14:32 Відповісти
God Bless Ukraine!
показати весь коментар
05.12.2022 14:11 Відповісти
Усіх. Мочить усіх.
показати весь коментар
05.12.2022 14:14 Відповісти
а где сидит андрющенко, откуда он это знает... ну бляха муха прет из ушей вода... ну сделали и молодцы... тихо прийшов, тихо пішов... и молчок... а трындеть - это признак кацапа...
показати весь коментар
05.12.2022 14:14 Відповісти
Всі мовчать що в Мариуполі є партизани - зрада, вони усі чекали руzzького мира. розповідають про партизан - зрада, розповідач розповів, то кацапська вада.
показати весь коментар
05.12.2022 14:18 Відповісти
показати весь коментар
05.12.2022 14:16 Відповісти
А чому хтось думає що це партизани ? А може українська ДРГ зайшла непомітно і знищила. В Росії є ДРГ. А що Україна не може мати ДРГ?
В Маріуполі ті хто хотів до України давно виїхали хто не встиг їх знищили рашисти і там в основному залишилися люди лояльні до Росії.
показати весь коментар
05.12.2022 15:09 Відповісти
 
 