Россияне запустили вторую волну ракет, - Ким
Россия выпустила по Украине вторую волну ракет
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Военные работают, ПВО на высоте. Будут три волны, но считаю, что со всем справимся", - сказал он.
Ранее он заявил, что начинается вторая волна ракетных атак.
Топ комментарии
+26 Ziu Zou
показать весь комментарий05.12.2022 15:41
+20 Нина Лабунская
показать весь комментарий05.12.2022 15:44
+19 Ahmad silos
показать весь комментарий05.12.2022 15:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Абдрістовощ дубль два.
Буду голосувати за того президента, який пообіцяє створити ракетно- ядерний щит України!
Досить!
Наїлись і будапештського гуляшу, і
ЗЄ-льоного шашлику
Треба вже й про безпеку подумати...!
Після рашиської ракети в Польщі я не певен
Цей дюйм із соплежуйством адміністрації обох партій США може виявитись "останнім дюймом" у бункері Білого дома.
Стосовно ЯЗ я вам так скажу: якби Україна її не віддала, то вона вже була б частиною срускава міра, бо підтримувати ЯЗ сама не змогла б, в той час як будь-які шляхи на Захід були б зачинені.
Поєтому нівсьо так адназначна (с)
Якщо ти про Будапештський меморандум, то це найкращі побажання, а не гарантії.
Байден винний. Не пускає американців воювати і вмирати щоб захистити тебе, в 2019 році наголо сувавшого папріколу і вибравшего війну і розруху замість армії, мови, віри.
як діти малі.
звісно, що винен Порошенко.
щось довго він маринується...
головою думайте, вона для цього. Тільки будь-ласка, подумайте хоч трохи, чому саме Кім, перш нести хню у відповідь
радісно, пл..ть! 😕
бєси живуть у свинях - це ще Іісус показав
а свині є кругом
Когда есть угроза - все отвлекаются на то, чтобы дать пи@дюлей ворогу.
А как только затишье - опять внутренние разборки.
Демократия, однако...
щас, вдягнусь та вдарю на пункті у щось
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/263745_1670248541