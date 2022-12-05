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Росіяни запустили другу хвилю ракет, - Кім

ракета

Росія випустила по Україні другу хвилю ракет.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Військові працюють, ППО на висоті. Будуть три хвилі, але вважаю, що зі всім впораємося", - сказав він.

Раніше він заявив, що починається друга хвиля ракетних атак.

Читайте: Росіяни підняли у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, - Кім

Автор: 

обстріл (28414) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+26
сам ты клоун, Ким точную информацию дает
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05.12.2022 15:41
+20
А Байден тобі що винен...''шашлики"?
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05.12.2022 15:44
+19
ракеты из асфальта далеко не летают.
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05.12.2022 15:45
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Кіму з Миколаєва все видно... 😕
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05.12.2022 15:39 Відповісти
мабуть, піде на підвищення - до ППО
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05.12.2022 15:40 Відповісти
у якості ДРЛО - "жираф большой - ему видней"
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05.12.2022 16:06 Відповісти
Кацапня исходит на гавно...Это приятно !
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05.12.2022 15:46 Відповісти
Всі його попередження вірні на 99%. А цензор запізнився з цією новиною на півгодини. Так що не розслабляйтесь
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05.12.2022 15:50 Відповісти
Почему этого клоуна так много? Кто этого завхоза уполномачивал озвучивать пуски кацапских ракет?
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05.12.2022 15:40 Відповісти
сам ты клоун, Ким точную информацию дает
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05.12.2022 15:41 Відповісти
він навіть хвилі бачить
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05.12.2022 15:42 Відповісти
і пінку з них здуває.
Абдрістовощ дубль два.
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05.12.2022 15:53 Відповісти
кто с зЕленгсКим тот предательский клоун
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05.12.2022 15:51 Відповісти
***** рот закрой ...
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05.12.2022 16:40 Відповісти
сразу видно зеленого ******. Уровень! кацапский
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06.12.2022 01:01 Відповісти
Точну інформацію йому дає хтось із ЗСУ. А чому цю інформацію озвучує не армійський речник а клоуни типу кіма чи кіріла тімашенка, - оце питання.
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05.12.2022 15:54 Відповісти
чому ви пишете раніше ніж самому подумати - оце питання
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05.12.2022 16:36 Відповісти
Напевно Миколаїв "щось" бачить... Все ж таки морське місто...
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05.12.2022 15:43 Відповісти
що значить "щось"? він бачить хвилі, хвилюється
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05.12.2022 15:45 Відповісти
Та чому морське - океанське. На мапу подивіться.
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05.12.2022 15:49 Відповісти
То тебе тут забагато з тупими коментами
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05.12.2022 15:51 Відповісти
Это надо Байдену сказать. Ибо он все боится эскалации , Только расплачивается за все Украина, и самое больное, что безнаказанно.
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05.12.2022 15:40 Відповісти
А Байден тобі що винен...''шашлики"?
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05.12.2022 15:44 Відповісти
Должен . не должен , но гарантии США давали. Или не так?
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05.12.2022 15:48 Відповісти
Якщо не винен, то денонсація Будапешту і ЯО повертається Україні

Буду голосувати за того президента, який пообіцяє створити ракетно- ядерний щит України!
Досить!
Наїлись і будапештського гуляшу, і
ЗЄ-льоного шашлику

Треба вже й про безпеку подумати...!
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05.12.2022 16:12 Відповісти
Як ви запарили цим дрочєвом на ядрьону зброю. У країн Балтії її нема, але сруска погань ссить їх чіпати.
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05.12.2022 16:17 Відповісти
Ви певні, що три країни Балтії разом узяті можуть дотягнути за площею до пріснопам'ятного недоторканого "дюйма" НАТИ?

Після рашиської ракети в Польщі я не певен

Цей дюйм із соплежуйством адміністрації обох партій США може виявитись "останнім дюймом" у бункері Білого дома.
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05.12.2022 16:32 Відповісти
Може так, а може й ні. Ми не знаємо. Поки що є залізний факт: попри всі погрози та заяви Соссії, країн Балтії вона не торкається, хоча стовідсотково мріє їх заграбастати.

Стосовно ЯЗ я вам так скажу: якби Україна її не віддала, то вона вже була б частиною срускава міра, бо підтримувати ЯЗ сама не змогла б, в той час як будь-які шляхи на Захід були б зачинені.

Поєтому нівсьо так адназначна (с)
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05.12.2022 16:35 Відповісти
Що ти мелеш, наявність в своєму арсеналі ядерної зброї найнадійніша гарантія безпеки країни а не надія на будь кого.
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05.12.2022 21:09 Відповісти
Ну ось у Пакістану є ЯЗ й шо? Ніщєбродська країна. Тобто, вам у кінцевому результаті що саме потрібно - ЯЗ чи спокійна та квітуча країна? Повторюю ще раз: якщо б Україна почала вийопуватись з ЯЗ у дев'яності, то вона вже була б Кєвскім Фєдєральним Округом.
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05.12.2022 21:21 Відповісти
Коли?

Якщо ти про Будапештський меморандум, то це найкращі побажання, а не гарантії.
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05.12.2022 16:14 Відповісти
Ты свои шашлычки 200 получишь однозначно !
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05.12.2022 15:49 Відповісти
Ну да ну да.
Байден винний. Не пускає американців воювати і вмирати щоб захистити тебе, в 2019 році наголо сувавшого папріколу і вибравшего війну і розруху замість армії, мови, віри.
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05.12.2022 15:48 Відповісти
ололо, можна подумати, що з Порошенком як презом ***** б не напав.
як діти малі.
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05.12.2022 16:19 Відповісти
Почти 100к дохлой русни, падение кацапской экономики и навсегда закрытый вопрос о мифической мощи ватной армии - это вообще никаким боком не безнаказанно.
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05.12.2022 15:51 Відповісти
Шаха,100К це якщо вірити Жданову,Арєстовічу,Поворознюку і Анні Маляр з Лізой Богуцкой. Серйозні західні контори дають у 2-2,5 рази менше...
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05.12.2022 16:12 Відповісти
Серйозні західні контори говорять про втрати російської армії, а є ще купи мертвих лугандонів і найманців.
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05.12.2022 16:15 Відповісти
Правильно, ***** МО. Давай вірити тобі. А шо там, хто вбив Кенеді?
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05.12.2022 16:19 Відповісти
ЗЕ-бабуїн,а хто за 1 день здав Південь,ЗАЕС,Чернігівщину,Херсон,половину Київщини,розбив кувалдами сотні Сапсанів.Нептунів,Коршунів,Буревіїв?
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05.12.2022 16:22 Відповісти
На *** я твого зєлю вертів, такий же ******* клоун як і ти. Щодо розбиття сотень чогось там - давай відос, документи, або іди *****.
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05.12.2022 17:05 Відповісти
ракети кувалдами розбили в переносному значенні,ці ракети були всі в 1 екземплярі. зрозумів,ЗЕленож*пий бабуїн? а тепер ПНХ!
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05.12.2022 18:59 Відповісти
100тис. вбитих, ранених, полонених і дезертирів однозначно є, бо інакше москалі би не оголошували "могілізації" і не втікали з України раз за разом!
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05.12.2022 16:45 Відповісти
та невже? а вам відомо,що якщо вірити генштабу,тільки вбитої русні на сьогодні бл.92 тис?
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05.12.2022 16:47 Відповісти
ты юрик лично считаешь всех сдохших свиноцабак...
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05.12.2022 17:16 Відповісти
Це Байден напав? Звідки ви, такі тупі, беретесь... За комуняк, олігархів, запроданців, зеків та клоунів тобі Байден проголосував??? В під'їзді ще не насрав випадково??? Дегенерат..
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05.12.2022 16:59 Відповісти
Скільки ракет ми пустили по лаптям у відповідь?
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05.12.2022 15:42 Відповісти
ракеты из асфальта далеко не летают.
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05.12.2022 15:45 Відповісти
Ще один дезертир пише.
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05.12.2022 15:53 Відповісти
чому це? ми ж три роки ракети з асфальту фігачили. але вони, чомусь, не літають.
звісно, що винен Порошенко.
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05.12.2022 15:59 Відповісти
а може майським шашликом!
щось довго він маринується...
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05.12.2022 16:14 Відповісти
Железний,ти з секти Свідків 95-го кварталу?
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05.12.2022 16:13 Відповісти
ЗЄ зазвичай не пише, а відосики знімає. Я взагалі не певен, що вміє.
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05.12.2022 16:21 Відповісти
Ви в німецьких краях боїтеся в бік кацапії крикнути щоб не спровокувати , так що ніскільки ви не пустили
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05.12.2022 16:36 Відповісти
А що, у цього Кіма є повноваження робити такі заяви?
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05.12.2022 15:46 Відповісти
он тупо выскочка, типа помогает сбивать
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05.12.2022 15:53 Відповісти
зара кожна кухарка має право патякати про пабєди. чим він гірший?
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05.12.2022 15:56 Відповісти
а що у Жданова.Арєстовіча,Золкіна,Поворознюка є?
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05.12.2022 16:15 Відповісти
як раз тому, що в нього нема таких повноважень.

головою думайте, вона для цього. Тільки будь-ласка, подумайте хоч трохи, чому саме Кім, перш нести хню у відповідь
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05.12.2022 16:39 Відповісти
...а тебя это сильно парит ? Ночами не спишь ?
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05.12.2022 15:48 Відповісти
Мєня ета паріт, бо всяка ******* (починаючи із завгоспа Єрмака) займається невластивими їй функціями.
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05.12.2022 16:34 Відповісти
а тебе нє паріт,що такими функціями (невластивими) вже 3,5 роки займається один картавий чувачок,який працює у завгоспа Єрмака преЗЕдентом?
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05.12.2022 16:38 Відповісти
Варто було б Кіма відправити в окопи, такий талантіще пропадає🤔🧐🤨 Ех, жаль я не воєнком, я б його відправив "під знамена",- пенсія не дає змоги дати воїну себе проявити
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05.12.2022 15:48 Відповісти
А ти сам то де знаходишся? Великий порадник.
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05.12.2022 15:54 Відповісти
Я помолюсь шоб ты рядышком с ним на передовой попотел..... Аминь .!
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05.12.2022 15:51 Відповісти
тебе сколько платят? корытом дорожишь, что так вписуешься за тупую зелень?
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05.12.2022 15:55 Відповісти
Подоляк ботами з Донбабве користується. Тому там багато не треба.
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05.12.2022 16:12 Відповісти
хто такий Ким? шо за пiдроздiл ППО???????
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05.12.2022 16:07 Відповісти
Кім як мінімум у Миколаєві (( а ось куди ти з переляку забіг - до швайцарії чи що то за прапорець ? ((
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05.12.2022 16:43 Відповісти
З нетерпінням чекаю сьогоднішнього відосика втомленого,неголеного але мужнього преЗЕдента! Буду слідувати його натхненному заклику: стійкості,незламності,волі і терпіння! А також буду гордитися гуманізмом преЗЕдента,який за 9,5 міс жодного разу не скомандував бити у відповідь по нещасних але хороших кацапах...УРА преЗЕденту!
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05.12.2022 16:09 Відповісти
"человек года" у якійсь газети -
радісно, пл..ть! 😕
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05.12.2022 16:17 Відповісти
Мабуть "человек-гойда" хiба що...
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05.12.2022 17:11 Відповісти
Сам я не местный, что видно по айпишнику, но читая коменты здесь, создается впечатление, что здесь сильно засорено кремлеботами под украинскими флагами. Или это у вас такой раскол?
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05.12.2022 16:10 Відповісти
раскол.очень много вопросов к Зеленскому,его команде и олигархам по поводу неготовности Украини к войне,Зеленка до последней минути игнорировал нападение Рашки,здал Рашке большие территории и т.п. А здесь просто много платних тролей 95-квартала и просто дураков...
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05.12.2022 16:18 Відповісти
Селям,Казахстане!

бєси живуть у свинях - це ще Іісус показав

а свині є кругом
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05.12.2022 16:20 Відповісти
Это у нас внутренние межпартийные дисскуссии. Ну это до первой угрозы извне.
Когда есть угроза - все отвлекаются на то, чтобы дать пи@дюлей ворогу.
А как только затишье - опять внутренние разборки.
Демократия, однако...
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05.12.2022 16:40 Відповісти
Ага понял, ракетные удары и непрерывные тяжелые бои на Донбассе - это затишье.
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05.12.2022 17:47 Відповісти
Дело в том, что все, кто привёл к власти Зеленского и этих "Слуг" являются кончеными **********.
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05.12.2022 23:23 Відповісти
Де удари у відповідь?
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05.12.2022 16:12 Відповісти
В "літаври незламності" ЗЄльонї тупості ?
щас, вдягнусь та вдарю на пункті у щось
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05.12.2022 16:22 Відповісти
По ее словам, Зеленский демонстрирует ответственность, титанический труд, а также лидерские качества. "Это лидер, а не "лидер", потому что он впереди, а не за спинами. Это моя позиция, и мне чихать на то, кто что о ней думает. Она была 24 февраля 2022 года и остается непоколебимой. В этих глазах усталость, благодарность, мужество и верность. Он сделал свой выбор. И я горжусь жить и бороться с ним, кто бы что ни говорил", - подчеркнула парамедик Пташка,недавно нагороджена ЗЕ орденом,яка поправилася в полоні на 12 кг.....

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/263745_1670248541
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05.12.2022 16:35 Відповісти
 
 