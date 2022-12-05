Росіяни запустили другу хвилю ракет, - Кім
Росія випустила по Україні другу хвилю ракет.
Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Військові працюють, ППО на висоті. Будуть три хвилі, але вважаю, що зі всім впораємося", - сказав він.
Раніше він заявив, що починається друга хвиля ракетних атак.
Топ коментарі
+26 Ziu Zou
показати весь коментар05.12.2022 15:41
+20 Нина Лабунская
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+19 Ahmad silos
показати весь коментар05.12.2022 15:45
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Абдрістовощ дубль два.
Буду голосувати за того президента, який пообіцяє створити ракетно- ядерний щит України!
Досить!
Наїлись і будапештського гуляшу, і
ЗЄ-льоного шашлику
Треба вже й про безпеку подумати...!
Після рашиської ракети в Польщі я не певен
Цей дюйм із соплежуйством адміністрації обох партій США може виявитись "останнім дюймом" у бункері Білого дома.
Стосовно ЯЗ я вам так скажу: якби Україна її не віддала, то вона вже була б частиною срускава міра, бо підтримувати ЯЗ сама не змогла б, в той час як будь-які шляхи на Захід були б зачинені.
Поєтому нівсьо так адназначна (с)
Якщо ти про Будапештський меморандум, то це найкращі побажання, а не гарантії.
Байден винний. Не пускає американців воювати і вмирати щоб захистити тебе, в 2019 році наголо сувавшого папріколу і вибравшего війну і розруху замість армії, мови, віри.
як діти малі.
звісно, що винен Порошенко.
щось довго він маринується...
головою думайте, вона для цього. Тільки будь-ласка, подумайте хоч трохи, чому саме Кім, перш нести хню у відповідь
радісно, пл..ть! 😕
бєси живуть у свинях - це ще Іісус показав
а свині є кругом
Когда есть угроза - все отвлекаются на то, чтобы дать пи@дюлей ворогу.
А как только затишье - опять внутренние разборки.
Демократия, однако...
щас, вдягнусь та вдарю на пункті у щось
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