Росіяни запустили другу хвилю ракет, - Кім

Росія випустила по Україні другу хвилю ракет.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Військові працюють, ППО на висоті. Будуть три хвилі, але вважаю, що зі всім впораємося", - сказав він.

Раніше він заявив, що починається друга хвиля ракетних атак.

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