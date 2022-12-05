Воины ВК "Схід" сбили 15 российских ракет, - Днепропетровская ОВА
Украинские защитники из ВК "Схід" сбили 15 российских ракет.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Хорошие новости от наших часовых неба. Защитники из воздушного командования "Схід" сбили 15 российских ракет. Наши военные – самые крутые", - отметил глава обладминистрации.
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Чайка Київ
показать весь комментарий05.12.2022 16:50 Ответить Мне нравится 20
AbOriginal_UA
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Валерий Викторович #508978
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V Vv #502451
показать весь комментарий05.12.2022 17:25 Ответить Мне нравится 8
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