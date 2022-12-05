Воины ВК "Схід" сбили 15 российских ракет, - Днепропетровская ОВА

Украинские защитники из ВК "Схід" сбили 15 российских ракет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Хорошие новости от наших часовых неба. Защитники из воздушного командования "Схід" сбили 15 российских ракет. Наши военные – самые крутые", - отметил глава обладминистрации.

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