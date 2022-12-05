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Новости Война
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Воины ВК "Схід" сбили 15 российских ракет, - Днепропетровская ОВА

ппо

Украинские защитники из ВК "Схід" сбили 15 российских ракет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Хорошие новости от наших часовых неба. Защитники из воздушного командования "Схід" сбили 15 российских ракет. Наши военные – самые крутые", - отметил глава обладминистрации.

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Автор: 

ПВО (2715) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3896)


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Ви найкращі. Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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05.12.2022 16:50 Ответить
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05.12.2022 16:50 Ответить
это супер !!!!!!
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05.12.2022 17:09 Ответить
ППО - сила! Пишаюся нима, бо є за що. Шана, добродії!
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05.12.2022 17:25 Ответить
 
 