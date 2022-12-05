Воїни ПК "Схід" збили 15 російських ракет, - Дніпропетровська ОВА
Українські захисники з ПК "Схід" збили 15 російських ракет.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Гарні новини від наших вартових неба. Захисники з повітряного командування "Схід" збили 15 російських ракет. Наші військові - найкрутіші", - зазначив очільник обладміністрації.
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Чайка Київ
показати весь коментар05.12.2022 16:50 Відповісти Мені подобається 20
AbOriginal_UA
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Валерий Викторович #508978
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V Vv #502451
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