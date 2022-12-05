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Воїни ПК "Схід" збили 15 російських ракет, - Дніпропетровська ОВА

ппо

Українські захисники з ПК "Схід" збили 15 російських ракет.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Гарні новини від наших вартових неба. Захисники з повітряного командування "Схід" збили 15 російських ракет. Наші військові - найкрутіші", - зазначив очільник обладміністрації.

Також читайте: Сили ППО на Полтавщині збили до 10 ракет, - ОВА

Автор: 

ППО (3182) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3715)


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05.12.2022 16:50 Відповісти
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05.12.2022 16:50 Відповісти
это супер !!!!!!
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05.12.2022 17:09 Відповісти
ППО - сила! Пишаюся нима, бо є за що. Шана, добродії!
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05.12.2022 17:25 Відповісти
 
 