Воїни ПК "Схід" збили 15 російських ракет, - Дніпропетровська ОВА

Українські захисники з ПК "Схід" збили 15 російських ракет.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Гарні новини від наших вартових неба. Захисники з повітряного командування "Схід" збили 15 російських ракет. Наші військові - найкрутіші", - зазначив очільник обладміністрації.

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