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Новости Война
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Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили ситуацию на передовой и возобновление энергосистемы

зеленський

Президент Владимир Зеленский в среду провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений сил обороны вооружением и боеприпасами. Были рассмотрены следующие шаги по уменьшению боевых возможностей войск противника. Кроме того, участники Ставки заслушали информацию о ходе восстановления энергетической системы Украины", – говорится в сообщении.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Участие в  заседании Ставки также приняли участие: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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Зеленский Владимир (20268) энергетика (2553)


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Топ комментарии
+6
Ще не "награвся", у Верховного Головнокомандувача...
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07.12.2022 15:44
+5
заголовок явно состряпан по мотивам "єпіческого" полотна - "зелёнкин у карти відновлення гоелУ")
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07.12.2022 15:22
+4
Така ганьба!
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07.12.2022 15:30
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заголовок явно состряпан по мотивам "єпіческого" полотна - "зелёнкин у карти відновлення гоелУ")
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07.12.2022 15:22 Ответить
Така ганьба!
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07.12.2022 15:30 Ответить
Заседание наркоманов,воров и предателей! Слава Украине!
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07.12.2022 18:25 Ответить
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07.12.2022 15:37 Ответить
Ще не "награвся", у Верховного Головнокомандувача...
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07.12.2022 15:44 Ответить
На першому місці дєрьмак, а повинен бути ЗАЛУЖНИЙ.
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07.12.2022 15:44 Ответить
Дєрьмаку там взагалі не місце. Його місце біля параші.
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07.12.2022 18:07 Ответить
Скотиняка. зелена.
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07.12.2022 15:56 Ответить
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07.12.2022 16:17 Ответить
поставив завдання знову замінувати Чонгар і зайняти колишні позиції ЗСУ у Золотому
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07.12.2022 16:25 Ответить
Оце мене і турбує що Шмаркля зачастив зі своїми нарадами, та ще й разом з російським резидентом в ОПУ. Я б його і на милю не підускав би до "центів прийняття рішень".
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07.12.2022 18:11 Ответить
 
 