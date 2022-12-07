Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили ситуацию на передовой и возобновление энергосистемы

Президент Владимир Зеленский в среду провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений сил обороны вооружением и боеприпасами. Были рассмотрены следующие шаги по уменьшению боевых возможностей войск противника. Кроме того, участники Ставки заслушали информацию о ходе восстановления энергетической системы Украины", – говорится в сообщении.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Участие в заседании Ставки также приняли участие: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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