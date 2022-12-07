На оккупированной части Запорожской области осталось 300 тыс. человек, - ОВА
На оккупированных территориях Запорожской области остаются до 300 тысяч человек.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"На территории подконтрольной области проживают около 700-750 тысяч человек. У нас на неоккупированной территории почти 75% проживают. Где-то до 300 тысяч остались на оккупированной части территории. Многие уехали", - рассказал чиновник.
По словам Старуха, осенью с оккупированных территорий на подконтрольные выехала 41 тысяча человек, из них 15 тысяч – это херсонцы.
Напомним, сейчас почти 60% территории Запорожской области оккупировано Россией.
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