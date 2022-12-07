На окупованій частині Запорізької області залишилось 300 тис. людей, - ОВА

На окупованих територіях Запорізької області залишаються до 300 тисяч людей.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"На території області, яка підконтрольна, проживають близько 700-750 тисяч людей. У нас на неокупованій території майже 75% проживають. Десь до 300 тисяч залишилися на окупованій частині території. Багато хто виїхав", – розповів чиновник.

За словами Старуха, восени з окупованих територій на підконтрольні виїхала 41 тисяча людей, з них 15 тисяч – це херсонці.

Нагадуємо, наразі майже 60% території Запорізької області окупована Росією.

Також читайте: Окупанти відбирають майно українців, які евакуювались з південних регіонів, - Центр національного спротиву