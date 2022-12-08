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Новости Война
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Оперативная пауза пойдет на пользу РФ, поскольку лишит Украину инициативы, - ISW

зсу,взимку

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оперативная пауза на поле боя пойдет на пользу России, поскольку лишит Украину существующей инициативы.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института, сообщает Цензор.НЕТ.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские военные стремятся достичь оперативной паузы зимой, чтобы вернуть себе инициативу и провести контрнаступление весной.

Эксперты ISW согласились с оценками генсека НАТО, что оперативная пауза принесет пользу России, поскольку лишит Украину инициативы.

"Оперативная пауза зимой, вероятно, преждевременно завершит контрнаступательные операции Украины, увеличит вероятность того, что Украина потеряет инициативу, и предоставит деградированным российским войскам ценную 3-4-месячную отсрочку для восстановления и подготовки к ведению боевых действий на лучшем уровне", – отметили американские аналитики.

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Однако, отметили эксперты ISW, Владимир Путин по-прежнему не желает прекращать боевые действия, а российские военные продолжают наступательные операции вокруг Бахмута.

"Зацикленность Путина на продолжении наступательных операций вокруг Бахмута и в других местах способствует способности Украины удерживать военную инициативу на других участках боевых действий. Дальнейшие оперативные успехи Украины будут зависеть от способности ВСУ непрерывно продолжать последовательные операции в течение зимы", – говорится в отчете института.

Основные выводы ISW:

  • Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине.
  • Путин использует российский Совет по правам человека для консолидации власти, отвергая принципы международного права в области прав человека.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с комментариями, подтверждающими предварительные оценки ISW, что оперативная пауза зимой 2022-2023 гг. будет в пользу России.
  • Российские войска впервые за три недели применили в Украине беспилотники "Шахид-136".
  • Попытки России давить на Беларусь с целью вовлечения ее в войну в Украине может вызвать трения среди белорусских военных.
  • Российские войска, вероятно, увеличивают темпы своих контратак в восточной части Харьковской и западной части Луганской областей.
  • Оккупанты продолжают наступательные операции на Бахмутском и Авдеевско-Донецком направлениях.
  • В восточной части Херсонской области продолжаются оборонительные действия и перегруппировка сил российских войск.
  • Независимые российские СМИ сообщают, что мобилизационные мероприятия будут продолжаться, несмотря на заявления российских официальных лиц об обратном.
  • Оккупационные власти, вероятно, превращают Мариуполь Донецкой области в тыловую военную и логистическую базу для российских войск.

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армия РФ (19123) зима (174) прогноз (698) ВСУ (6564)


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08.12.2022 09:55 Ответить
https://youtu.be/3tJHi3e9YFk ..

Легенда о путлера будет жить в веках...сЦарь не настоящий 😆 Дипфейк..это круто то... классный видос 👆
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08.12.2022 10:59 Ответить
 
 