Оперативная пауза пойдет на пользу РФ, поскольку лишит Украину инициативы, - ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оперативная пауза на поле боя пойдет на пользу России, поскольку лишит Украину существующей инициативы.
Об этом говорится в ежедневном отчете Института, сообщает Цензор.НЕТ.
Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские военные стремятся достичь оперативной паузы зимой, чтобы вернуть себе инициативу и провести контрнаступление весной.
Эксперты ISW согласились с оценками генсека НАТО, что оперативная пауза принесет пользу России, поскольку лишит Украину инициативы.
"Оперативная пауза зимой, вероятно, преждевременно завершит контрнаступательные операции Украины, увеличит вероятность того, что Украина потеряет инициативу, и предоставит деградированным российским войскам ценную 3-4-месячную отсрочку для восстановления и подготовки к ведению боевых действий на лучшем уровне", – отметили американские аналитики.
Однако, отметили эксперты ISW, Владимир Путин по-прежнему не желает прекращать боевые действия, а российские военные продолжают наступательные операции вокруг Бахмута.
"Зацикленность Путина на продолжении наступательных операций вокруг Бахмута и в других местах способствует способности Украины удерживать военную инициативу на других участках боевых действий. Дальнейшие оперативные успехи Украины будут зависеть от способности ВСУ непрерывно продолжать последовательные операции в течение зимы", – говорится в отчете института.
Основные выводы ISW:
- Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине.
- Путин использует российский Совет по правам человека для консолидации власти, отвергая принципы международного права в области прав человека.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с комментариями, подтверждающими предварительные оценки ISW, что оперативная пауза зимой 2022-2023 гг. будет в пользу России.
- Российские войска впервые за три недели применили в Украине беспилотники "Шахид-136".
- Попытки России давить на Беларусь с целью вовлечения ее в войну в Украине может вызвать трения среди белорусских военных.
- Российские войска, вероятно, увеличивают темпы своих контратак в восточной части Харьковской и западной части Луганской областей.
- Оккупанты продолжают наступательные операции на Бахмутском и Авдеевско-Донецком направлениях.
- В восточной части Херсонской области продолжаются оборонительные действия и перегруппировка сил российских войск.
- Независимые российские СМИ сообщают, что мобилизационные мероприятия будут продолжаться, несмотря на заявления российских официальных лиц об обратном.
- Оккупационные власти, вероятно, превращают Мариуполь Донецкой области в тыловую военную и логистическую базу для российских войск.
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Легенда о путлера будет жить в веках...сЦарь не настоящий 😆 Дипфейк..это круто то... классный видос 👆