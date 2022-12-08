В ответ на обстрел Николаева ВСУ готовят "пакет контрмер", - Ким

Российские захватчики обстреляли Николаев без всякой военной задачи.

Об этом рассказал глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Террористы снова обстреляли Николаев. Обстрелов не было почти месяц. С военными переговорили. Мы готовим пакет контрмер отдельный, исходя из того, что они сделали. Они специально выехали на линию фронта, на обстрельную дистанцию и намеренно обстреляли Николаев без какой-либо военной задачи .

Это пальцем в небо, по гугл-карте, должно быть, стреляли. Потому будем реагировать соответственно. Работаем дальше", - отметил глава обладминистрации.

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