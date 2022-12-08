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Новости Война
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В ответ на обстрел Николаева ВСУ готовят "пакет контрмер", - Ким

миколаїв

Российские захватчики обстреляли Николаев без всякой военной задачи.

Об этом рассказал глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Террористы снова обстреляли Николаев. Обстрелов не было почти месяц. С военными переговорили. Мы готовим пакет контрмер отдельный, исходя из того, что они сделали. Они специально выехали на линию фронта, на обстрельную дистанцию и намеренно обстреляли Николаев без какой-либо военной задачи .

Это пальцем в небо, по гугл-карте, должно быть, стреляли. Потому будем реагировать соответственно. Работаем дальше", - отметил глава обладминистрации.

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Николаев (2145) обстрел (26995) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+7
Кім, кончай болтать, иди работай ! 👿
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08.12.2022 13:13
+6
Кім черговий відосик запиляє.
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08.12.2022 13:18
+4
" Ми готуємо пакет контрзаходів окремий."Яке відношення до дій ЗСУ, має цей болтун?
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08.12.2022 13:44
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Кім, кончай болтать, иди работай ! 👿
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08.12.2022 13:13 Ответить
мышкин, что "работал" и продолжает делать Ким все николаевцы знают, так что ты помет тут раскидывай
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08.12.2022 17:53 Ответить
Знаем, знаем, особенно про место, где первые три дня сидел, "работал", так сказать.
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08.12.2022 20:12 Ответить
Недавно пистанул на марафоне про то, что в Николаеве ситуация с безопасностью довоенная, это при том, что город находится в зоне поражения С-300, торнадо-с и я уже не говорю про калибры, шахиды и прочее кацапское крылатое говно.
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09.12.2022 10:40 Ответить
Кім черговий відосик запиляє.
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08.12.2022 13:18 Ответить
" Ми готуємо пакет контрзаходів окремий."Яке відношення до дій ЗСУ, має цей болтун?
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08.12.2022 13:44 Ответить
Заспокойте Кіма.
Він не речник ЗСУ
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08.12.2022 14:55 Ответить
він Голова Обласної Військової Адміністрації, постоянно комунікує з неостанніми чинами ЗСУ...тож він в темі...
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08.12.2022 17:50 Ответить
Виталий Александрович, залогиньтесь.
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08.12.2022 20:14 Ответить
Серйозно ? Кіму докладають про всі операції ? Та ладно.
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08.12.2022 22:35 Ответить
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08.12.2022 23:21 Ответить
Да, кацапам пора давать по соплам
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08.12.2022 15:31 Ответить
 
 