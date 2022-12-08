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Новини Війна
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У відповідь на обстріл Миколаєва ЗСУ готують "пакет контрзаходів", - Кім

миколаїв

Російські загарбники обстріляли Миколаїв без будь-якої військової задачі.

Про це розповів глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Терористи знову обстріляли Миколаїв. Обстрілів не було майже місяць. З військовими переговорили. Ми готуємо пакет контрзаходів окремий, виходячи з того, що вони зробили. Вони спеціально виїхали на лінію фронту, на обстрільну дистанцію та навмисно обстріляли Миколаїв без будь-якої військової задачі.

Це пальцем у небо, по гугл-карті, мабуть, стріляли. Тому будем реагувати відповідно. Працюємо далі", - зазначив очільник обладміністрації.

Читайте: Росіяни обстріляли Миколаїв із зенітних комплексів С-300

Автор: 

Миколаїв (1798) обстріл (28316) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+7
Кім, кончай болтать, иди работай ! 👿
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08.12.2022 13:13
+6
Кім черговий відосик запиляє.
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08.12.2022 13:18
+4
" Ми готуємо пакет контрзаходів окремий."Яке відношення до дій ЗСУ, має цей болтун?
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08.12.2022 13:44
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Кім, кончай болтать, иди работай ! 👿
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08.12.2022 13:13 Відповісти
мышкин, что "работал" и продолжает делать Ким все николаевцы знают, так что ты помет тут раскидывай
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08.12.2022 17:53 Відповісти
Знаем, знаем, особенно про место, где первые три дня сидел, "работал", так сказать.
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08.12.2022 20:12 Відповісти
Недавно пистанул на марафоне про то, что в Николаеве ситуация с безопасностью довоенная, это при том, что город находится в зоне поражения С-300, торнадо-с и я уже не говорю про калибры, шахиды и прочее кацапское крылатое говно.
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09.12.2022 10:40 Відповісти
Кім черговий відосик запиляє.
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08.12.2022 13:18 Відповісти
" Ми готуємо пакет контрзаходів окремий."Яке відношення до дій ЗСУ, має цей болтун?
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08.12.2022 13:44 Відповісти
Заспокойте Кіма.
Він не речник ЗСУ
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08.12.2022 14:55 Відповісти
він Голова Обласної Військової Адміністрації, постоянно комунікує з неостанніми чинами ЗСУ...тож він в темі...
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08.12.2022 17:50 Відповісти
Виталий Александрович, залогиньтесь.
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08.12.2022 20:14 Відповісти
Серйозно ? Кіму докладають про всі операції ? Та ладно.
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08.12.2022 22:35 Відповісти
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08.12.2022 23:21 Відповісти
Да, кацапам пора давать по соплам
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08.12.2022 15:31 Відповісти
 
 