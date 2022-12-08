У відповідь на обстріл Миколаєва ЗСУ готують "пакет контрзаходів", - Кім
Російські загарбники обстріляли Миколаїв без будь-якої військової задачі.
Про це розповів глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Терористи знову обстріляли Миколаїв. Обстрілів не було майже місяць. З військовими переговорили. Ми готуємо пакет контрзаходів окремий, виходячи з того, що вони зробили. Вони спеціально виїхали на лінію фронту, на обстрільну дистанцію та навмисно обстріляли Миколаїв без будь-якої військової задачі.
Це пальцем у небо, по гугл-карті, мабуть, стріляли. Тому будем реагувати відповідно. Працюємо далі", - зазначив очільник обладміністрації.
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Він не речник ЗСУ