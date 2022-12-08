РФ может закончить войну хоть завтра при желании Зеленского, - Песков
Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что война может закончиться завтра, если у президента Украины Владимир Зеленского будет такое желание.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"В этом случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может все закончиться: это может закончиться все завтра при желании", - отметил пресс-секретарь российского диктатора.
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меня одного тошнит от рожи этого ***** ?
> Украина будет лечить русских от болезни
Авжеж. Електрошоками.
Він так старався , а ви , нечисть, так його підвели .
Все ми , ваван, пам'ятаємо! Всю твою зраду .
Наш "ВАВАН" вашому бункерному дупу надрав, от ви й скиглите ))
Володя! Колесо кругле!
- Почему?
Да потому что их президент упирается - так воевать не хочет, и всё к мирным переговорам тянет, а народ ему это сделать не дает! А наш президент всеми силами народ на войну гонит, а тот упирается и воевать идти не хочет!
Где-то я уже это слышал ))
По чому Подоляк платить за коментар?
проблема - в існуванні *********! потрібно утилізувати *********! тільки так можна принести мир.
Потому что понимали - если такое чмо, непонятно от каких родителей, недокормленное, недолюбленное, выросшее в грязи и нищете ленинградской коммуналки и в бандитских подворотнях, каким либо случайным образом и поднимется на вершины власти, то он не будет править, он не будет развивать страну и заботится о людях...
Нет!!! Он будет МСТИТЬ!!!
Мстить всем. Людям, миру, своему прошлому, всем кто умнее, сильнее и лучше его. Это же реально страшно - красной кнопкой распоряжается человек, у которого из всех человеческих качеств в душе остались только злоба и ненависть.
https://charter97.org/ru/news/2022/12/8/527474/
Казахстанский бизнесмен - послу эрэфии : Кто ты такой, чтобы нам диктовать?
8.12.2022
АРМАН ШУРАЕВ
Арман Шураев отреагировал на скандальное обвинение посла эрэфии в «русофобии».
Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер Арман Шураев ответил послу рассеи лексею бородавкину, заявившему о поднимающем в республике голову национализме.
Он рекомендовал дипломату посмотреть в зеркало, чтобы увидеть главного «фашиста и нациста».
Шураев предупредил россиянского политика, что попытка эрэфии напасть на Казахстан и провести так называемую «СВО» обернется трагедией для паРаши.
«Слушай, проводилка у тебя сломалась, бородавкин, и у твоего патрона пуйла. Вы уже 9-й месяц получаете звездюлей от доблестных украинцев. И я могу сказать, не дай Бог, вы еще решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы не будет. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших чмобиков... Когда ты говоришь о русофобии в Казахстане, я хочу сказать, что эту русофобию, в первую очередь, сеете вы! Такие, как ты, бородавкин!» - высказался Шураев.
Он напомнил дипломату о сотнях заявлений россиянских пропагандистов с призывом бомбить Алматы, запретить в Казахстане государственный язык и проч.
«Кто ты такой, чтобы нам диктовать? Ты страдаешь деменцией. Поезжай к себе! Тебя клиника Кащенко ждет! Русофобия - все, чего вы добились своими дебильными действиями.
Вы что думаете, украинцы просто так начали стрелять в вас? Это вы ворвались в чужой дом с огнем и мечом. То же самое будет, если вы зайдете в Казахстан. Вы людоеды и самоеды!
Я надеюсь, что эта ваша гнилая федерация распадется в ближайшее время», - сказал бизнесмен.