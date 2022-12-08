РФ может закончить войну хоть завтра при желании Зеленского, - Песков

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что война может закончиться завтра, если у президента Украины Владимир Зеленского будет такое желание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"В этом случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может все закончиться: это может закончиться все завтра при желании", - отметил пресс-секретарь российского диктатора.

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