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Новини Війна
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РФ може закінчити війну хоч завтра за бажання Зеленського, - Пєсков

пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війна може закінчитися завтра, якщо в президента України Володимир Зеленського буде таке бажання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"У цьому випадку тут можна розмірковувати до посиніння, коли це все може закінчитися. Зеленський знає, коли це може все закінчитись: це може все закінчитися завтра за бажання", - зазначив прессекретар російського диктатора.

Дивіться: На Донбасі жорстке протистояння, кожен метр має значення, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Пєсков Дмитро (1610) росія (65007)


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Топ коментарі
+115
Желание Зеленского не имеет никакого значения...Не в Мордоре живём,Письков...
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08.12.2022 13:26
+89
Ложь и лицемерие, как всегда и все на Московии
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08.12.2022 13:23
+88
бажання Зеленського обмежені Волею Українського Народу
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08.12.2022 13:26
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при желании бункерного дрища можно закончить сегодня
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08.12.2022 17:25 Відповісти
Это все понятно, но у меня серьезный вопрос:
меня одного тошнит от рожи этого ***** ?
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08.12.2022 17:35 Відповісти
да всю россию от его рожи тошнит )))
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08.12.2022 21:40 Відповісти
Россия уже проиграла, Путин говорит, что от Зеленского все зависит. То бишь когда Украина пойдет в наступление, тогда русские будут бежать и Украина заберет свои земли и война закончится. Только Украина может решать, как завершить войну. Россия уже обречена на развал за то, что совершила. А может Украине вообще уничтожить власть России и СМИ поставить свои и перевоспитать из животных в людей. Но это сложно - это такой путь - целые институции и полностью нужно новые поколения 3 для преобразования всего общества. Вообще Киев был Киевской Русью - столицей. Для всех сторон, если за субъект государства принимать народ, то лучше будет обратно передать власть столицы всей руси - в Киев - мать городов русских! Киев - это бог, мораль, хорошие люди, свобода и правление народа и президент - это часть народа, лучшая власть, а власть Москвы - это испорченная власть пошедшая на поклон монголам. И власть в Москве - это коллаборанты и они просидели у власти долгие годы. И эти грязные душой люди выстроили династии злодеев и власть была всегда тираническая. В Киевской Руси была прямая демократия и вече принимали решения. И сейчас в Украине будет введена прямая демократия и народ будет принимать решения по каким законам лучше для общего блага жить. А Москва - это тираны принимающие решения вместо народа. Оскотинивает народ зомбоящиком показывают русским модели поведения быдла - как в нашей реше персонажи России - русские преподаются быдлом. Гулаг убил 100 миллионов русских за весь период. А еще других народов море загубили и забирали за херню. Просто правитель говорил - расстрелять за то, что ему не понравился человек. цена жизни русских ничего не стоит для этой цепочки тиранов за столетия. Киев может взять обратно права столицы. А русским какая разница. Они хотели Украину захватить. Для русских только власть сменится с Кремлевской на Киевскую. Это получится Европа увеличиться нехило. Есть уже план освоения ресурсов. Мы с западом так сплотились и запад такой сплоченный еще не бывал. Это создается самый мощный союз в истории человечества. мы вместе будем осваивать ресурсы и заниматься наукой и нужно ускоряться в развитии технологий и наук. Столько еще науки не открыто, только генетика сможет на своем пике творить вещи данные только богу. От бессмертия, до любых усиленных до максимума органов чувств и можно будет видеть, как орел, нюх иметь лучше чем собаки, регенерация органов и полная даже регенерация возможна. Мир уже 8 миллиардов - уже так много людей, что границы размоются скоро сами собой. войны - это современные Колизеи. Для обезумевших от власти и денег и бесконечного гедонизма безумных тиранов. развлечение в злодеяниях и получение удовольствия от злодеяний. Украина будет лечить русских от болезни, посттравматического стресса после такого опыта, что прошла Россия за века.
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08.12.2022 18:10 Відповісти
@
> Украина будет лечить русских от болезни

Авжеж. Електрошоками.
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08.12.2022 18:43 Відповісти
medychnyi kanabis 🎄
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08.12.2022 19:25 Відповісти
Іди *****! Підарас кацапський!
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08.12.2022 19:12 Відповісти
OK, todi pochekayemo poky vin skaghe sho '' хоче закінчити війну хоч завтра за бажання Зеленського''. 😌
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08.12.2022 19:23 Відповісти
Песков просто рожден для ремейка "Усатого няня" под названием "Усатый дрянь".
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08.12.2022 19:32 Відповісти
Піськін ! Забудь вже за цього зрадника ! Він вже вам все зробив одного разу : дороги - зробив , з півночі України війська відвів , чонгар - розмінував , оборонні замовлення згорнув !
Він так старався , а ви , нечисть, так його підвели .
Все ми , ваван, пам'ятаємо! Всю твою зраду .
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08.12.2022 19:32 Відповісти
А Ольгінці все не заспокояться.
Наш "ВАВАН" вашому бункерному дупу надрав, от ви й скиглите ))
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09.12.2022 05:20 Відповісти
Зеленський - це кізяк, що прилип до колеса історії Колесо обернулося і його підняло догори І він тепер пробує всім довести , що саме він це колесо обертає!

Володя! Колесо кругле!
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09.12.2022 06:09 Відповісти
- Знаешь Ванька! Я только сейчас, наконец-то, понял, что мы и украинцы, действительно, не один народ!

- Почему?

Да потому что их президент упирается - так воевать не хочет, и всё к мирным переговорам тянет, а народ ему это сделать не дает! А наш президент всеми силами народ на войну гонит, а тот упирается и воевать идти не хочет!

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09.12.2022 06:16 Відповісти
Брехня и первый и второй пример!
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09.12.2022 12:07 Відповісти
Доведи! А я потім викладу свою аргументацію Подивимося, хто з нас реготать буде, а хто буде виглядіть "обісраним" (до речі - це не "приклади" а анекдоти Зі збірника анекдотів про "Блазня" і "блазенят" Уже зібралося 96 сторінок Можна книжку публікувать!
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09.12.2022 14:14 Відповісти
А какие ваши даказательства??? )))
Где-то я уже это слышал ))
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10.12.2022 18:42 Відповісти
Не крути сракою! Хочеш щось сказать? Кажи! А "Брехня и первый и второй пример! - потому что я так сказал" - тут не прокотить! Тим більше - від "свіжозарядженого"
По чому Подоляк платить за коментар?
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10.12.2022 18:45 Відповісти
Ооо. А матом? Давай, не дави в собі природного кацапа!!!
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10.12.2022 21:06 Відповісти
Ще раз питаю: "Почому Подоляк за коментар платить?" Соплі підбери! "Природного кацапа" він знайшов! Ну пошукай ще трохи - може ще ЩОСЬ знайдеш
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11.12.2022 00:59 Відповісти
Їм з лютого кажуть, що пуйло може закінчити війну і він знає, що для цього треба зробити. Тепер вони це повторюють, змінивши особу. Нічого свого вигадати не здатні
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08.12.2022 19:37 Відповісти
разумеется есть - возврат крыма, 12 триллионов евро репараций и Путин Песков пропагандосы и весь гениралитет РФ в гааагу ) - можно еще потребовать себе Ростов и Сочи в качестве репараций и возврат сахалина и курил японии )))
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08.12.2022 21:34 Відповісти
кстати и вправду нужно выдвигать к РФ сразу требованиями не только с ее стороны территориальные уступки Украине но и возват захваченных территорий у японии, сибири китаю и заодно карелии финляндии )
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08.12.2022 21:37 Відповісти
****** падла ********** как троцкий!передышка им нужна чтобы потом опять в Украину переть!
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08.12.2022 22:18 Відповісти
для України війну не треба закінчувати. її треба ПРИПИНИТИ з повним виведенням рашистів з території України! а також з подальшою депутінізацією рф-ії, Гаагою та демілітарізацією прикордонної смуги шириною в 100 км
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08.12.2022 22:32 Відповісти
рашистський ібанап 3,14ськов.У рашистів було бажання розпочати війну в Україні ,якщо не буде у цих кровопивців бажання її закінчити,тоді в української армії і народу є і бажання і воля,при допомозі всього цивілізованого світу відправити рашистську ********* в пекло
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08.12.2022 23:33 Відповісти
В самий раз Гнусавому виконати своє бажання, бо царь лаптеногих знаходиться в колінно-ліктьовій позі, перепон немає.
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09.12.2022 01:28 Відповісти
дев'ять років назад зеленським і близько не пахло на політичному горизонті України, а мосКАЛЛі все одно напали, тому зеленський тут абсолютно НІ ДО ЧОГО!!!

проблема - в існуванні *********! потрібно утилізувати *********! тільки так можна принести мир.
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09.12.2022 01:32 Відповісти
Письков, ПНХ!
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09.12.2022 01:48 Відповісти
От падло брехливе..... Зеленський має бажання закіньчити завтра тільки не реально так швидко вигнати рашистов з теріторії України.
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09.12.2022 03:35 Відповісти
Вот потому в царской россии в 19-м веке и приняли закон неофициально называемый "О кухаркиных детях".
Потому что понимали - если такое чмо, непонятно от каких родителей, недокормленное, недолюбленное, выросшее в грязи и нищете ленинградской коммуналки и в бандитских подворотнях, каким либо случайным образом и поднимется на вершины власти, то он не будет править, он не будет развивать страну и заботится о людях...
Нет!!! Он будет МСТИТЬ!!!
Мстить всем. Людям, миру, своему прошлому, всем кто умнее, сильнее и лучше его. Это же реально страшно - красной кнопкой распоряжается человек, у которого из всех человеческих качеств в душе остались только злоба и ненависть.
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09.12.2022 04:58 Відповісти

https://charter97.org/ru/news/2022/12/8/527474/

Казахстанский бизнесмен - послу эрэфии : Кто ты такой, чтобы нам диктовать?

8.12.2022
АРМАН ШУРАЕВ

Арман Шураев отреагировал на скандальное обвинение посла эрэфии в «русофобии».

Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер Арман Шураев ответил послу рассеи лексею бородавкину, заявившему о поднимающем в республике голову национализме.

Он рекомендовал дипломату посмотреть в зеркало, чтобы увидеть главного «фашиста и нациста».

Шураев предупредил россиянского политика, что попытка эрэфии напасть на Казахстан и провести так называемую «СВО» обернется трагедией для паРаши.

«Слушай, проводилка у тебя сломалась, бородавкин, и у твоего патрона пуйла. Вы уже 9-й месяц получаете звездюлей от доблестных украинцев. И я могу сказать, не дай Бог, вы еще решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы не будет. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших чмобиков... Когда ты говоришь о русофобии в Казахстане, я хочу сказать, что эту русофобию, в первую очередь, сеете вы! Такие, как ты, бородавкин!» - высказался Шураев.

Он напомнил дипломату о сотнях заявлений россиянских пропагандистов с призывом бомбить Алматы, запретить в Казахстане государственный язык и проч.

«Кто ты такой, чтобы нам диктовать? Ты страдаешь деменцией. Поезжай к себе! Тебя клиника Кащенко ждет! Русофобия - все, чего вы добились своими дебильными действиями.
Вы что думаете, украинцы просто так начали стрелять в вас? Это вы ворвались в чужой дом с огнем и мечом. То же самое будет, если вы зайдете в Казахстан. Вы людоеды и самоеды!
Я надеюсь, что эта ваша гнилая федерация распадется в ближайшее время», - сказал бизнесмен.
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09.12.2022 05:25 Відповісти
Мразь усатая. Сдохни вместе со своим лысым фюрером от поноса!
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09.12.2022 05:36 Відповісти
Зе як - він позвонить, попросить і ви там нах*й всі застрелетесь?
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09.12.2022 06:49 Відповісти
Зеленський наш Верховний, але хай тільки попробує заїкнутися про капітуляцію - долю Української держави ми захищатимемо до останнього подиху.
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09.12.2022 07:21 Відповісти
Дык, война уже заканчивалась трижды(будапештский договор и 2 минских договора) и во-вторых, я мож и поверил бы , шо от бубiка все зависит... да Запад блеянья пiсь.ова упредил... Весь мир давно уже слышит наратив о том, шо Для стоп война есть 2 варианта: пыня забирает свои потешные войска из Украины или гасим всех чмобиков до потери пульса.
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09.12.2022 07:26 Відповісти
НАТО повинно "на вчора" знищити всі бункери пуйла, якщо не бажає знищувати самого пуйла,
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09.12.2022 07:55 Відповісти
А кацапам шо, слабо? Все уповают на НАТО.
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09.12.2022 10:50 Відповісти
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