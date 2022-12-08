РФ може закінчити війну хоч завтра за бажання Зеленського, - Пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війна може закінчитися завтра, якщо в президента України Володимир Зеленського буде таке бажання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"У цьому випадку тут можна розмірковувати до посиніння, коли це все може закінчитися. Зеленський знає, коли це може все закінчитись: це може все закінчитися завтра за бажання", - зазначив прессекретар російського диктатора.

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