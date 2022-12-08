Украине необходимо оборонное планирование, его отсутствие сильно тормозит обеспечение вооружением и сотрудничество с союзниками, - Бутусов. ВИДЕО
Война постоянно требует оперативных решений. А оборонное планирование, это и есть система предсказания угроз и определения приоритетов.
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в эфире Радио НВ.
По словам журналиста, отношения с международными партнерами основываются на институциональном взаимодействии.
"Для наших партнеров гораздо важнее действовать на перспективу, видеть стратегию Украины, что и как мы хотим использовать, каковы результаты, насколько эффективно мы применяем то оружие, каких результатов мы стремимся достичь в перспективе, как мы становимся сильнее в комплексе. Поэтому эти отдельные вещи имеют огромное значение политическое, нравственное. Если говорить о межгосударственном сотрудничестве, то здесь требуются не просто отдельные поступки. Здесь нужны уже программы. Украинская армия уже совершила такое количество подвигов во время этой жестокой войны, что эмоционально весь цивилизованный мир на нашей стороне. Но нам нужно оборонительное планирование. Это проблема, которая у нас есть. Отсутствие этого планирования очень сильно тормозит как у нас снабжение боеприпасами, вооружением, так и сотрудничество с нами со стороны наших партнеров, наших союзников", - пояснил Бутусов.
В качестве примера главный редактор Цензор.НЕТ привел оборонную доктрину Великобритании 2021 года.
"Там очень четко написано не просто, кто противник, а написано, как укрепляются силы обороны, за счет каких качеств, которые планируется достичь, какие способности планируется достичь, какие новые технологии применяются. Какие проекты, какие виды вооружения приоритетны и во что в первую очередь нужно инвестировать государству и вкладывать деньги. Поэтому столь четкая стратегия определяет приоритеты. Она описывает порядок и характер действий. Потому что во время тотальной войны, всеобщей мобилизации удовлетворить очень быстро все потребности всех сил обороны невозможно. И будет невозможно еще продолжительное время.
Поэтому надо в каждом процессе быстро определять приоритеты и смотреть в перспективу, чтобы можно было от режима пожара "дайте нам все и сегодня или на вчера" переходить на то, что нам нужно через 3 месяца, через месяц, через полгода, год, и спустя три года. Потому что есть длительные оборонные программы, которые нельзя спланировать, например запуск производства вооружения и боеприпасов. Есть такие виды, которые нельзя даже за год сделать. Надо инвестировать в перспективу, на три года вкладывать деньги. Тогда оно пойдет потом по большому потоку. Это оборонное планирование. Оно предполагает долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное предвидение и расстановку приоритетов", - добавил он.
"Я думаю, что каждый может узнать, как это происходит, если посмотрит просто на то, как было спланировано обеспечение зимней формой. Я думаю, это очевидно. Очень много у нас хаоса, очень много управленческих непоследовательных решений. Все это почему? Потому что война нуждается в постоянно оперативных решениях. Но для того чтобы ты успевал, ты должен опережать. Чтобы опережать, ты должен предвидеть. Оборонное планирование, это именно и есть система предвидения угроз и определения приоритетов – что и когда нам нужно", - подытожил Бутусов.
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тоді будемо мати і керування, і планування, і фінансування
Потрібен гетьман який забере все в олігократів, Беня наприклад накрав за 20 років більше 1 трлн уе... можливо не фактично а знизив ввп та відвів націю від розвитку... Олігархи обновляли енергетику? Ніт. Все що робиться після голодомору - все одинаково, просто театр протилежних дій щоб популус не розумів що робиться під ковром...
ХТО ЗАРАЗ МОЖЕ НАЦІОНАЛІЗУВАТИ ВСЕ ВКРАДЕНЕ? П? він і так все ахметову передав... Тому не П. Він видавив з майданівської трійки тягнибока та заліз на трактор.
На рахунок майдану: шукайте в франко- англомовній пресі докази того як журналісті з відстані 3-4 метри знімають на камеру он-лайн вбивства майданівців на інститутській де журналісти від снайпера не захищені а патріоти за ступеньками.... і зрозумійте що це теж саме що відбувалось з леніним.. "спецоперація"...
ОУН вибите... а значить НАЦІЯ ОКУПОВАНА зовсім...
Повномасштабна війна, окупація територій, обстріли, зменшення фінансування не змогли стримати виконання програми Президента. Навіть на доварену мівіну гаранту не вистачало, а дерева висаджуються за графіком! Слава кінцю епохи брехні
АЛЕ ТИ МАЄШ ЩОСЬ РОБИТИ... Задача журналіста - ІНФОРМУВАТИ без прикрас, владу критикувати в військвий час можливо але дуже і дуже обережно... Для одной медійної персони те що робить Юрій ВЖЕ титанічна робота героя.
Мені здається що це вже не побажання чи питання до *опи а звернення до спільноти щоб розумнішали... скоріше за все Юрію вже все зрозуміло...
І чи не тому ми маємо 20% окупованої території та більше 100 тисяч загиблих?
пройди патріотичний тест а то враження що на пайці сидиш.
Доки більшість стада є манкурти Вагнергейти, Оленівки, Дебальцеви, Іловайськи, Врадіївки, вбивства ОУН буде з нами.
Провладні кабінети авжеж будуть тільки з Павликів морозових - тобто найгірших манкуртів..
Саме тому немає сенсу втрачати час на полеміку з запроданцями чи дурними створіннями, а щоб виявити хто саме мій співрозмовник маю питання:
1) Чим відрізняється манкурт від історичного Павлика Морозова?
2) До якої категорії, на Вашу думку, відносяться зараз соціально-політичні боти?
3) Чому УНР не вистояла перед Московією? Як Ви це пов'язуєте з бездіяльністю Ліги Націй та Боєм під Крутами?
4) Які завершальні слова сказав Степан Хмара після "повинної" "захисника" Медведчука на судовому засіданні?
5) В чому полягає національна ідея України?
6) Патріоти ОУН/УПА боролись з загарбниками, на зараз їх ідеологія вам імпонує?
7) Хто такий Сашко Білий та чому він посварився з Аваковим?
8) Що Ви пам'ятаєте про відстріл групи Музичка? Вбачаєте паралелі на НКВД та вбивство ОУН в закарпатських лісах?
9) В якому році скасовали індексація соціальних видатків? Як це пов'язано з "оздоровленням банківської системи"?
10) Як формула розрахунку "Роттердам+" корелюється зі статтею 13 Конституції України?
11) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
12) Як ви ставитеся до Ірини Фаріон? Це власна оцінка її діяльності?
13) Що ви думаєте про Савченко та "спецоперації" по її звільненню? Яка оцінка Піар-шоу?
14) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
15) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
16) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
17) Олігархи то зло, але у вас є логічне пояснення чому так склалася ситуація що вони скупляють депутатів, відколи це взялося?
18) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну у 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуацією на острові Тузла?
Якщо це не варте вашої уваги - то автоматично зрозуміло що ти не належиш до патріотичної спільноти. Перевзувайся запроданець чи приєднуйся та розвивайся в ключі патріотичних устремлінь виплекати краще майбутнє для наступних поколінь. Чи заслабкий? Найкраща та найпростіша клініка - канал ютуб Ірини Фаріон - по 1-3 відео в день протягом 100 днів. До зустрічі!
Спочатку дай відповідь на факт що з 2019 гроші з оборонного бюджету перекинуто на "асхфальт" та у 2022 свідомо відкрито напрямки для проходу русні на Півдні та Півночі, а то виходить якось незручно, на факти що наведено ти мовчиш, натомість "растеклась" від Крут до ОУН
А сленг використовуйте для "однопартійців", незнайомій людині відразу зрозуміло хто її співрозмовник та зреагує відповідно до вашого ставлення/
розуму/освіти.
у підлість для армії і народу.
Краще планування це відсторонення зеленського від влади разом з агентурой кремля дЄрмаком і іншими Татаровими.
Ви краще машиною олією змащуйте щоб не зїржавіло
Як що ментально українці вважають різних олігархічних придатків хазяями України, то питання знімається чого у нас нічого не міняється в країні, тому у декого заванюється і іржавіє.
Готуйтесь до зміни влади на Пороха чи Залужного.
Жаба давить що людина всіє бізнес вести ?
Це д ж не ваш Зе клоун який за обливання брудом Порошенко через Квартал 95 мав від Коломойщі пайку і літав за нею до 2019 у ЄС
ОФШОРИ ????
Тобто ви "за" відміну індексації соціальних виплат, покупку "привату" = "очистку банків", проти збільшення ВВП та "за" невідповідь напавшим московитам на крим на схід? Так? Ви також за "супрун" і тд? Не ************** від "я проти ЗЕ", а від соціуму який страждає 3є століття...
ВВП хто підіймав та збільшував популяцію українців? Ви знаєте скільки наших людей нація нараховувала до голодоморів/війн? Тому зараз нас не більше 25 вже... а план "демонократів" 15... Знаєте для чого НКВД вбивало ОУН в лісах? Чи ви проти цього? Проти знання чи проти ОУН? Тобто ви "за" демократів? "москалів"? "компартІю дракону"?
Якщо ці питання вважаєте токсичними - просто дайте відповідь хто є національним героєм України (окрім очевидного нарід, герої, ЗСУ, і тд - наш народ страждає давно і це вже звичка), мої
Степан Хмара, всі політв'язні "відстріляного відродження" Сашко Білий та хлопці з майдану які там були за ідею вільної України. Дякую.
Але ... це ж суб'єктивне.
У кожного своя доля і шлях широкий...
До 2019 було, а зараз немає... Що сталось?
І крамольне питання - а хіба це не провина деякіх журналістів які розповідали байки про "бізнес на крові", "свинарчуків" та т.п.?
2) Зе!свальт;
3) вітрова Зе!нерація, яка має великий потенціал саме взимку.... Джерело:
4) мільярд Зе!древ;
5) 73% нащадків по розуму від корабельних сосен наріду...
6)
до речі, можливо ви поясните за що слави зшукав Подоляк? Це на кшталт "Тітушко"?
№ 2469-VIII "Про національну безпеку України". Схоже, що 5-та служба фсб недаремно їла свій хліб.