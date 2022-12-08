Украине необходимо оборонное планирование, его отсутствие сильно тормозит обеспечение вооружением и сотрудничество с союзниками, - Бутусов. ВИДЕО

Война постоянно требует оперативных решений. А оборонное планирование, это и есть система предсказания угроз и определения приоритетов.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в эфире Радио НВ.

По словам журналиста, отношения с международными партнерами основываются на институциональном взаимодействии.

"Для наших партнеров гораздо важнее действовать на перспективу, видеть стратегию Украины, что и как мы хотим использовать, каковы результаты, насколько эффективно мы применяем то оружие, каких результатов мы стремимся достичь в перспективе, как мы становимся сильнее в комплексе. Поэтому эти отдельные вещи имеют огромное значение политическое, нравственное. Если говорить о межгосударственном сотрудничестве, то здесь требуются не просто отдельные поступки. Здесь нужны уже программы. Украинская армия уже совершила такое количество подвигов во время этой жестокой войны, что эмоционально весь цивилизованный мир на нашей стороне. Но нам нужно оборонительное планирование. Это проблема, которая у нас есть. Отсутствие этого планирования очень сильно тормозит как у нас снабжение боеприпасами, вооружением, так и сотрудничество с нами со стороны наших партнеров, наших союзников", - пояснил Бутусов.

В качестве примера главный редактор Цензор.НЕТ привел оборонную доктрину Великобритании 2021 года.

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"Там очень четко написано не просто, кто противник, а написано, как укрепляются силы обороны, за счет каких качеств, которые планируется достичь, какие способности планируется достичь, какие новые технологии применяются. Какие проекты, какие виды вооружения приоритетны и во что в первую очередь нужно инвестировать государству и вкладывать деньги. Поэтому столь четкая стратегия определяет приоритеты. Она описывает порядок и характер действий. Потому что во время тотальной войны, всеобщей мобилизации удовлетворить очень быстро все потребности всех сил обороны невозможно. И будет невозможно еще продолжительное время.

Поэтому надо в каждом процессе быстро определять приоритеты и смотреть в перспективу, чтобы можно было от режима пожара "дайте нам все и сегодня или на вчера" переходить на то, что нам нужно через 3 месяца, через месяц, через полгода, год, и спустя три года. Потому что есть длительные оборонные программы, которые нельзя спланировать, например запуск производства вооружения и боеприпасов. Есть такие виды, которые нельзя даже за год сделать. Надо инвестировать в перспективу, на три года вкладывать деньги. Тогда оно пойдет потом по большому потоку. Это оборонное планирование. Оно предполагает долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное предвидение и расстановку приоритетов", - добавил он.

"Я думаю, что каждый может узнать, как это происходит, если посмотрит просто на то, как было спланировано обеспечение зимней формой. Я думаю, это очевидно. Очень много у нас хаоса, очень много управленческих непоследовательных решений. Все это почему? Потому что война нуждается в постоянно оперативных решениях. Но для того чтобы ты успевал, ты должен опережать. Чтобы опережать, ты должен предвидеть. Оборонное планирование, это именно и есть система предвидения угроз и определения приоритетов – что и когда нам нужно", - подытожил Бутусов.

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