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Новости Война
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Украине необходимо оборонное планирование, его отсутствие сильно тормозит обеспечение вооружением и сотрудничество с союзниками, - Бутусов. ВИДЕО

Война постоянно требует оперативных решений. А оборонное планирование, это и есть система предсказания угроз и определения приоритетов.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в эфире Радио НВ.

По словам журналиста, отношения с международными партнерами основываются на институциональном взаимодействии.

"Для наших партнеров гораздо важнее действовать на перспективу, видеть стратегию Украины, что и как мы хотим использовать, каковы результаты, насколько эффективно мы применяем то оружие, каких результатов мы стремимся достичь в перспективе, как мы становимся сильнее в комплексе. Поэтому эти отдельные вещи имеют огромное значение политическое, нравственное. Если говорить о межгосударственном сотрудничестве, то здесь требуются не просто отдельные поступки. Здесь нужны уже программы. Украинская армия уже совершила такое количество подвигов во время этой жестокой войны, что эмоционально весь цивилизованный мир на нашей стороне. Но нам нужно оборонительное планирование. Это проблема, которая у нас есть. Отсутствие этого планирования очень сильно тормозит как у нас снабжение боеприпасами, вооружением, так и сотрудничество с нами со стороны наших партнеров, наших союзников", - пояснил Бутусов.

В качестве примера главный редактор Цензор.НЕТ привел оборонную доктрину Великобритании 2021 года.

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"Там очень четко написано не просто, кто противник, а написано, как укрепляются силы обороны, за счет каких качеств, которые планируется достичь, какие способности планируется достичь, какие новые технологии применяются. Какие проекты, какие виды вооружения приоритетны и во что в первую очередь нужно инвестировать государству и вкладывать деньги. Поэтому столь четкая стратегия определяет приоритеты. Она описывает порядок и характер действий. Потому что во время тотальной войны, всеобщей мобилизации удовлетворить очень быстро все потребности всех сил обороны невозможно. И будет невозможно еще продолжительное время.

Поэтому надо в каждом процессе быстро определять приоритеты и смотреть в перспективу, чтобы можно было от режима пожара "дайте нам все и сегодня или на вчера" переходить на то, что нам нужно через 3 месяца, через месяц, через полгода, год, и спустя три года. Потому что есть длительные оборонные программы, которые нельзя спланировать, например запуск производства вооружения и боеприпасов. Есть такие виды, которые нельзя даже за год сделать. Надо инвестировать в перспективу, на три года вкладывать деньги. Тогда оно пойдет потом по большому потоку. Это оборонное планирование. Оно предполагает долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное предвидение и расстановку приоритетов", - добавил он.

"Я думаю, что каждый может узнать, как это происходит, если посмотрит просто на то, как было спланировано обеспечение зимней формой. Я думаю, это очевидно. Очень много у нас хаоса, очень много управленческих непоследовательных решений. Все это почему? Потому что война нуждается в постоянно оперативных решениях. Но для того чтобы ты успевал, ты должен опережать. Чтобы опережать, ты должен предвидеть. Оборонное планирование, это именно и есть система предвидения угроз и определения приоритетов – что и когда нам нужно", - подытожил Бутусов.

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Бутусов Юрий (4351)


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Топ комментарии
+13
Україні потрібні Гетьман, Пастор та Кролик!

тоді будемо мати і керування, і планування, і фінансування
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08.12.2022 15:57
+12
Это правильная постановка вопроса. Другое дело, что это дело госуларства в целом. А у керма-парни заточены на одну цель-удержаться у власти. Все что вне этих целей- то "....ись оно конем".
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08.12.2022 15:58
+12
"У меня нет времени думать стратегически" (В.Зеленський)
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08.12.2022 16:03
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Україні потрібні Гетьман, Пастор та Кролик!

тоді будемо мати і керування, і планування, і фінансування
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08.12.2022 15:57 Ответить
ніт, всі ці тільки знижали ВВП...

Потрібен гетьман який забере все в олігократів, Беня наприклад накрав за 20 років більше 1 трлн уе... можливо не фактично а знизив ввп та відвів націю від розвитку... Олігархи обновляли енергетику? Ніт. Все що робиться після голодомору - все одинаково, просто театр протилежних дій щоб популус не розумів що робиться під ковром...

ХТО ЗАРАЗ МОЖЕ НАЦІОНАЛІЗУВАТИ ВСЕ ВКРАДЕНЕ? П? він і так все ахметову передав... Тому не П. Він видавив з майданівської трійки тягнибока та заліз на трактор.

На рахунок майдану: шукайте в франко- англомовній пресі докази того як журналісті з відстані 3-4 метри знімають на камеру он-лайн вбивства майданівців на інститутській де журналісти від снайпера не захищені а патріоти за ступеньками.... і зрозумійте що це теж саме що відбувалось з леніним.. "спецоперація"...

ОУН вибите... а значить НАЦІЯ ОКУПОВАНА зовсім...
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08.12.2022 16:37 Ответить
Зеленой власти не до оборонного планування - "выполняют-воруют" с плана по высадке 1 млрд. деревьев!
Повномасштабна війна, окупація територій, обстріли, зменшення фінансування не змогли стримати виконання програми Президента. Навіть на доварену мівіну гаранту не вистачало, а дерева висаджуються за графіком! Слава кінцю епохи брехні
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08.12.2022 19:03 Ответить
А що робити, як що Гетьман як тІлька кролік стабілізував економіку запустив дії на знищення кролика? Ви ж пам'ятаєте бігборди біжи кролик, біжи! Як ці тези повторював генпрокурор Луценко, як була підтягнута важка артилерія у вигляді Саакашвілі, якому гетьман пообіцяв посаду прем'єра. Саакашвілі прикладав дуже багато зусиль, але і його кинув гетьман. Що з цим серпінтарієм робити? На мою думку їх всіх потрібно відправляти під три чорти. Включно з Зеленським. Щукати іньших діячів. Ці вже довели нас до цугундера і далі будуть красти на митницях, держпідприємства, і скрізь д чого дотягнуться їх шоколадні і не тільки шоколадніруки.
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09.12.2022 08:43 Ответить
Это правильная постановка вопроса. Другое дело, что это дело госуларства в целом. А у керма-парни заточены на одну цель-удержаться у власти. Все что вне этих целей- то "....ись оно конем".
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08.12.2022 15:58 Ответить
Щоб красти ніякі плани не потрібні. Тому у діючого КМУ немає ні планів, ні стратегій, а відповідно, і легітимності (бо цей КМУ повинен був бути розпущений відповідно до законів України ще 2 роки тому).
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08.12.2022 16:03 Ответить
Планувати потрібно НАТО, бо Україна мае туди увійти у 2023 році
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08.12.2022 16:03 Ответить
"У меня нет времени думать стратегически" (В.Зеленський)
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08.12.2022 16:03 Ответить
....занавєс! 😕
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08.12.2022 16:24 Ответить
А основне "гальмо" сидить в ОП (пальцем показувати не буду)
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08.12.2022 16:22 Ответить
Їх там ... всі ))
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08.12.2022 16:32 Ответить
Юра , какое военное планирование , ті о чем !!!!!! Шашлыки , шаурма, мивина , вот их уровень , плюс асфальт как достижение всех времен и народов , о каком планировании вообще может идти речь , если нужно финансировать марафоны , ОПу премиями , их друзей всех пересадить на порше и мерседесы , распил бюджета между семьями олигархами , а содержание любовниц , их квартир и домов , ты о чем Юра ? там не кому планировать , от слова - АБСОЛЮТНО !!!! Они пришли не планировать а воровать , грести как в последний раз , на гуманитарке, машинах для зсу, генераторах, на зимней одежде для зсу , и тд , там нет людей Юра , там нет с кем говорить и и нет кому планировать , это проходимцы , которые пытаются зацементировать власть под свои интересы , вот о чем они думают.
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08.12.2022 16:32 Ответить
Коли за країну болить, кожен день приходять погрози, кожен день ти взаєш про 2-3 вбитих гарних знайомих, коли знаєш що "влада" перестала закупляти Бк...

АЛЕ ТИ МАЄШ ЩОСЬ РОБИТИ... Задача журналіста - ІНФОРМУВАТИ без прикрас, владу критикувати в військвий час можливо але дуже і дуже обережно... Для одной медійної персони те що робить Юрій ВЖЕ титанічна робота героя.

Мені здається що це вже не побажання чи питання до *опи а звернення до спільноти щоб розумнішали... скоріше за все Юрію вже все зрозуміло...
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08.12.2022 16:46 Ответить
а до 2019 у нас не було військового часу, тож купу бруду на владу яка дійсно!! займалась оборонним плануванням, можна було лити?
І чи не тому ми маємо 20% окупованої території та більше 100 тисяч загиблих?
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08.12.2022 18:24 Ответить
Він не був військовим за конституцією куди ще не добрались олігархи. По ній він був "спеціальний" - при військовому - кордони закриваються, олігархи общипуються як кури (тобто на військові рейки) та держава в короткий період визначається оголошує війну противнику чи капітулює. Те що було - явно ви в окопах без права на відповідь на захист не сиділи з 2014 тому не розумієте що то за гетьман був... 20 років в держапараті і мільярдер колишній прокурор його просив обрати бізнес чи державництво... але у П своє на умі... акщо 12х12 реформ сподобались - з'їсте ще... але якщо б була впевненність що "рахують вірні"... на кшталт охендовького))) Яник передав його П... на цьому і порішили
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08.12.2022 23:50 Ответить
багато тексту. По 2019 ракети розроблялись, армія переозброювалась, лінія на 155 мм снаряди закуплена, а з приходом Святого Боневтіка все похєрілось і з 2019 по 2022 МО не купило жодного снаряду. І підготувала для здачі Північ (включно з Києвом) та Південь.- все що потрібно знати.
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09.12.2022 00:06 Ответить
на папері - можливо... а чому кордони були відкриті? чом відповідати ворогу нельзя було? Чому котли ? чому панами? чому одному з командирів за те що ослухався приказу та вийшов з іловайського оточення П дав орден за хоробрість? та багато інших, як ті ж складовиська, на які буде така ж відповідь "багато тексту" Манкурт на той манкурт бо йому достатньо 7 сек в тік току щоб міну скривити та газу пустити, на більше він нездатен.
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09.12.2022 00:13 Ответить
Поляки - хороші друзі коли по дорозі. А ти докажи що незапроданець.
пройди патріотичний тест а то враження що на пайці сидиш.

Доки більшість стада є манкурти Вагнергейти, Оленівки, Дебальцеви, Іловайськи, Врадіївки, вбивства ОУН буде з нами.
Провладні кабінети авжеж будуть тільки з Павликів морозових - тобто найгірших манкуртів..
Саме тому немає сенсу втрачати час на полеміку з запроданцями чи дурними створіннями, а щоб виявити хто саме мій співрозмовник маю питання:

1) Чим відрізняється манкурт від історичного Павлика Морозова?
2) До якої категорії, на Вашу думку, відносяться зараз соціально-політичні боти?
3) Чому УНР не вистояла перед Московією? Як Ви це пов'язуєте з бездіяльністю Ліги Націй та Боєм під Крутами?
4) Які завершальні слова сказав Степан Хмара після "повинної" "захисника" Медведчука на судовому засіданні?
5) В чому полягає національна ідея України?
6) Патріоти ОУН/УПА боролись з загарбниками, на зараз їх ідеологія вам імпонує?
7) Хто такий Сашко Білий та чому він посварився з Аваковим?
8) Що Ви пам'ятаєте про відстріл групи Музичка? Вбачаєте паралелі на НКВД та вбивство ОУН в закарпатських лісах?
9) В якому році скасовали індексація соціальних видатків? Як це пов'язано з "оздоровленням банківської системи"?
10) Як формула розрахунку "Роттердам+" корелюється зі статтею 13 Конституції України?
11) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
12) Як ви ставитеся до Ірини Фаріон? Це власна оцінка її діяльності?
13) Що ви думаєте про Савченко та "спецоперації" по її звільненню? Яка оцінка Піар-шоу?
14) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
15) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
16) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
17) Олігархи то зло, але у вас є логічне пояснення чому так склалася ситуація що вони скупляють депутатів, відколи це взялося?
18) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну у 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуацією на острові Тузла?

Якщо це не варте вашої уваги - то автоматично зрозуміло що ти не належиш до патріотичної спільноти. Перевзувайся запроданець чи приєднуйся та розвивайся в ключі патріотичних устремлінь виплекати краще майбутнє для наступних поколінь. Чи заслабкий? Найкраща та найпростіша клініка - канал ютуб Ірини Фаріон - по 1-3 відео в день протягом 100 днів. До зустрічі!
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09.12.2022 00:14 Ответить
Ну ти "растєклась мислю по дрєву"
Спочатку дай відповідь на факт що з 2019 гроші з оборонного бюджету перекинуто на "асхфальт" та у 2022 свідомо відкрито напрямки для проходу русні на Півдні та Півночі, а то виходить якось незручно, на факти що наведено ти мовчиш, натомість "растеклась" від Крут до ОУН
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09.12.2022 01:15 Ответить
Зло одного не зменшує зло більшого маніпулятора коли оба біля кормушки. Особливо якщо олігархом став на державній шиї... Скільки булатів та оплотів поставлено в ЗСУ а скільки продано арабам? Відаєте подібною інформацією? Скільки хлопців з майдану вбито в котлах? Відаєте? навряд чи вам до цього є права... нажаль...

А сленг використовуйте для "однопартійців", незнайомій людині відразу зрозуміло хто її співрозмовник та зреагує відповідно до вашого ставлення/розуму/освіти.
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09.12.2022 03:48 Ответить
с тобой дерьмо зэ-лёное все погятно зэ-ботня
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09.12.2022 04:31 Ответить
як то кажуть, "слів защітан". Не пиши мені більше, раз не здатна дискутувати як розумна людина.
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09.12.2022 10:28 Ответить
Ответь , только на один вопрос , почему , патриотках Фарион могла быть в ком партии ⁉️И недавно пиарила ************ ахметова влащенко Где сейчас воюет Тягнибок , почему его не слышно
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09.12.2022 03:31 Ответить
КИРИЛКА Тимошенко яркий пример ,не постеснялся сп#здил гуманитарный автомобиль для раненых ,имея до хрена своих , а шут его крышует
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08.12.2022 19:51 Ответить
Всю оборону держави тримає у своїх руках ОП. Гнучкість Резнікова перед ОП трансформувалась
у підлість для армії і народу.
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08.12.2022 17:55 Ответить
У Зе планування дуже просте - сьогодні відосік і завтра відосік, а там якось саме по собі щось буде.
Краще планування це відсторонення зеленського від влади разом з агентурой кремля дЄрмаком і іншими Татаровими.
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08.12.2022 18:08 Ответить
Конкретно , кто и когда ! Заржавело уже и завонялось !
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08.12.2022 19:54 Ответить
А хто хозяїн в Україні ?
Ви краще машиною олією змащуйте щоб не зїржавіло
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08.12.2022 20:24 Ответить
Банда выродков батальенов Монако , Вены и каламойши (зашкваренного до такой степени , что не выездной Совсем , разве только на мордор ) , нанявшая на роль "президента" актеришку 4-уклониста ,умевшего кривляться и снимать трусы на подмостках
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09.12.2022 03:21 Ответить
Хозяїн України це народ України, а не пострадянські комсорги типу Коломойши і Пінчука.
Як що ментально українці вважають різних олігархічних придатків хазяями України, то питання знімається чого у нас нічого не міняється в країні, тому у декого заванюється і іржавіє.
Готуйтесь до зміни влади на Пороха чи Залужного.
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09.12.2022 13:58 Ответить
Порох при владі став мільярдером, це норма для нації?
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09.12.2022 19:02 Ответить
Він і до цього бідним не був.
Жаба давить що людина всіє бізнес вести ?
Це д ж не ваш Зе клоун який за обливання брудом Порошенко через Квартал 95 мав від Коломойщі пайку і літав за нею до 2019 у ЄС
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09.12.2022 21:08 Ответить
ВІДКІЛЯ У КЛОУНА З ЦИРКУ МІЛІОНИ ДОЛАРІВ, У БІДНОГО ДНІПРОВСЬКОГО ХЛОПЧИКА
ОФШОРИ ????
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09.12.2022 21:10 Ответить
Або бізнес або влада... це щось неймовірне...

Тобто ви "за" відміну індексації соціальних виплат, покупку "привату" = "очистку банків", проти збільшення ВВП та "за" невідповідь напавшим московитам на крим на схід? Так? Ви також за "супрун" і тд? Не ************** від "я проти ЗЕ", а від соціуму який страждає 3є століття...
ВВП хто підіймав та збільшував популяцію українців? Ви знаєте скільки наших людей нація нараховувала до голодоморів/війн? Тому зараз нас не більше 25 вже... а план "демонократів" 15... Знаєте для чого НКВД вбивало ОУН в лісах? Чи ви проти цього? Проти знання чи проти ОУН? Тобто ви "за" демократів? "москалів"? "компартІю дракону"?

Якщо ці питання вважаєте токсичними - просто дайте відповідь хто є національним героєм України (окрім очевидного нарід, герої, ЗСУ, і тд - наш народ страждає давно і це вже звичка), мої
Степан Хмара, всі політв'язні "відстріляного відродження" Сашко Білий та хлопці з майдану які там були за ідею вільної України. Дякую.
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10.12.2022 00:39 Ответить
Звісно когорта історичних діячів на кшталт Богдана, Сірка, Орлика і тд і тп.
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10.12.2022 00:41 Ответить
Брєд реальний.
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10.12.2022 20:09 Ответить
задайте ви розумне питання, по вашим постам зрозуміло що знаєте не мало, не простий же манкурт чи куплений... Але ніколи не потрібно оправдовувати дії одного діями другого, це теж саме як москалі виправдовують свою імперську геноцидну політику: "штатам модна а нам ніззя?" Тому якщо нічого відповісти, промовчіть.

Але ... це ж суб'єктивне.

У кожного своя доля і шлях широкий...
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10.12.2022 20:20 Ответить
Подоляцький йди по адресі руского корабля.
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10.12.2022 20:22 Ответить
це щось нове... не поясниш?
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10.12.2022 20:29 Ответить
Цікаво, а де воно поділось?
До 2019 було, а зараз немає... Що сталось?
І крамольне питання - а хіба це не провина деякіх журналістів які розповідали байки про "бізнес на крові", "свинарчуків" та т.п.?
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08.12.2022 18:22 Ответить
ЧЕМБЕРЛЕНСЬКИЙ ПРОСИРАЄ ВСЕ, ЗА ЩО БЕРЕТЬСЯ
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08.12.2022 22:01 Ответить
Україні потрібне: 1) оборонне Зе!планування ...... Джерело:
2) Зе!свальт;
3) вітрова Зе!нерація, яка має великий потенціал саме взимку.... Джерело:
4) мільярд Зе!древ;
5) 73% нащадків по розуму від корабельних сосен наріду...
6)
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08.12.2022 22:48 Ответить
геноцид був є і далі буде, просто піпли цього не розуміють, така вже їх реальність... Коли хорошого не знаєш - погане буде нормою...
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10.12.2022 22:19 Ответить
, йди в ОПу подляківець.
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11.12.2022 18:47 Ответить
не потрібно пугати тим чого самі боїтесь... Туди таких як ми не беруть

до речі, можливо ви поясните за що слави зшукав Подоляк? Це на кшталт "Тітушко"?
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11.12.2022 19:50 Ответить
Був непоганий Закон "Про організацію оборонного планування", який втратив чинність на підставі Закону від 21 червня 2018 року
№ 2469-VIII "Про національну безпеку України". Схоже, що 5-та служба фсб недаремно їла свій хліб.

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09.12.2022 06:15 Ответить
а хто в *раді не має 3 паспорти?
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10.12.2022 22:23 Ответить
 
 