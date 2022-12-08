Россияне готовятся к новым боям, а не к переговорам, - Кулеба

Несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что она стремится к мирным переговорам, поведение России свидетельствует о том, что она действительно не заинтересована в мире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Wall Street Journal заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Они готовятся к новым боям и новым наступательным операциям, а не к переговорам. Потому ничто не говорит в пользу того, что Россия готова к разговору", - сказал министр.

Кулеба отметил, что после освобождения Херсона Россия перебросила войска с того направления на восток Донбасса и пытается захватить город Бахмут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная пауза пойдет на пользу РФ, поскольку лишит Украину инициативы, - ISW