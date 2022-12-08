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Новости Война
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Россияне готовятся к новым боям, а не к переговорам, - Кулеба

кулеба

Несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что она стремится к мирным переговорам, поведение России свидетельствует о том, что она действительно не заинтересована в мире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Wall Street Journal заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Они готовятся к новым боям и новым наступательным операциям, а не к переговорам. Потому ничто не говорит в пользу того, что Россия готова к разговору", - сказал министр.

Кулеба отметил, что после освобождения Херсона Россия перебросила войска с того направления на восток Донбасса и пытается захватить город Бахмут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная пауза пойдет на пользу РФ, поскольку лишит Украину инициативы, - ISW

россия (95418) Кулеба Дмитрий (2880) переговоры с Россией (954)


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Топ комментарии
+8
Геньо Геньовичу, мені не подобаються ті, кому до вподоби арахамія

і якщо ти там десь ув абхазької обізяни побачив "умови України", то може вам удвох до сухумського розплідника?
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08.12.2022 16:55
+5
Ну точно не в Стаханов, мабуть в Артемівськ як і називався до цього Бахмут
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08.12.2022 17:00
+4
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08.12.2022 16:34
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08.12.2022 16:34 Ответить
а до чого готується арахамія?
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08.12.2022 16:34 Ответить
А что тебе не нравится? Сам Арахамия или то, что хотят переговоры на условиях Украины?
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08.12.2022 16:44 Ответить
Він українською запитав.
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08.12.2022 16:46 Ответить
Геньо Геньовичу, мені не подобаються ті, кому до вподоби арахамія

і якщо ти там десь ув абхазької обізяни побачив "умови України", то може вам удвох до сухумського розплідника?
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08.12.2022 16:55 Ответить
Так спроси у того кто его наградил орденом "За Заслуги" в 2014 и отправь его туда вместе с ним.
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08.12.2022 17:07 Ответить
аграхімія готується до переходу через північний кордон. Встигне добіжати чи ні?
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08.12.2022 17:42 Ответить
Мне может кто-то пояснить в чем ценность Бахмута? Чо орки его так хотят взять?
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08.12.2022 16:36 Ответить
Как они говорят, это дорога на Краматорск, а там вроде и на Славянск.но может это не точно.
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08.12.2022 16:41 Ответить
Можливо хочуть гучно наново перейменувати в стаханов. Хоча напевно просто захват всього бамбасу, а Бахмут один з вузлів оборони.
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08.12.2022 16:41 Ответить
Ну точно не в Стаханов, мабуть в Артемівськ як і називався до цього Бахмут
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08.12.2022 17:00 Ответить
Ви праві, сплутав ))
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08.12.2022 17:07 Ответить
ценности ни для кого не представляет. но это не цензоровская тема.
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08.12.2022 16:51 Ответить
а куда параша перекинула своїх орків та техніку, які так успішно вивела з правого берега і херсона по понтонних переправах?
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08.12.2022 16:49 Ответить


Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1600839443732377600 2 ч

Правда сильная вещь! В 2014г украинцы не могли принять факт, что 92%(подтвержденные данные ГУР) россиян поддерживает войну. Верили, что россияне люди. Были котлы .. Но в 2022г украинцы приняли Правду, что россияне нелюди и уже терпит разгром армия рФ. Правду нужно принимать.
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08.12.2022 17:12 Ответить
Хоч відкрито у нас почали це визнавати. Перімір'я - тільки коли черепа кацапів будуть валятись навкруги, а продуктів. медикаментів і ПСМ у ни не буде взагалі.
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08.12.2022 17:37 Ответить
 
 