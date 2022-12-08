Россияне готовятся к новым боям, а не к переговорам, - Кулеба
Несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что она стремится к мирным переговорам, поведение России свидетельствует о том, что она действительно не заинтересована в мире.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Wall Street Journal заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Они готовятся к новым боям и новым наступательным операциям, а не к переговорам. Потому ничто не говорит в пользу того, что Россия готова к разговору", - сказал министр.
Кулеба отметил, что после освобождения Херсона Россия перебросила войска с того направления на восток Донбасса и пытается захватить город Бахмут.
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і якщо ти там десь ув абхазької обізяни побачив "умови України", то може вам удвох до сухумського розплідника?
Ray
@Ray_net_ua
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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1600839443732377600 2 ч
Правда сильная вещь! В 2014г украинцы не могли принять факт, что 92%(подтвержденные данные ГУР) россиян поддерживает войну. Верили, что россияне люди. Были котлы .. Но в 2022г украинцы приняли Правду, что россияне нелюди и уже терпит разгром армия рФ. Правду нужно принимать.