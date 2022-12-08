Росіяни готуються до нових боїв, а не до переговорів, - Кулеба
Попри неодноразові заяви Москви про те, що вона прагне до мирних переговорів, поведінка Росії свідчить про те, що вона насправді не зацікавлена в мирі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Wall Street Journal заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Вони готуються до нових боїв і до нових наступальних операцій, а не до переговорів. Тому ніщо не говорить на користь того, що Росія готова до розмови", - сказав міністр.
Кулеба зазначив. що після визволення Херсона Росія перекинула війська з того напрямку на схід Донбасу та намагається захопити місто Бахмут.
Топ коментарі
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і якщо ти там десь ув абхазької обізяни побачив "умови України", то може вам удвох до сухумського розплідника?
Ray
@Ray_net_ua
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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1600839443732377600 2 ч
Правда сильная вещь! В 2014г украинцы не могли принять факт, что 92%(подтвержденные данные ГУР) россиян поддерживает войну. Верили, что россияне люди. Были котлы .. Но в 2022г украинцы приняли Правду, что россияне нелюди и уже терпит разгром армия рФ. Правду нужно принимать.