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Новини Війна
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Росіяни готуються до нових боїв, а не до переговорів, - Кулеба

кулеба

Попри неодноразові заяви Москви про те, що вона прагне до мирних переговорів, поведінка Росії свідчить про те, що вона насправді не зацікавлена в мирі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Wall Street Journal заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Вони готуються до нових боїв і до нових наступальних операцій, а не до переговорів. Тому ніщо не говорить на користь того, що Росія готова до розмови", - сказав міністр.

Кулеба зазначив. що після визволення Херсона Росія перекинула війська з того напрямку на схід Донбасу та намагається захопити місто Бахмут.

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Автор: 

росія (65007) Кулеба Дмитро (3604) переговори з Росією (1070)


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Топ коментарі
+8
Геньо Геньовичу, мені не подобаються ті, кому до вподоби арахамія

і якщо ти там десь ув абхазької обізяни побачив "умови України", то може вам удвох до сухумського розплідника?
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08.12.2022 16:55
+5
Ну точно не в Стаханов, мабуть в Артемівськ як і називався до цього Бахмут
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08.12.2022 17:00
+4
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08.12.2022 16:34
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08.12.2022 16:34 Відповісти
а до чого готується арахамія?
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08.12.2022 16:34 Відповісти
А что тебе не нравится? Сам Арахамия или то, что хотят переговоры на условиях Украины?
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08.12.2022 16:44 Відповісти
Він українською запитав.
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08.12.2022 16:46 Відповісти
Геньо Геньовичу, мені не подобаються ті, кому до вподоби арахамія

і якщо ти там десь ув абхазької обізяни побачив "умови України", то може вам удвох до сухумського розплідника?
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08.12.2022 16:55 Відповісти
Так спроси у того кто его наградил орденом "За Заслуги" в 2014 и отправь его туда вместе с ним.
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08.12.2022 17:07 Відповісти
аграхімія готується до переходу через північний кордон. Встигне добіжати чи ні?
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08.12.2022 17:42 Відповісти
Мне может кто-то пояснить в чем ценность Бахмута? Чо орки его так хотят взять?
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08.12.2022 16:36 Відповісти
Как они говорят, это дорога на Краматорск, а там вроде и на Славянск.но может это не точно.
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08.12.2022 16:41 Відповісти
Можливо хочуть гучно наново перейменувати в стаханов. Хоча напевно просто захват всього бамбасу, а Бахмут один з вузлів оборони.
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08.12.2022 16:41 Відповісти
Ну точно не в Стаханов, мабуть в Артемівськ як і називався до цього Бахмут
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08.12.2022 17:00 Відповісти
Ви праві, сплутав ))
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08.12.2022 17:07 Відповісти
ценности ни для кого не представляет. но это не цензоровская тема.
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08.12.2022 16:51 Відповісти
а куда параша перекинула своїх орків та техніку, які так успішно вивела з правого берега і херсона по понтонних переправах?
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08.12.2022 16:49 Відповісти


Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1600839443732377600 2 ч

Правда сильная вещь! В 2014г украинцы не могли принять факт, что 92%(подтвержденные данные ГУР) россиян поддерживает войну. Верили, что россияне люди. Были котлы .. Но в 2022г украинцы приняли Правду, что россияне нелюди и уже терпит разгром армия рФ. Правду нужно принимать.
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08.12.2022 17:12 Відповісти
Хоч відкрито у нас почали це визнавати. Перімір'я - тільки коли черепа кацапів будуть валятись навкруги, а продуктів. медикаментів і ПСМ у ни не буде взагалі.
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08.12.2022 17:37 Відповісти
 
 