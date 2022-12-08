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Новости Война
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Путин все еще надеется на победу и чудо, - Кулеба

путін

Поведение России свидетельствует о том, что Москва все еще стремится к военной победе, включая завоевание всей Украины.

ЯКак сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью Wall Street Journal.

"Путин и его ближайшее окружение надеются на чудо, которое произойдет и изменит ситуацию", - подчеркнул министр.

Кулеба также призвал предоставить Украине больше оружия, в том числе танки западного производства, реактивные истребители и ракеты ATACMS.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир не развалится, если распадется Россия, - Кулеба

путин владимир (31225) россия (95418) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+9
кадирівський *уй ***** в сраку, а нє пАбєду!
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08.12.2022 17:16
+7
Шизофренік багато на що може сподіватися,чого і в природі не існує.
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08.12.2022 17:20
+6
Адольф гітлер та гебельс були "впевнені" в перемозі аж... аж...до 22-29 квітня....
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08.12.2022 17:23
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кадирівський *уй ***** в сраку, а нє пАбєду!
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08.12.2022 17:16 Ответить
Та пора б хоч що б вже...
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08.12.2022 17:18 Ответить
Золотая рыбка вместе со скатерьтю самобранкой в компании Емели и щукой надев сапоги скороходы искали в Доме Умалишенных Илью Муромца росту 144 см от горшка... для Чуда и Па-Беды *****..
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08.12.2022 23:31 Ответить
Шизофренік багато на що може сподіватися,чого і в природі не існує.
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08.12.2022 17:20 Ответить
Адольф гітлер та гебельс були "впевнені" в перемозі аж... аж...до 22-29 квітня....
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08.12.2022 17:23 Ответить
на дерьмака и его команду он возлагает надежды, как на реальность, а не на чудо.
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08.12.2022 17:24 Ответить
почему-то ********** "лицо" очень похоже на мозоль. Неужели рассияне этого не видят?
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08.12.2022 17:27 Ответить
У соссианских рабов нет глаз, ушей и мозгов.
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08.12.2022 18:04 Ответить
Вбивати чим побільше кацапів і знищувати техніку/ бази ПСМ не минуючи/, поразка хутіна пуя, а разом з ним і кацапів, звільнення терріторій і санітарний кордон. Звичайно Перемога.
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08.12.2022 17:30 Ответить
На вундервафлі сподівається, чи як це по москальські АНАЛОГОВНЄТИ ))
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08.12.2022 17:32 Ответить
дурак думкою багатіє...
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08.12.2022 17:35 Ответить
***** вероятно создал подобие "Аненербе" по Гимлеру и верит в чудо...
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08.12.2022 17:38 Ответить
Есть у меня лично подозрение, что Кулеба часто перечитывает ,Алые паруса,---романтик ты наш. От прибоя отойди---а то смоет. На чудо та артель кгб никогда не ставила. Пора бы и усвоить именно нам.
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08.12.2022 17:54 Ответить
Головне - щоб рак не помішав йому до Гааги дожити
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08.12.2022 18:12 Ответить
куйло надеется на чудо и это чудо сидит в белом доме.
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08.12.2022 19:06 Ответить
 
 