Путин все еще надеется на победу и чудо, - Кулеба
Поведение России свидетельствует о том, что Москва все еще стремится к военной победе, включая завоевание всей Украины.
ЯКак сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью Wall Street Journal.
"Путин и его ближайшее окружение надеются на чудо, которое произойдет и изменит ситуацию", - подчеркнул министр.
Кулеба также призвал предоставить Украине больше оружия, в том числе танки западного производства, реактивные истребители и ракеты ATACMS.
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